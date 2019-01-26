«Наши идут!» Красная армия снимает блокаду Ленинграда. ОНЛАЙН

Впервые прорвать блокаду Ленинграда советским войскам удалось в ходе операции «Искра» 18 января 1943 года. Отныне осажденный город связал с остальной страной коридор шириной 8-11 километров: по нему был запущен поезд по оперативно построенной железной дороге, нормы продовольственного снабжения существенно возросли. Успех в сражениях против врага, в рядах которого советским солдатам противостояли немцы, финны, испанцы, итальянцы и представители других народов Европы, имел колоссальное психологическое, политическое и материально-экономическое значение. Ставка Верховного главнокомандующего жаждала поскорее развить успех, однако первая такая попытка, предпринятая в ходе операции «Полярная Звезда» в феврале-апреле того же года, завершилась полным провалом. Ленинградцам пришлось жить в неприятельской осаде еще целый год, пусть и в сравнительно чуть более мягких условиях, чем прежде.