«Наши идут!» Красная армия снимает блокаду Ленинграда. ОНЛАЙН

- 371929 просмотров 25 января 2018 года в Санкт-Петербурге умерла Народная артистка России Людмила Сенчина. Она родилась...
- 312121 просмотр Путин провел переговоры с Мадуро на фоне кризиса в Венесуэле поддержку
- 217266 просмотров Российские спортсмены требуют с Макларена 300 миллионов рублей
- 190015 просмотров Захарова едко ответила на предложение Чубайса заменить ее Бузовой
- 175946 просмотров Загитова занимает первое место после короткой программы на ЧЕ
- 175667 просмотров На Украине пригрозили силой «вернуть» Кавказ и Кубань
- 170423 просмотра Загитова проиграла Самодуровой на чемпионате Европы по фигурному катанию
Весь вечер и всю ночь в Гатчине, которая тогда называлась Красногвардейском, и ее окрестностях не стихали бои, то чуть смолкавшие, то возобновлявшиеся с новой силой. Когда начало светать, кто-то из немногочисленных оставшихся жителей донес остальным радостную весть: «Наши идут!» Силы 42-й армии уже вели бои за городские кварталы. Немцы отступали. Улицы были завалены трупами.
В предыдущие дни советские войска освободили от немцев и их союзников Ропшу, Красное Село, Петергоф, Пушкин и Павловск. Кольцо блокады становилось все более тонким. Силуэты Ленинграда уже можно было разглядеть в бинокль. Несмотря на холода, наступление продолжалось, и продвигалось весьма решительно. Ключ к окончательному снятию блокады лежал в Гатчине – важнейшем стратегическом опорном пункте вермахта. За время оккупации немцы превратили город в крепость с развитой системой оборонительных сооружений, именуемых «Северным Валом», которым немецкая группа армий «Север» пыталась прикрыть подступы к Прибалтике и Восточной Пруссии. Владея в Гатчине крупным железнодорожным узлом и сетью шоссейных дорог, немцы могли свободно маневрировать своими резервами, перебрасывая их вдоль линии фронта.
В морозный январский день было необычайно жарко не только на Ленинградском и Волховском фронтах. Одновременно войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина готовились к отражению удара со стороны вражеской группировки на винницком направлении, это центральная Украина.
Впервые прорвать блокаду Ленинграда советским войскам удалось в ходе операции «Искра» 18 января 1943 года. Отныне осажденный город связал с остальной страной коридор шириной 8-11 километров: по нему был запущен поезд по оперативно построенной железной дороге, нормы продовольственного снабжения существенно возросли. Успех в сражениях против врага, в рядах которого советским солдатам противостояли немцы, финны, испанцы, итальянцы и представители других народов Европы, имел колоссальное психологическое, политическое и материально-экономическое значение. Ставка Верховного главнокомандующего жаждала поскорее развить успех, однако первая такая попытка, предпринятая в ходе операции «Полярная Звезда» в феврале-апреле того же года, завершилась полным провалом. Ленинградцам пришлось жить в неприятельской осаде еще целый год, пусть и в сравнительно чуть более мягких условиях, чем прежде.
75 лет назад в результате проведения Красной армией операции «Январский гром» — составной части масштабной Ленинградско-Новгородской наступательной операции – была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня и унесшая жизни сотен тысяч мирных горожан. Так развивался первый из десяти сталинских ударов, в рамках которого чуть ранее, 20 января, был освобожден Новгород. Сегодня «Газета.Ru» рассказывает о последнем дне Ленинграда в немецком окружении: 26 января 1944 года советские войска очистили Гатчину, и вплотную приблизились к решению одной из главных задач Великой Отечественной войны. А в воскресенье мы будет салютовать героям-освободителям.