«Пакт с дьяволом»: как Польша пала жертвой Германии и СССР

«Маршал Пилсудский был настоящим человеком. Я познакомился с ним лично и впечатлен силой его личности. Маршал Пилсудский беззаветно и с величайшей отдачей работал на благо своей родины», — эти слова о знаменитом польском политике Юзефе Пилсудском написал в предисловии к книге его мемуаров нацистский идеолог Герман Геринг.

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Польский маршал вряд ли питал сходные чувства к нацистскому лидеру, однако именно его именем был назван договор с нацистской Германией, который был заключен 26 января 1934 года. Речь идет о «Декларации о неприменении силы между Польшей и Германией», которую часто называют «пактом Гитлера-Пилсудского». Это название, правда, не совсем корректно — в то время когда пакт был подписан, Пилсудский уже не стоял во главе Польши. При этом он продолжал оказывать существенное влияние на судьбу польского государства.

Подписание пакта с набиравшим стремительное влияние в Европе лидером нацистов казалось тогдашнему польскому руководству единственной возможностью отсрочить войну. Это стало понятым после того, как Париж отказался пойти на военный союз с Варшавой против нацистской Германии.

«Сегодня поляки смотрят на эти события как на урок политического реализма: надо действовать исключительно в национальных интересах и, как сказал Черчилль, в условиях угрозы для государства быть готовым заключить пакт даже с дьяволом», — говорит «Газете.Ru» Якоб Корейба.

В свою очередь, сам Гитлер, как отмечает в своей работе немецкий военный историк Рольф-Дитер Мюллер, в то время рассматривал Польшу как возможного военного союзника в действиях против России.

Автор пишет в своей книге «Враг стоит на востоке»: возможность подобного союза обсуждалось во время визита Геринга в Польшу в 1935 году уже после смерти Пилсудского. Польские военные, с которыми Геринг вел переговоры доложили политическому руководству страны, говорили, что нацистский политик хочет уговорить Польшу «организовать совместный поход на Россию».

Cам Пилсудский, несмотря на свой антисоветский настрой, в отличие от нацистских лидеров, был политическим реалистом и, беседуя с польскими военными, дал понять, что против подобных идей. Более того, он не желал предпринимать ничего, что могло бы стать предметом еще большей напряженности с СССР. Несколькими месяцами позже польское правительство продлило польско-советский пакт о ненападении, чтобы уверить СССР в своих благих намерениях.

«Пилсудский никогда не отказывался от своего закоренелого антирусизма и рассматривал царизм и большевизм как империалистический и антипольский, но он получит некоторое утешение от пакта, даже если будет убежден, что это будет не более чем временная отсрочка от советской враждебности», — так писал в работе «Польша 1918-1945» британский историк Питер Стачура.

Меньшее из зол?

Польша Пилсудского была не хуже и не лучше большинства тогдашних европейских государств, каждое из которых пыталось по-своему умиротворить Гитлера. Особенно это проявилось в 1938 году после «Мюнхенского сговора» — фактического раздела Чехословакии нацистами при пособничестве Англии и Франции. В этом разделе поучаствовала и Варшава, которая, воспользовавшись разделом Чехословакии, ввела своих военных в Тешинскую область — ее Польша оспаривала. В результате часть этой территории, которая раньше входила в состав польского государства, вновь отошла под юрисдикцию Варшавы.

В Польше, где среди населения были распространены как антигерманские, так и антироссийские настроения, пакт воспринимали как «меньшее зло» — советскую угрозу в Варшаве рассматривали как более серьезную.

«Когда живешь между СССР и Германией, часто нет хороших вариантов. В таких условиях инстинкт самосохранения приоритетнее моральных принципов: понимая природу нацизма, Пилсудский купил Польше время для подготовки к войне. Нужно помнить, что договор с Германией был заключен только после того, как Франция отвергла польский план превентивной войны против Германии», — так объясняет логику польского руководство Корейба.

Однако гитлеровцы имели на Польшу свои планы, активно распространяя пропаганду среди немецкоязычных жителей этой страны. Резко против пакта выступили польские коммунисты: «Товарищи! Фашистское правительство Пилсудского заключило с фашистским правительством Гитлера пакт о ненападении. На весь белый свет фашистская пресса трезвонит, что этот пакт ознаменует собой установление мира», — писали в то время представители польских левых кругов. В СССР на стенания польских коммунистов обращали мало внимания — в Кремле были сильны антипольские настроения.

В свою очередь, лидер болгарских коммунистов Георгий Димитров также отмечал в своих дневниках, что пакт несет опасность для СССР: «Пилсудский все более сближается с Гитлером. Правда, между ними существуют серьезные империалистические противоречия…

Но всего этого сильнее — их общая ненависть к СССР, их общее стремление к овладению новыми пространствами на Востоке…»,

— писал Димитров, который отмечал, что «пакт о ненападении, заключенный с Советским Союзом, является для Пилсудского лишь маневром».

Рост давления на Польшу

Пилсудский умер через год после заключения пакта. На его похороны из Германии прибыл Геринг, задачей которого был зондаж намерений нового польского руководства. Взаимоотношения между Берлином и Варшавой продолжались, как и контакты с военными: «Если смертельно больной Пилсудский и его изворотливый министр иностранных дел цеплялись за статус-кво и не были расположены к авантюрам, то в польском руководстве присутствовали и другие взгляды», — пишет Рольф-Дитер Мюллер.

Играя на антисоветских настроениях большей части руководства Польши, германский рейх пытался активно вовлечь Польшу в военный союз: «При этом изначально речь не шла о покорении Польши или придании ей статуса сателлита — важней было образование антисоветского фронта», — пишет Рольф-Дитер Мюллер.

Убеждая руководство Польши в своих благих намерениях, гитлеровское руководство настойчиво требовало от страны вернуть ей Данциг. Этот город, находился под протекторатом Лиги Наций, однако входил в таможенный союз с Польшей. Его население было немецким.

В Варшаве притязания нацистов на Данциг вызывали обеспокоенность. По иронии судьбы, именно после «Мюнхенского сговора», когда Польша выступила на стороне Германии в вопросе Чехословакии, давление на нее стало нарастать.

В октябре 1938 года министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп потребовал от Польши согласиться на включение Данцига в состав Германии. При посредничестве японских дипломатов в январе 1939 года состоялась встреча Гитлера с главой польского МИДа Юзефом Беком, где тот уверял, что Германии «требуется сильная Польша».

Позже, приехав в Варшаву в конце января,

Риббентроп пытался убедить Польшу в том, что в случае успехов Германии в противостоянии с СССР, она сможет получить часть Украины в качестве компенсации за Данциг.

Польский министр обещал рассмотреть предложение, однако отказался вступить в Антикоминтерновский пакт, который гитлеровцы создавали для противодействия советскому влиянию.

Между тем, Варшава пыталась найти спасение от нацистов, обратившись к Великобритании. В марте 1939 года премьер-министр Невилл Чемберлен выступил в британском парламенте, заявив о независимости польского государства. В случае если Варшаве будет грозить опасность, заявил премьер, Лондон вмешается в ситуацию.

Но никакой практической помощи Варшава не получила, а ее судьба, между тем, была решена. В сентябре 1939 года нацистские войска вступили на территорию Польшу, что стало первым актом Второй мировой войны. Свою неблаговидную роль в этом сыграл и сталинский СССР, который также оккупировал Польшу с востока. Это было частью соглашения, известного впоследствии как пакт Молотова-Риббентропа, — договора о ненападении заключенного СССР и Германией в августе 1939 года.

Стоит отметить, что в 2015 году, говоря о пакте Молотова-Риббентропа, президент России Владимир Путин напомнил о роли Польши в захвате части чехословацкой территории: «Получилось так, что после пакта Молотова-Риббентропа и раздела Польши она сама оказалась жертвой той политики, которую и пыталась проводить в Европе», — отметил Путин.