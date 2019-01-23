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Главный раскольник Украины: митрополиту Филарету — 90

Почетному патриарху неканонической церкви Украины Филарету — 90 лет

23 января исполняется 90 лет митрополиту Филарету, почетному патриарху неканонической «православной церкви Украины», священнику, который мог бы возглавить Русскую православную церковь еще 30 лет назад, но впоследствии был предан ею анафеме. Эксперт называет Филарета «трагической фигурой» украинского православия, который и породил, и похоронил идею независимой украинской церкви.

Митрополит Филарет мог бы стать главой Русской Православной церкви, из которой был впоследствии низвергнут и предан анафеме, его обвиняли в сотрудничестве с КГБ и слишком ярой преданности советской власти. Сегодня он стал одним из лидеров неканонической «православной церкви Украины».

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Свое 90-летие митрополит Филарет встречает на мажорной ноте.

Президент Украины Петр Порошенко присудил Филарету звание героя Украины. Он также получил орден «Золотая звезда» и орден Украины.

Вручение наград прошло в ходе мероприятия по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики. «Подчеркиваю, что Ваша награда — абсолютно заслуженная», — заявил Порошенко.

Порошенко, который вновь баллотируется на новый президентский срок, есть за что благодарить Филарета. Именно он встал во главе новой украинской церкви, которая образовалась в результате фактического раскола православия на Украине.

По иронии судьбы, почти 30 лет назад именно митрополит Филарет — в миру Михаил Антонович Денисенко — считался одним из трех кандидатов на место главы Русской православной церкви.

В июне 1990 года Архиерейский собор избрал тогдашнего митрополита Киевского и Галицкого Филарета одним из кандидатов на Патриарший престол.

Двумя другими были митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий и митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир.

Однако несмотря на попадание в «шорт-лист», патриархом всея Руси Филарет так и не стал — им был избран митрополит Алексий, а сам будущий украинский раскольник занял лишь третье место.

Известный священник Всеволод Чаплин в своей книге «Вера и жизнь» вспоминает, что реакция Филарета после объявления итогов голосования произвела на него впечатление. «Никогда не забуду взгляд, которым тот обвел собравшихся, — взгляд, полный удивления и ненависти», — пишет Чаплин, который не жалеет негативных характеристик для Филарета: «впечатление было отталкивающим».

Однако политолог Андрей Окара убежден, что в случае если бы патриархом стал Филарет, «СССР можно было бы сохранить». Эксперт призывает не мазать Филарета сплошь черной краской: «Его персона чрезвычайно многогранна: Это сложный человек, у которого было немало перипетий».

Нельзя не отметить, что в то время Филарет действительно вызывал немало симпатий — знаток церковной жизни, он хорошо знал и светскую, европейскую культуру, благодаря служению в таких странах, как Австрия и Чехословакия. «В среде православных богословов все чаще раздаются призывы к теоретическому осмыслению богословия. Так, митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко), выступая в г. Прешове (ЧССР), при вручении ему диплома доктора богословия говорил об оживлении церковного богословия», — писал в работе «Модернизм церковного православия» публицист Юрий Калинин.

Имя митрополита Филарета в середине 1980-х звучит не только в церковных беседах, но и разговорах интеллигенции, а его биографию включают в книгу «500 имен перестройки». В то же время в прессе тех лет появляются заметки, что священник якобы сотрудничал с КГБ и даже имел кличку «Антонов».

Сам Филарет говорил об этом так в одном из интервью: «В советские времена никто не мог стать архиереем, если на это не давал согласие КГБ. Поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было бы неправдой. Был связан, как и все…»

Анафема и Вера

В 1990 году патриарх всея Руси Алексий Второй благословил Филарета на служение в качестве главы Украинской православной церкви Московского патриархата. Получив от Московского патриархата независимость в управлении, Филарет уже после провозглашения независимости стал задумываться о полной автокефалии от Московского патриархата. Не все священники и миряне приняли это решение, многие выступили против Филарета.

Тот обещал подать в отставку, но слова не сдержал. Священный Синод РПЦ пытался увещевать священнослужителя, однако Филарет не принял приглашение приехать на заседание Синода, чтобы обсудить ситуацию.

В мае 1992 года на Архиерейском соборе в Харькове Филарет был запрещен в служении до решения архиерейского собора. В июне того же года Архиерейский собор постановил «низвергнуть» митрополита Филарета «из сущего сана» за «жестокое и высокомерное отношение к подведомственному духовенству, диктат и шантаж».

Сам Филарет на соборе не присутствовал — несмотря на трехкратный вызов на архиерейский Собор от патриарха.

В то время СМИ писали, что столь жесткое наказание Филарет понес за то, что якобы имел жену и детей, что было непозволительно для монаха. Впоследствии некая девушка по имени Вера засыпала редакции газет письмами, в которых утверждала, что она является родной дочерью митрополита: «Я готова пойти в суд, чтобы доказать свою правоту, чтоб в судебном порядке установить свое родство с владыкой Филаретом. Потому что я, Вера, — родная дочь Филарета по всем человеческим законам», — говорилось в ее письме.

Сам Филарет отрицал наличие дочери и считал, что написавшая письмо действовала из корыстных побуждений. Между тем, он сам продолжал бороться за независимость от Москвы — в июне 1992 года на Украине была создана Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). В ней митрополит Филарет стал заместителем патриарха Мстислава, а после его смерти стал главой УПЦ.

В 1997 году в Свято-Даниловском монастыре в Москве была поставлена последняя точка в отношении Филарета с РПЦ. Он был предан анафеме за то, что «продолжал в межсоборный период раскольническую деятельность».

Сам митрополит в интервью «Эху Москвы» в сентябре 2018 года признавался, что для него анафема «не имеет никакого значения».

«Что я под анафемой, что без анафемы — я чувствую себя одинаково. Знаю и убежден в этом, что анафема, которая дается православной церковью за ереси, за расколы, за сколы, которые ведут или к нарушениям канонов, или морали. Ничего этого за мной нет. Поэтому я считаю, что эта анафема недействительная. Она носит политический характер», — говорил священник.

Однако, имея колоссальный опыт подковерной борьбы в СССР, Филарет сам активно проявлял недюжинные качества политика — он активно поддержал «евромайдан» и одобрил жесткие действия украинской армии в Донбассе, «призывая ликвидировать всех террористов».

«Ставка патриарха Филарета на политическую силу и агрессивную антироссийскую риторику после 2014 года были для Киевского патриархата (и круга лиц вокруг Филарета) борьбой за самосохранение. Но призыв к власти чуть ли не уничтожить УПЦ и неумение уйти, даже поставив своего преемника, дискредитируют идею независимой церкви Украины», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.

Рождение сверхнового

Несмотря на преклонный возраст, Филарет продолжает борьбу. Недавно, он заявил, что Киево-Печерская лавра должна быть отобрана у канонической УПЦ. «Они [УПЦ МП] должны перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, и тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица — лишатся многого, в частности, и Лавры», — заявил Филарет.

«Патриарх» подчеркнул, что Киево-Печерская лавра — «украинская, а не российская святыня», и принадлежать поэтому должна ПЦУ.

У самого Филарета, похоже, возникло «головокружение от успехов». Недавно он даже заявил, что его следует именовать патриархом Киевским и всея Руси и Украины.

В документе от 16 января, который опубликовал в своем блоге священник Андрей Кураев, говорится, что во время службы Филарет должен упоминаться как «Святейший Филарет, Патриарх Киевский и всея Руси — Украины». Также распоряжение предусматривает, что главу «православной церкви Украины» Епифания следует упоминать как «митрополита Киевского и всея Украины».

«После создания новой церкви вместо диалога и примирения Филарет стал действовать старыми советскими методами интриг, но в силу возраста это выглядит гротескно, уже отправленный де-факто на покой, то есть на пенсию, лидер приказывает поминать себя на службе, именовать патриархом», — характеризует поведение Филарета религовед Лункин.

В свою очередь, глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что глава бывшего Киевского патриархата может взять себе любой угодный ему титул. «Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики», — заявил Волков.

В этих словах, хотя и ироничных, есть и определенная правда. После получения томоса от Константинополя митрополит Филарет действительно на какое-то время стал если не галактикой, то вспыхнувшей в ней сверхновой суперзвездой. «Он вошел в историю несколько раз, и в этот раз это было самое эффективное попадание», — уверен Окара.

Однако религовед Роман Лункин считает, что в истории Филарет «останется как создатель независимой, но непризнанной никем и в этом смысле ущербной церкви — Киевского патриархата» (имеется в виду структура, которой не удалось добиться томоса от Константинополя, в отличие от «православной церкви Украины»).

«Получается, как породил Филарет идею независимой церкви, так он ее и похоронил в «томос-туре» и как в зеркале — в образе собственного величия — противоречивого и одного из самых ярких исторических персонажей своей эпохи», — говорит Лункин, который называет Филарета «трагической фигурой» в Украинском православии.