Правильный вкус «Артека»: чиновникам нашли вожатого

«Газете.Ru» стало известно, что в организацию «Россия — страна возможностей» (РСВ) перешел бывший директор международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак, он стал ректором нового образовательного центра «Мастерская управления».

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РСВ является основной НКО, через которую реализуются ключевые кадровые проекты внутриполитического блока Кремля. Ее возглавляет Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС. В частности, именно эта организация в настоящий момент курирует главный кадровый конкурс страны «Лидеры России». По его итогам отбираются молодые управленцы, которым выдаются гранты на обучение, а также предоставляется возможность общения с наставниками из числа высокопоставленных федеральных деятелей.

На базе «Мастерской управления», по словам источника «Газеты.Ru», будут проводиться различные обучающие мероприятия и программы для чиновников, лидеров общественного мнения, социальных активистов, волонтеров и других молодых профессионалов.

Для этого в собственность РСВ был передан дом отдыха управделами президента «Сенеж». Новый образовательный центр будет располагаться на его территории.

Уже 14 февраля там начнутся занятия для вице-губернаторов по внутренней политике, которую организует администрация президента.

Большая часть карьеры Каспржака связана со сферой образования. В 2003 году он закончил Московский педагогический государственный университет. В дальнейшем прошел переподготовку по специальности «менеджмент в сфере образования» в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации и «менеджер образования» в университете Роберта Гордона (Абердин, Шотландия). В 2007 году окончил Институт региональных экономических исследований (ИРЭИ) по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

По словам собеседника «Газеты.Ru», сейчас Каспржак проходит обучение по программе кадрового управленческого резерва.

В 1990-х годах он работал педагогом дополнительного образования в одной из московских школ. В 2001-2005 годах трудился в Национальном фонде подготовки кадров: консультантом гранта на подготовку проекта «Реформа системы образования» и координатором компонентов «Реструктуризация», «Управление», «Мониторинг качества и статистика образования».

В 2005 году Каспржак возглавил подразделение в министерстве образования по анализу и прогнозу развития структуры, содержания и технологий образования. Очень скоро перешел на работу в правительство Тверской области, где в итоге стал заместителем губернатора.

В 2011 году он перешел в «Высшую школу экономики» в качестве проректора, откуда через год отправился на позицию исполнительного директора МОО «Ассоциация менеджеров».

Был назначен директором «Артека» в 2014 году, откуда уволился в декабре прошлого года.

«Мое участие в проекте «Артек» завершено. За плечами пять лет интенсивной работы, отличная команда и достойный результат. Нам удалось снова сделать «Артек» мечтой», — комментировал он свое увольнение.

Причины его ухода не озвучивались. Позже соответствующий документ об освобождении Каспаржака от должности подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Комментариев по подобному решению опять же не последовало. В СМИ также фигурировала информация, что Каспржак был одним из претендентов на должность главы Ростуризма. Однако в итоге она досталась экс-сотруднику администрации президента Зарине Догузовой.

К «Артеку» было приковано пристальное внимание федеральных властей с момента воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года. Именно тогда детский центр оказался под юрисдикцией РФ. На реконструкцию известного детского лагеря из федерального бюджета было выделено порядка 5 млрд руб. Федеральным куратором проекта стала вице-премьер Ольга Голодец, сохранившая свою должность после выборов президента России в марте 2018 года.

СМИ писали, что заместитель председателя правительства покровительствует Каспржаку. По крайней мере, предложение возглавить «Артек» он получил именно от нее.

«Когда мне предложили рассмотреть эту возможность (предложила Ольга Голодец, вице-премьер правительства РФ) и пригласили в приемную, я ехал и думал: не дай Бог меня попросят опять быть чиновником», — говорил деятель в интервью.

В июне 2017 года «Артек» посетил Владимир Путин. Во время общения президента с детьми, где присутствовал и сам Каспржак, директор лагеря попал в неловкое положение.

Каспржак вспомнил слова одного из бывших «артековцев», сравнившего «вкус Победы» в Великой Отечественной войне с вином «Белый мускат».

В ответ на это Путин пошутил, что в «Артеке» «почти все спортсмены», которым «больше нравится вкус киселя, сока, кефира».