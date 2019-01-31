Торт в виде руин Кремля: как украинский министр отметил юбилей

Торт в виде развалин московского Кремля стал главным подарком на 40-летний юбилей министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. О своеобразном подарке на своей странице в фейсбуке написала его пресс-секретарь Марина Томко.

«Поздравили министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА (организация запрещена в России) (организация запрещена на территории РФ. — «Газета.Ru») съела звезду Спасской башни»,

— написала Томко.

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На опубликованном в посте снимке видно, что на одной из сторон торта есть надпись: «Слава Україні!» («Слава Украине!»). Также рядом с разрушенной Спасской башней кондитеры посадили медведя с балалайкой и в шапке-ушанке с красной звездой.

Владимир Омелян известен жесткой антироссийской позицией и рядом громких высказываний в адрес РФ. Так, в начале января 2019 года, комментируя ситуацию в Керченском проливе, он призвал «дать России по носу и гнать ее в берлогу», сообщает ФАН.

«Сегодня Россия пробует это делать в Азове, завтра это будет Черное море, послезавтра — Балтика. Пока их не остановят, пока им не дадут хорошо по носу и не погонят назад в их берлогу, ничего не изменится», — заявил Омелян.

В октябре прошлого года Омелян также отличился и предложил согражданам завовевать Москву и Кубань — так чиновник предложил решить проблему украинцев, которым потребуется посетить Россию в случае отмены железнодорожного сообщения с нашей страной. «Надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом — после возвращения Кубани и Москвы — можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать», — заявил Омелян. Также украинский министр признал, что у него нет ни друзей, ни родственников в России.

Громкое заявление Омеляна не осталось без внимания со стороны российского парламента. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН рассказал, откуда у украинского руководства такое яростное желание призывать соотечественников к насилию. Будучи выдающимся патриотом, отметил эксперт, он также проходит на Украине под следствием в связи со злоупотреблением и коррупцией.

«Надо войти в положение человека. Дурак-то он дурак, но если он не будет делать дурацких заявлений, то никто не заметит, как он сядет. А в условиях, когда он периодически развлекает Украину и весь мир своими заявлениями о Кубани и Москве, которые он собирается освобождать, что этого человека украинская юстиция, конечно, должна пощадить за такие «ура-патриотические» настроения», — заявил собеседник агентства.

Комментируя строительство Россией Крымского моста, Омелян также не удержался от громких слов и заявил, что с его «политической точки зрения» мост «соединит украинский Крым и украинскую Кубань». Он также отметил, что из-за строительства этого моста и его открытия Украина потеряла более 500 миллионов гривен только за 2018 год.

Ранее этот министр также предлагал единственный, по его мнению, способ изменить политику России — «сжечь Москву». «Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь»,

— написал Омелян в своем блоге.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в интервью ФАН отметил, что украинская политическая «элита» просто начинает терять рассудок. «У меня в памяти слова Юлии Тимошенко о том, что Россию «надо выжигать ядерными зарядами». Ну а вот теперь отозвался еще один кандидат в клиенты дурдома имени Кащенко, мы бы его с радостью приняли. Ну а если говорить без скабрезных шуток, гораздо хуже то, что украинская политическая «элита» не просто потеряла берега — она уже теряет здравый рассудок», — подчеркнул военный обозреватель.

Он также отметил, что подобные вещи могут заявлять только «бандиты, находящиеся в крайнем состоянии паники». Как бы то ни было, все их слова все равно будут оставаться только пустой злобой, не имеющей никакого подкрепления поступками.

«Что бы они ни говорили, они везде проигрывают. Они нам обещали 9 мая 2014 года парад в Севастополе. Он состоялся? Нет. Они говорили, что они вот-вот двинут войска и колонны на Крым, якобы даже уже готовились батальоны. Ничего этого мы не видели, — уверен Виктор Баранец. — Они сделали множество заявлений, суть которых можно свести к такому простому понятию, как мыльный пузырь. Все это идет от внутриутробной, генной злобы, пронизанной стратегической беспомощностью».