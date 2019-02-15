Миссия невыполнима? Женщины и меньшинства уберут Трампа

До следующих выборов президента США чуть более полутора лет — они пройдут в конце 2020 года, однако ряд кандидатов уже чуть ли не дали официальный старт своим избирательным кампаниям.

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Действующий глава США Дональд Трамп уже неоднократно говорил, что планирует переизбраться на новый срок, и, вероятно, он сможет без особых проблем пройти партийные праймериз. По крайней мере, с 1932 года республиканцы не изменяли традиции поддерживать действующего президента. И даже несмотря на то что Трамп находится в опале у значительной части представителей Республиканской партии, вероятно, он не станет исключением. Все же политическая партия — структура дисциплинированная.

Да и национальный комитет Республиканской партии уже публично объявил о согласии с курсом главы Белого дома. В целом, это может означать, что Трамп, вероятно, и вовсе избежит праймериз.

В то же время против действующего президента может сыграть изменившаяся структура американского электората, а этим могут воспользоваться более опытные в политическом плане противники Трампа.

В феврале 2019 года уровень одобрения Трампа американцами составляет 44%.

Однако на эти цифры, по крайней мере сейчас, ориентироваться достаточно сложно — рейтинг действующего президента подвержен колебаниям. Так, в разгар скандалов, связанных с его иммиграционной политикой (разделение семей, отказ в легализации иммигрантов и другие) его политике симпатизировали лишь 37% американцев. В начале срока его правления в 2017 году его поддерживали 45%.

Демократические войны

В рядах Демократической партии наблюдается достаточно бурная дискуссия о будущем кандидате, ведь он должен отвечать интересам сразу нескольких групп населения, чтобы демократы не провалились так же, как это было в 2016 году.

С тех пор партии так и не удалось четко сформулировать свой политический курс и донести его до избирателей, а сами дискуссии идут в совершенно разных идейных плоскостях.

При этом отличительной особенностью будущей избирательной кампании станет рекордное количество женщин, участвующих в предвыборной внутрипартийной гонке. На данный момент 11 представителей Демократической партии официально объявили о своих притязаниях на президентское кресло. Среди них – пять женщин.

В частности, о своих амбициях заявили сенаторы от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, от Миннесоты Эми Клобушар, от Калифорнии Камала Харрис, от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд и представитель от Гавайев Тулси Габбард.

«Многие люди, особенно женщины, полагают, что Трамп изменил ситуацию с точки зрения того, насколько компетентным должен быть президент. Трамп освободил женщин с точки зрения мышления. Они стали думать, если его избрали, то и я могу победить», — говорит политический стратег Демократической партии Селинда Лейк.

Однако эксперты сомневаются в том, что именно Трамп сформировал подобный запрос: тренд на приход к власти женщин в США сформировался, по крайней мере, за некоторое время до выборов 2016 года. И именно выбор демократов в пользу Хиллари Клинтон в 2016 году демонстрирует эту тенденцию.

«Есть большой запрос на женщину-президента, но при этом не Клинтон. Хиллари проиграла потому, что часть женщин, на которых она рассчитывала, не стала голосовать именно за нее, хотя за другую женщину отдали бы свой голос», — говорит в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО Игорь Окунев.

Эксперт также отметил, что есть и другой запрос — на непрофессиональных политиков или хотя бы людей, не принадлежащих старому истеблишменту.

«Клинтон — женщина, но из старого истеблишмента, потому и проиграла. Трамп — мужчина, но выиграл благодаря антиполитическому тренду.

Приход к власти несистемного президента Франции Эммануэля Макрона (традиционно лидером Франции становится представитель либо социалистов, либо голлистов, Макрон же не представлял ни одну из этих сил — «Газета.Ru»), Brexit — явления того же рода», — подчеркнул Окунев.

Сексизмом обвинения в адрес Трампа не ограничиваются — его обвиняют и за встречу с российским президентом Владимиром Путиным, за переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, за выход из Парижского климатического соглашения и Транс-Тихоокеанского партнерства и ряд других внешнеполитических шагов.

«Я полагаю, что к 2020 году, возможно, [Трамп] уже не будет президентом. Может, его даже не будет на свободе», — с такими прогнозами, в частности, выступает будущая участница демократических праймериз Элизабет Уоррен.

Ожидается, что в избирательную гонку вступят два мастодонта американской политики: бывший вице-президент Джо Байден и главный соперник Хиллари Клинтон в демократических праймериз 2016 года Берни Сандерс.

Согласно опросам общественного мнения, Байден пользуется большой популярностью среди сторонников демократов и в случае столкновения с Трампом в борьбе за президентское кресло может обойти его.

Темной лошадкой будущих праймериз может оказаться Бето О'Рурк. Бывший конгрессмен от штата Техас. Отмечается харизма и ораторское мастерство молодого политика, который на промежуточных выборах 2018 года в сенат США от Техаса, вотчины республиканцев, чуть не сотворил сенсацию и не победил опытнейшего Теда Круза (главного соперника Трампа на республиканских праймериз 2016 года).

Ворваться в президентскую гонку может бизнесмен, основатель сети кофеин Starbucks, Говард Шульц.

«Я всерьез подумываю о том, чтобы баллотироваться в президенты», — написал на своей странице в твиттере бизнесмен.

Тем не менее, стремление Шульца может выйти для него же боком: согласно опросам, шансов на победу у него нет, а вот отобрать голоса у кандидата от демократов и тем самым помочь победить Трампу, он может.

Еще один известный миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка, Майкл Блумерг пока не решил будет ли он баллотироваться в президенты, но пообещал потратить около $500 млн личных средств на финансирование избирательной кампании против Трампа.

Женщины против Трампа

Одним из определяющих факторов будущих выборов может стать неприятие Трампа большинством американских женщин.

Действия Трампа одобряют лишь 33% американок, по данным Gallup.

«Исторически сложилось, что женщины являются ядром избирателей Демократической партии, в то время как мужчины с большей вероятностью поддержат республиканцев», — говорится в исследовании.

Это важно, учитывая, что, начиная с выборов 1980 года женщины США стали голосовать активнее мужчин, отмечается в материалах Центра американских женщин и политики (CAWP). На промежуточных выборах 2018 года была установлена рекордная явка, 49,5%. Значительную роль в этом сыграл женский электорат, пришедший на участки на волне антитрамповских настроений, пишет американское издание Vox.

Глубокая враждебность по отношению к Трампу также проявилась во время многотысячных «женских маршей» по всей территории США. В таких городах, как Чикаго и Лос-Анджелес, в акциях протеста приняли участие свыше 300 тыс. человек в каждом.

Протестные настроения подтверждаются и результатами промежуточных выборов 2018 года, где была зафиксирована рекордная доля женского электората, проголосовавших за демократов. Сдвиг объясняется ростом поддержки демократов среди белых женщин. Также за демократов проголосовали 56% женщин из независимых избирателей, по сравнению с 48% на выборах 2016 года.

Меньшинства наносят ответный удар

Выборы 2020 года ознаменуются снижением доли белого населения Америки — согласно расчетам Pew Research Center, оно составит 66,7%, по сравнению с 76% в начале XXI века. В то же время, исследование ученых показало, что на выборах смогут проголосовать 32 млн латиноамериканцев и 30 млн афроамериканцев.

Если среди них будет высокая явка, Трамп может не досчитаться больше 10% голосов, как это произошло с республиканцами на промежуточных выборах 2018 года.

В 2016 году за Трампа проголосовали только 8% афроамериканцев, латиноамериканцы отдали ему 29% своих голосов. И если 2,5 года назад среди этнических меньшинств явка на выборы снизилась (особенно среди темнокожего населения США), то на промежуточных выборах они снова продемонстрировали свое желание участвовать в политическом процессе и помогли демократам набрать больше голосов на выборах в палату представителей.

Отцы и дети

Еще в 2016 году можно было говорить о явном конфликте поколений в американском обществе. Трампа поддержало старшее поколение, Клинтон — молодежь. К 2020 году произойдет еще одно интересное демографическое изменение.

Доли поколения миллениалов (электората демократов), родившихся на стыке веков, и бумеров (сторонников республиканцев), родившихся в годы после Второй мировой войны будут примерно равны и составят половину избирателей, отмечается в исследовании Pew Research Center.

И в данной ситуации многое будет завесить от нового действующего лица — поколения Z, родившегося уже в XXI веке.

В 2016 году они не имели прав голосовать, а вот на выборах 2020 года они составят примерно 10% избирателей.

У данного поколения происходит значительная переоценка традиционных американских ценностей. В частности, среди них гораздо меньше религиозных людей, в то время как электорат Трампа, в основном, составляют протестанты и католики.

Идеология имеет значение

Для демократов еще с прошлых выборов главной проблемой остается идеологическая разобщенность.

Эксперты Gallup отмечают, что в 2016 году произошел еще один переломный момент: впервые за историю социологических наблюдений центра большая часть демократических избирателей стала выражать симпатии социалистической системе, нежели капиталистической. Популярность Берни Сандерса, политика левого толка, на прошлых выборах тому подтверждение.

Левые демократы не выступают за классические социалистические идеи, как, например, национализация бизнеса государством. Американские социалисты, наоборот, поддерживают частную инициативу и требует от государства поддержки малого и среднего бизнеса.

Для них справедливость социализма заключается в ограничении могущества крупных корпораций. Приверженцы социалистических идей, среди которых много студентов и сторонников Берни Сандерса, требуют сделать бесплатными высшее образование и медицинское обслуживание.

Поэтому если Трампу, пусть и с трудом, но удалось сплотить вокруг себя Республиканскую партию за счет националистических лозунгов, то с демократами все сложнее.

Внутри партии существует множество фракций: от либеральных консерваторов и центристов, до социал-демократов и левых популистов. Для них найти точки соприкосновения крайне сложно.

«Демократы действуют как catch-all партия (политическая партия, которая стремится объединить людей с разными точками зрения. — «Газета.Ru»), пытаясь выйти за рамки идеологии. Насколько это успешная стратегия покажут выборы», — считает доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО Игорь Окунев.