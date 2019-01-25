Самовыдвиженец: Порошенко определился с выборами

Действующий президент Украины Петр Порошенко официально заявит о своем намерении участвовать в президентских выборах 29 января, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. Также сообщается, что в президентских выборах Порошенко будет участвовать не от партии, а в качестве самовыдвиженца.

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«Выдвижение в президенты Петра Порошенко состоится 29 января в Международном выставочном центре в Киеве», — заявил собеседник издания.

На мероприятии будут присутствовать не только депутаты от «Блока Петра Порошенко», но и все представители украинского правительства, которые также относятся к этой политической силе, в частности, премьер-министр страны Владимир Гройсман. Также ожидается присутствие мэра Киева Виталия Кличко, который ранее отказался претендовать на пост лидера государства.

При этом ранее интернет-издание LB.ua со ссылкой на источник в руководстве фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде сообщило, что Порошенко заявит о выдвижении на второй срок 2 февраля.

Несмотря на то что действующий президент еще не выдвигал свою кандидатуру, эксперты не сомневались, что политик подключится к предвыборной гонке. Об этом, в частности, говорит тур Порошенко по городам Украины в честь получения томоса об автокефалии от Константиполькой православной церкви. Как поясняют эксперты, это мероприятие призвано повысить падающий рейтинг Порошенко в преддверии выборов.

Старт президентской избирательной кампании официально был дан 31 декабря. Сами выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Избирательная кампания должна проводиться в течение 90 дней. Регистрация кандидатов заканчивается 3 февраля. При этом предвыборную агитацию можно начать сразу же после внесения кандидата в списки участников выборов.

25 января стало известно, что украинский шоумен Владимир Зеленский подал документы в Центризбирком Украины для регистрации в качестве кандидата в президенты. Момент подачи документов транслировался командой Зеленского в фейсбуке.

«Я рад, что сегодня все поймут, что это не какая-то реклама, что я человек слова. Это не фейк, я серьезно отношусь к нашей стране», — отметил Зеленский, выступая перед журналистами.

Предвыборная программа кандидата получила название «Страна мечты». Ее ключевыми элементами являются борьба с коррупцией и развитие демократических институтов.

Впервые объявил о своем желании участвовать в предвыборной гонке, шоумен заявил, выступая в эфире телеканала «1+1» в новогоднюю ночь. Позже он был выдвинут в качестве кандидата от партии «Слуга народа».

Таким образом, на данный момент ЦИК Украины официально получила документы от 14 кандидатов на пост главы государства. Сред них лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и лидер Социалистической партии Украины Илья Кива. Кроме того, о своем желании участвовать в выборах заявляли экс-мэр Харькова Михаил Добкин, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

25 января также сообщалось, что Порошенко обсудил кибербезопасность предстоящих выборов с канцлером Германии Ангелой Меркель на встрече в Давосе. Как пояснил Порошенко, в разговоре с Меркель он также затронул вопросы предотвращения «вмешательства» России в выборы.

«Россия пытается использовать демократические инструменты и механизмы, чтобы подорвать демократию изнутри. Конечно, мы будем защищать государство, в том числе и от таких гибридных угроз России», — приводит слова украинского президента ФАН.

При этом глава государства отказался раскрывать детали договоренностей с канцлером ФРГ. По его словам, власти Украины будут продолжать защищать государство от различных гибридных угроз, «в том числе со стороны России».

Согласно последнему соцопросу, у Порошенко появились шансы пройти во второй тур выборов. Центр имени Михаила Драгоманова с 10 по 17 января проводил на Украине исследование, чтобы выяснить, за кого будут голосовать жители страны на президентских выборах. Согласно его результатам, участниками второго тура президентских выборов на Украине, скорее всего, станут действующий глава Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины лидируют Юлия Тимошенко (ее рейтинг составляет 17,4% среди опрошенных, которые планируют принять участие в выборах) и Петр Порошенко (17,1%)», — констатировал кандидат политических наук, профессор Сергей Штепа в эфире украинского телевидения. При этом Штепа также отметил, что на данный момент наблюдается приостановка роста рейтинга лидера «Батькивщины».