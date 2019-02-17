«Растрепанная нация»: Ющенко рассказал про украинцев

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал про то, что сейчас страна не показывает единства во мнении относительно того, каким должен быть украинский геополитический путь.

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«Страна долго не имела государственности. У нас растрепанная, разносортная нация. Одна в Москву хочет, вторая — в Брюссель. Третья — на украинском языке, четвертая — на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая — кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину. Другие ставят памятник Степану Бандере», — пояснил политик.

При этом, по его словам, у Украины есть все шансы на то, чтобы стать сильной и монолитной.

«Нация сложная. И не потому, что она слабая. А потому что у нас не было радости жить в своем государстве последние три столетия. Оставьте нас в покое. Дайте нам одно поколение — и вы увидите другую нацию, объединенную», — добавил экс-глава государства.

Накануне бывший председатель правительства Украины Николай Азаров в прямом эфире передачи «Большое интервью большого политика» на телеканале «112 Украина» заявил, что объединить Украину может только идея мира и развития, передает ФАН.

«Сейчас, к большому сожалению, мне представляется, что страна очень идеологизирована, она даже зазомбирована пропагандой»,

— отметил украинский политик.

Он также напомнил, что киевские власти «нарисовали Россию врагом и провели масштабную декоммунизацию». Бывший глава кабмина Украины считает, что Запад и Восток Украины может объединить только идея мира, развития, устойчивости и стабильности.

В декабре прошлого года депутат Верховной рады Ольга Богомолец призвала бывших президентов Украины Виктора Ющенко и Леонида Кравчука помочь спасти украинскую нацию от вымирания.

По ее словам, у украинцев «нет шансов на выживание», пока на Украине не произойдет смена политических элит. Парламентарий также добавила, что Киеву необходимо поменять свою политику ради сохранения украинской нации.

Месяцем ранее стало известно, что трудовая миграция украинцев из родной страны достигла огромных масштабов и угрожает национальной безопасности – об этом заявила лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Она привела данные, согласно которым около 3,2 млн украинских граждан постоянно работают за границей, еще около 9 млн выезжают из страны на заработки сезонно. Всего на Украине проживают более 40 млн человек, напомнила политик и добавила, что украинцы не заметили, как превратились в «нацию беженцев и беглецов».

Тимошенко, которая также является кандидатом на пост президента Украины, также отметила, что

граждане государства уезжают на заработки, поскольку жизнь в стране «превратилась в выживание».

В августе прошлого года первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире местного телеканала ZIK заявил, что украинцы были образованными и культурными во времена СССР, но утратили эти качества за последние 25 лет.

Политик посетовал на то, что жители Украины в 1991 году получили право выбирать свою судьбу, но не сумели им правильно распорядиться. По его словам, в советские годы на тысячу человек «девятьсот с хвостиком» имели среднее и высшее образование — в СССР этот показатель был даже выше европейского.

Кравчук признался, что в 90-е годы был уверен: украинцы устали от советской власти и после развала СССР смогут быть по-настоящему свободными, передает НСН.

«Но большинство из них, к сожалению, оказались рабами и холуями. Они начали исполнять заказы, служить неправдой тем, кто их нанял на эту службу. На Украине так и не сформировалась эрудированная, патриотическая элита, которая заботится о стране и ее гражданах», — резюмировал Кравчук.

Сейчас на Украине идет предвыборная гонка перед намеченными на 31 марта нынешнего года выборами президента страны. По данным опроса центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», которые опубликованы на сайте организации, за последние дни рейтинг артиста Владимира Зеленского поднялся с 21,9% до 23%, в то время как у Юлии Тимошенко наоборот снизился с 19,2% до 15,7%. Рейтинг нынешнего украинского лидера Петра Порошенко поднялся с 14,8% до 16,4%, однако он все равно уступает Зеленскому.