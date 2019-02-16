«Путин для него кумир»: в сети смеются над слоганами Порошенко

Пользователи социальных сетей обратили внимание на билборд украинского лидера Петра Порошенко, на котором слово в слово повторяется предвыборный лозунг его российского коллеги Владимира Путина 2012 года.

Речь идет о фразе «Кандидатів багато — президент один», которая переводится на русский язык как «Кандидатов много — президент один». Именно такой слоган президент России использовал в своей предвыборной кампании в 2012 году.

«Неповторимый оригинал и жалкая пародия... Хоть перевести додумались», — написал один из пользователей.

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Также комментаторы обратили внимание, что это не единственный «скопированный» билборд. «Реальнi справи, а не брехливi обiцянки», — гласит слоган Порошенко. «Реальные дела, а не пустые обещания», — было написано на билбордах в поддержку Владимира Путина. «Неудобно получилось», — иронично заметила пользовательница твиттера.

«На истребителе летал, слоган скоммуниздил. Осталось на пианино сыграть мелодию из кинофильма «Щит и меч» и лет на 15 президентство Украиной обеспечено», — написал другой комментатор.

По мнению пользователей сети, у предвыборного штаба Порошенко просто иссякла фантазия для создания собственных слоганов, поэтому они решили скопировать уже опробованные фразы.

Некоторые объяснили кражу лозунгов тем, что Порошенко просто пытается «подражать кумиру». «Уже поняли, что Путин — кумир для Порошенко», — написал один из пользователей соцсетей.

Там также предположили, что Порошенко может тайно обучаться дзюдо. Впрочем, от этой версии все же отказались из-за неспортивного вида украинского президента. «КМС по дзюдо на шоколадку выменял, небось», — указал другой комментатор.

В конце января причиной для смеха стали плакаты в Киеве, размещенные на мероприятии по выдвижению Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины на второй срок. Плакаты представляют собой фотоколлаж, на котором размещены снимки президентов России и Украины. «Либо Порошенко либо Путин», — гласила надпись на них. Такое «искусство» привлекло внимание официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

«А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», — написала она на своей странице в фейсбуке.

В тот день Петр Порошенко объявил о своем намерении баллотироваться на грядущих выборах главы государства. Об участии в выборах Порошенко сообщил на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», как и предсказывали украинские СМИ.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Предвыборная кампания, как и период подачи документов в ЦИК, началась там 31 декабря. В ночь с 3 на 4 февраля центризбирком завершил прием документов от граждан, желающих выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Всего было зарегистрировано 44 кандидата.

Данные социологических опросов свидетельствуют о том, что рейтинг Порошенко оставляет желать лучшего. Он уже несколько раз возглавлял президентский антирейтинг. Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что около половины опрошенных украинцев ни при каких обстоятельствах не отдали бы свой голос за него.

«Антирейтинг в дальнейшем возглавляет Петр Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. 31% опрошенных отметили, что не отдадут свои голоса за [лидера партии «Батькивщина» Юлию] Тимошенко, четверть — за [лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия] Бойко, каждый пятый — за [экс-премьера Арсения] Яценюка и [лидера «Радикальной партии» Олега] Ляшко», — подчеркнули на сайте соцгруппы «Рейтинг».

Опрос проводился с 16 по 24 января среди украинцев от 18 лет. В нем участвовали 6 тыс. респондентов. Погрешность составляет не более 1,3%.

До этого Порошенко уже возглавлял президентский антирейтинг в начале января. Такой результат показал опрос центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Яременко.

Впрочем, ситуация с лидером реального рейтинга не настолько стабильна в последнее время. По результатам опросов общественного мнения, 41-летний шоумен Владимир Зеленский занял золотую медаль рейтинга, отбив ее у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая главенствовала на протяжении нескольких месяцев. Опрос показал, что на предстоящих президентских выборах кандидатуру Зеленского собираются поддержать около 19% от общего числа украинцев, которые уже определились с кандидатом и точно пойдут голосовать.

Тимошенко же теперь находится на второй строчке рейтинга: бывшему премьер-министру Украины симпатизируют примерно 18,2% граждан. При этом Петра Порошенко на сегодняшний день поддерживают всего 15,1% украинцев.