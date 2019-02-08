Дело о подкупе: полиция взялась за штаб Порошенко

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по заявлению бывшего председателя правительства страны, кандидата на пост президента Юлии Тимошенко по факту подкупа избирателей со стороны партии «Блок Петра Порошенко», полиция ждет объяснений от главы данной фракции Артура Герасимова, передает ФАН.

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«В национальную полицию поступил подробный пакет документов от Юлии Тимошенко по поводу подкупа избирателей другим кандидатом. Этот пакет документов принят, возбуждено уголовное производство. Что касается заявления Артура Герасимова, мы тоже его увидели и тоже ждем от него пакет документов», — рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

В прошлом месяце Юлия Тимошенко заявила, что нынешний президент страны Петр Порошенко «ответит за противоправные действия, которые он совершил на своем посту».

Данное заявление Тимошенко сделала на брифинге в ЦИК Украины после получения удостоверения кандидата на пост президента страны. По словам лидера партии «Батькивщина», коррупция «поглотила» Украину и «держится» на Порошенко.

«Он [Порошенко] будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что пять лет занимался разрушением страны», — сказала экс-премьер страны.

Также она заявила, что заявила, что

Порошенко установил монополию на информационное пространство в стране.

Как отметила депутат в фейсбуке, информационный рынок страны давно превратился в «фабрику тотальных манипуляций общественным мнением».

«СМИ должны быть лояльными лично к президенту Порошенко, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью. Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнерам президента, сам президент участвует в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц», — высказалась Тимошенко в социальной сети.

Однако отсутствие проблем совсем не гарантирует СМИ, что при попытке выхода «за пределы лояльности» оно не окажется в опале. Как подчеркнула кандидат в президенты, обычно любое слово, высказанное против Порошенко, может быть наказано угрозами, репрессиями, травлей, закрытием программ и проектов и даже преследованием.

«Поэтому именно от президентской фракции есть несколько законопроектов по инициативе уголовного преследования за свободу слова», — добавила бывший глава украинского кабмина.

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Иван Крулько также обвинял Петра Порошенко в подкупе избирателей перед предстоящими выборами.

По его словам, в небольших населенных пунктах Украины чиновники организовали «социологический проект», участники которого получают 1 тыс. гривен (около $36). Для получения денег участникам необходимо заполнить анкету и подписать «личное обязательство».

«Вот начало построения схемы по подкупу избирателей за Петра Порошенко на выборах президента… их штабы об этом открыто говорят»,

— заявил парламентарий.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй разместил на странице в фейсбуке видеообращение, в котором заявил, что команда Петра Порошенко начала подкупать избирателей перед президентскими выборами на Украине.

По словам парламентария, сторонники Порошенко ищут людей, которые готовы продать свой голос за тысячу гривен (около 2,4 тыс. руб.). При этом, заверил нардеп, агитаторы будут получать по 250 гривен (около 600 руб.) за каждого человека, которого удастся подкупить. Также политик рассказал, что Порошенко использует свой административный ресурс для массового подкупа перед выборами.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук в эфире программы «Большая игра» на Первом канале также выразил уверенность, что на выборах на Украине будут подкупать избирателей.

«Сегодня будет предприниматься все: фальсификации, подкуп избирателей», — сказал политик.

Он добавил, что «нереальное» количество участников грядущих выборов (по его словам, более 40) следует считать «одной из самых больших фальсификаций».

Предвыборная кампания на Украине стартовала 31 декабря прошлого года — в преддверии назначенных на 31 марта выборов президента страны. 3 февраля 2019 года кандидаты имели возможность выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы. После регистрации они начали предвыборную агитацию, которая продлится до 29 марта, передает НСН.