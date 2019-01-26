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«Наши идут!» Красная армия снимает блокаду Ленинграда. ОНЛАЙН

75 лет назад РККА готовилась окончательно снять блокаду Ленинграда

26 января 1944 года советские войска освободили Гатчину, сделав предпоследний шаг к полному снятию блокады Ленинграда, в котором в тот день уже демонтировали с фасадов зданий таблички, предупреждающие об артиллерийских обстрелах. Немцы, испанцы и финны отступали, Красная армия неутомимо шла вперед. «Газета.Ru» вспоминает в историческом онлайне, как вершилось одно из главных событий Великой Отечественной войны.
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08:25

Весь вечер и всю ночь в Гатчине, которая тогда называлась Красногвардейском, и ее окрестностях не стихали бои, то чуть смолкавшие, то возобновлявшиеся с новой силой. Когда начало светать, кто-то из немногочисленных оставшихся жителей донес остальным радостную весть: «Наши идут!» Силы 42-й армии уже вели бои за городские кварталы. Немцы отступали. Улицы были завалены трупами.

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Галина Санько/РИА "Новости"
Подразделения советских войск входят в Гатчину после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
08:15

В предыдущие дни советские войска освободили от немцев и их союзников Ропшу, Красное Село, Петергоф, Пушкин и Павловск. Кольцо блокады становилось все более тонким. Силуэты Ленинграда уже можно было разглядеть в бинокль. Несмотря на холода, наступление продолжалось, и продвигалось весьма решительно. Ключ к окончательному снятию блокады лежал в Гатчине – важнейшем стратегическом опорном пункте вермахта. За время оккупации немцы превратили город в крепость с развитой системой оборонительных сооружений, именуемых «Северным Валом», которым немецкая группа армий «Север» пыталась прикрыть подступы к Прибалтике и Восточной Пруссии. Владея в Гатчине крупным железнодорожным узлом и сетью шоссейных дорог, немцы могли свободно маневрировать своими резервами, перебрасывая их вдоль линии фронта.

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Борис Кудояров/РИА "Новости"
Здание Александровского дворца после освобождения города Пушкина советскими войсками
08:10

В морозный январский день было необычайно жарко не только на Ленинградском и Волховском фронтах. Одновременно войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина готовились к отражению удара со стороны вражеской группировки на винницком направлении, это центральная Украина.

Памятник генералу Н. Ф. Ватутину 1
РИА Новости
Памятник Герою Советского Союза генералу Н. Ф. Ватутину. Авторы -- скульптор Е. Вучетич, архитектор Я. Белопольский, мозаика на пьедестале художника С. Кириченко, барельефы скульптора П. Ульянова, 1965 год
08:05

Впервые прорвать блокаду Ленинграда советским войскам удалось в ходе операции «Искра» 18 января 1943 года. Отныне осажденный город связал с остальной страной коридор шириной 8-11 километров: по нему был запущен поезд по оперативно построенной железной дороге, нормы продовольственного снабжения существенно возросли. Успех в сражениях против врага, в рядах которого советским солдатам противостояли немцы, финны, испанцы, итальянцы и представители других народов Европы, имел колоссальное психологическое, политическое и материально-экономическое значение. Ставка Верховного главнокомандующего жаждала поскорее развить успех, однако первая такая попытка, предпринятая в ходе операции «Полярная Звезда» в феврале-апреле того же года, завершилась полным провалом. Ленинградцам пришлось жить в неприятельской осаде еще целый год, пусть и в сравнительно чуть более мягких условиях, чем прежде.

75 лет назад была прорвана блокада Ленинграда 6
В. Логинович/РИА "Новости"
Последние известия :"Блокада прорвана!", 18 января 1943 года
08:00

75 лет назад в результате проведения Красной армией операции «Январский гром» — составной части масштабной Ленинградско-Новгородской наступательной операции – была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня и унесшая жизни сотен тысяч мирных горожан. Так развивался первый из десяти сталинских ударов, в рамках которого чуть ранее, 20 января, был освобожден Новгород. Сегодня «Газета.Ru» рассказывает о последнем дне Ленинграда в немецком окружении: 26 января 1944 года советские войска очистили Гатчину, и вплотную приблизились к решению одной из главных задач Великой Отечественной войны. А в воскресенье мы будет салютовать героям-освободителям.

75 лет назад началась блокада Ленинграда 5
РИА "Новости"
Зенитная батарея у Исаакиевского собора во время блокады Ленинграда