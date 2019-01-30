Дефицит доверия: «ядерная пятерка» раскачивает режим

Представители стран «ядерной пятерки» отказались от согласования итогового совместного заявления после первого дня встречи, посвященной поддержанию режима нераспространения ядерного оружия. Съезд «пятерки», в которой состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, проходит 30-31 января в Пекине. С журналистами пообщался замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который отметил, что во всем виновато отсутствие доверия между членами объединения.

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«Не может не тревожить, что все эти события происходят на фоне углубления дефицита взаимного доверия между членами «ядерной пятерки», что является беспрецедентным вызовом для данного формата», — заявил он.

Дипломат также подчеркнул своевременность и важность встречи в Пекине, так как с момента последней встречи в Вашингтоне два года назад ситуация в сфере международной безопасности не только не стабилизировалась, но продолжала деградировать и сейчас уровень конфликтного потенциала в мире уже достиг опасной отметки. По мнению политика, отдельным образом в этом виноваты попытки «раскачать и демонтировать с большим трудом сформированную архитектуру режимов нераспространения и контроля над вооружениями».

Рябков особенно подчеркнул, что опасения России вызывает то, что некоторые страны вносят в свои доктрины изменения, ведущие к понижению порога использования ядерного оружия.

«Мы считаем, что необходимо направить от имени «пятерки» сильный и отчетливый сигнал о нашем ответственном и конструктивном отношении к решению актуальных проблем в сфере ядерного разоружения и нераспространения, включая сохранение и совершенствование системы контроля над ракетно-ядерными вооружениями», — отметил политик, добавив, что «пятерка» также должна продемонстрировать готовность к переговорам по всем этим вопросам не только с ядерными державами, но и остальными странами.

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о роли и месте «пятерки» не только в контексте укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия, но и в более широкой перспективе.

Рябков также назвал конференцию в Пекине очень полезной с точки зрения того, что каналы общения между странами работают очень плохо, а проблем в области ядерного оружия накопилось «не просто море, но каждая из них имеет исключительно острый, комплексный характер». В особенной степени слова дипломата относились к американской стороне, которую на встрече представляет заместитель госсекретаря Андреа Томпсон.

В программе мероприятия на второй день, 31 января, запланирована двусторонняя встреча представителей России и США, на которой в том числе речь пойдет о возможности сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент обсуждение с США проблематики ДРСМД происходит путем обмена ультиматумами, что категорически не устраивает Москву, сообщает НСН.

Директор Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел заявила, что видит беспокойство РФ по поводу планов Америки, но обсуждать эту тему намерена только сенаторами в ходе закрытой сессии сената, сообщает ФАН.

«Мы видим, что Россия очень обеспокоена нашим решением выйти [из ДРСМД]»,

— заявила глава ЦРУ в ходе выступления перед комитетом по разведке сената США.

Напомним, что Вашингтон заявил о выходе из ДРСМД из-за того, что российская ракета 9М729 якобы нарушает условия Договора. В США утверждают, что ее дальность превышает ограничение в 500 км, и требуют уничтожить или модифицировать ракету. Однако в Минобороны РФ уничтожать новинку не намерены и настаивают на том, что максимальная дальность полета этой ракеты вписывается в рамки и составляет всего 480 км.

Однако, как отметил в эфире НСН доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, увеличить дальность в случае необходимости российские специалисты смогут буквально за несколько дней. «Если американцы выйдут из Договора, то обеспечить создание ракеты на ее основе, с дальностью стрельбы в несколько тысяч километров проблемы не представит, — подчеркнул эксперт. — Это можно будет осуществить в достаточно короткое время, но это не касается этой ракеты, это будет новая, созданная на ее основе».