Конец блокады: в Петербурге проходит военный парад. LIVE

Сегодня в мемориальных мероприятиях примет участие и президент России Владимир Путин. «Президент действительно в воскресенье будет в Санкт-Петербурге, он примет участие в нескольких мероприятиях», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что программа его визита «еще прорабатывается».

«[День снятия блокады Ленинграда] — очень важная дата для всей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина», — добавил представитель Кремля. Санкт-Петербург – родной город Путина.