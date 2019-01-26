Конец блокады: в Петербурге проходит военный парад. LIVE

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Сегодня в мемориальных мероприятиях примет участие и президент России Владимир Путин. «Президент действительно в воскресенье будет в Санкт-Петербурге, он примет участие в нескольких мероприятиях», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что программа его визита «еще прорабатывается».
«[День снятия блокады Ленинграда] — очень важная дата для всей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина», — добавил представитель Кремля. Санкт-Петербург – родной город Путина.
Одновременно со стартом парада буду зажжены факелы Ростральных колонн. Позже это произойдет еще раз — и в вечернем свете жители и гости Санкт-Петербурга смогут полюбоваться ими с 19.00 до 21.00
«Дворцовая площадь создана для парадов, поэтому парад должен быть — это то, для чего она существует», — именно так заявил во время пресс-конференции директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В память об этих поистине ужасающих жертвах сегодня по Дворцовой площади пройдут военнослужащие и военная техника. Всего сегодня гости мероприятий увидят более 80 образцов военной техники, в том числе боевые самолеты и вертолеты. В главе механизированной колонны проедет легендарный советский танк Т-34.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня вся страна вспоминает жертв блокадного Ленинграда. 27 января 1944 года после 872 дней город был полностью освобожден от блокады фашистов.
Помимо военнослужащих, которые пали, пытаясь освободить осажденный город, сотни тысяч ленинградцев погибли — как минимум 16 747 человека при артобстрелах и еще, по минимальным оценкам, 632 253 человека — от голода. Хотя некоторые историки оценивают потери среди мирного населения до 1,5 млн человек.
«Газета.Ru» в режиме онлайн рассказывает, как Санкт-Петербург вспоминает об одних из самых сложных драм Великой отечественной войны.