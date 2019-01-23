Главный раскольник Украины: митрополиту Филарету — 90

Митрополит Филарет мог бы стать главой Русской Православной церкви, из которой был впоследствии низвергнут и предан анафеме, его обвиняли в сотрудничестве с КГБ и слишком ярой преданности советской власти. Сегодня он стал одним из лидеров неканонической «православной церкви Украины».

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Свое 90-летие митрополит Филарет встречает на мажорной ноте.

Президент Украины Петр Порошенко присудил Филарету звание героя Украины. Он также получил орден «Золотая звезда» и орден Украины.

Вручение наград прошло в ходе мероприятия по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики. «Подчеркиваю, что Ваша награда — абсолютно заслуженная», — заявил Порошенко.

Порошенко, который вновь баллотируется на новый президентский срок, есть за что благодарить Филарета. Именно он встал во главе новой украинской церкви, которая образовалась в результате фактического раскола православия на Украине.

По иронии судьбы, почти 30 лет назад именно митрополит Филарет — в миру Михаил Антонович Денисенко — считался одним из трех кандидатов на место главы Русской православной церкви.

В июне 1990 года Архиерейский собор избрал тогдашнего митрополита Киевского и Галицкого Филарета одним из кандидатов на Патриарший престол.

Двумя другими были митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий и митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир.

Однако несмотря на попадание в «шорт-лист», патриархом всея Руси Филарет так и не стал — им был избран митрополит Алексий, а сам будущий украинский раскольник занял лишь третье место.

Известный священник Всеволод Чаплин в своей книге «Вера и жизнь» вспоминает, что реакция Филарета после объявления итогов голосования произвела на него впечатление. «Никогда не забуду взгляд, которым тот обвел собравшихся, — взгляд, полный удивления и ненависти», — пишет Чаплин, который не жалеет негативных характеристик для Филарета: «впечатление было отталкивающим».

Однако политолог Андрей Окара убежден, что в случае если бы патриархом стал Филарет, «СССР можно было бы сохранить». Эксперт призывает не мазать Филарета сплошь черной краской: «Его персона чрезвычайно многогранна: Это сложный человек, у которого было немало перипетий».

Нельзя не отметить, что в то время Филарет действительно вызывал немало симпатий — знаток церковной жизни, он хорошо знал и светскую, европейскую культуру, благодаря служению в таких странах, как Австрия и Чехословакия. «В среде православных богословов все чаще раздаются призывы к теоретическому осмыслению богословия. Так, митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко), выступая в г. Прешове (ЧССР), при вручении ему диплома доктора богословия говорил об оживлении церковного богословия», — писал в работе «Модернизм церковного православия» публицист Юрий Калинин.

Имя митрополита Филарета в середине 1980-х звучит не только в церковных беседах, но и разговорах интеллигенции, а его биографию включают в книгу «500 имен перестройки». В то же время в прессе тех лет появляются заметки, что священник якобы сотрудничал с КГБ и даже имел кличку «Антонов».

Сам Филарет говорил об этом так в одном из интервью: «В советские времена никто не мог стать архиереем, если на это не давал согласие КГБ. Поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было бы неправдой. Был связан, как и все…»

Анафема и Вера

В 1990 году патриарх всея Руси Алексий Второй благословил Филарета на служение в качестве главы Украинской православной церкви Московского патриархата. Получив от Московского патриархата независимость в управлении, Филарет уже после провозглашения независимости стал задумываться о полной автокефалии от Московского патриархата. Не все священники и миряне приняли это решение, многие выступили против Филарета.

Тот обещал подать в отставку, но слова не сдержал. Священный Синод РПЦ пытался увещевать священнослужителя, однако Филарет не принял приглашение приехать на заседание Синода, чтобы обсудить ситуацию.

В мае 1992 года на Архиерейском соборе в Харькове Филарет был запрещен в служении до решения архиерейского собора. В июне того же года Архиерейский собор постановил «низвергнуть» митрополита Филарета «из сущего сана» за «жестокое и высокомерное отношение к подведомственному духовенству, диктат и шантаж».

Сам Филарет на соборе не присутствовал — несмотря на трехкратный вызов на архиерейский Собор от патриарха.

В то время СМИ писали, что столь жесткое наказание Филарет понес за то, что якобы имел жену и детей, что было непозволительно для монаха. Впоследствии некая девушка по имени Вера засыпала редакции газет письмами, в которых утверждала, что она является родной дочерью митрополита: «Я готова пойти в суд, чтобы доказать свою правоту, чтоб в судебном порядке установить свое родство с владыкой Филаретом. Потому что я, Вера, — родная дочь Филарета по всем человеческим законам», — говорилось в ее письме.

Сам Филарет отрицал наличие дочери и считал, что написавшая письмо действовала из корыстных побуждений. Между тем, он сам продолжал бороться за независимость от Москвы — в июне 1992 года на Украине была создана Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). В ней митрополит Филарет стал заместителем патриарха Мстислава, а после его смерти стал главой УПЦ.

В 1997 году в Свято-Даниловском монастыре в Москве была поставлена последняя точка в отношении Филарета с РПЦ. Он был предан анафеме за то, что «продолжал в межсоборный период раскольническую деятельность».

Сам митрополит в интервью «Эху Москвы» в сентябре 2018 года признавался, что для него анафема «не имеет никакого значения».

«Что я под анафемой, что без анафемы — я чувствую себя одинаково. Знаю и убежден в этом, что анафема, которая дается православной церковью за ереси, за расколы, за сколы, которые ведут или к нарушениям канонов, или морали. Ничего этого за мной нет. Поэтому я считаю, что эта анафема недействительная. Она носит политический характер», — говорил священник.

Однако, имея колоссальный опыт подковерной борьбы в СССР, Филарет сам активно проявлял недюжинные качества политика — он активно поддержал «евромайдан» и одобрил жесткие действия украинской армии в Донбассе, «призывая ликвидировать всех террористов».

«Ставка патриарха Филарета на политическую силу и агрессивную антироссийскую риторику после 2014 года были для Киевского патриархата (и круга лиц вокруг Филарета) борьбой за самосохранение. Но призыв к власти чуть ли не уничтожить УПЦ и неумение уйти, даже поставив своего преемника, дискредитируют идею независимой церкви Украины», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.

Рождение сверхнового

Несмотря на преклонный возраст, Филарет продолжает борьбу. Недавно, он заявил, что Киево-Печерская лавра должна быть отобрана у канонической УПЦ. «Они [УПЦ МП] должны перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, и тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица — лишатся многого, в частности, и Лавры», — заявил Филарет.

«Патриарх» подчеркнул, что Киево-Печерская лавра — «украинская, а не российская святыня», и принадлежать поэтому должна ПЦУ.

У самого Филарета, похоже, возникло «головокружение от успехов». Недавно он даже заявил, что его следует именовать патриархом Киевским и всея Руси и Украины.

В документе от 16 января, который опубликовал в своем блоге священник Андрей Кураев, говорится, что во время службы Филарет должен упоминаться как «Святейший Филарет, Патриарх Киевский и всея Руси — Украины». Также распоряжение предусматривает, что главу «православной церкви Украины» Епифания следует упоминать как «митрополита Киевского и всея Украины».

«После создания новой церкви вместо диалога и примирения Филарет стал действовать старыми советскими методами интриг, но в силу возраста это выглядит гротескно, уже отправленный де-факто на покой, то есть на пенсию, лидер приказывает поминать себя на службе, именовать патриархом», — характеризует поведение Филарета религовед Лункин.

В свою очередь, глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что глава бывшего Киевского патриархата может взять себе любой угодный ему титул. «Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики», — заявил Волков.

В этих словах, хотя и ироничных, есть и определенная правда. После получения томоса от Константинополя митрополит Филарет действительно на какое-то время стал если не галактикой, то вспыхнувшей в ней сверхновой суперзвездой. «Он вошел в историю несколько раз, и в этот раз это было самое эффективное попадание», — уверен Окара.

Однако религовед Роман Лункин считает, что в истории Филарет «останется как создатель независимой, но непризнанной никем и в этом смысле ущербной церкви — Киевского патриархата» (имеется в виду структура, которой не удалось добиться томоса от Константинополя, в отличие от «православной церкви Украины»).

«Получается, как породил Филарет идею независимой церкви, так он ее и похоронил в «томос-туре» и как в зеркале — в образе собственного величия — противоречивого и одного из самых ярких исторических персонажей своей эпохи», — говорит Лункин, который называет Филарета «трагической фигурой» в Украинском православии.