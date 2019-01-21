Популизм и дворовые аргументы: Чубайс ответил Захаровой

Глава «Роснано» и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о «бедности России». Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Мария Захарова — главный спикер МИДа и один из наиболее активных блогеров всей действующей власти. Включилась [в дискуссию] и в своейственном ей ударном стиле резко подняла планку — она решила призвать меня к ответу, почему сегодня «значительная часть населения живет бедно или очень бедно»,

— написал экс-глава госкомитета РФ по управлению госимуществом.

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Чубайс подчеркнул, что в начале 90-х годов Россия была очень бедной страной: «средняя зарплата была около $12 в месяц, инфляция составляла более 100%, деревянный рубль был неконвертируемым». Бывший зампред правительства России в начале девяностых, Чубайс также заявил, что экономический рост в России в 2000-х годах стал возможен благодаря его реформам.

По словам политика, Захарова в 1991 году была «маленькой девочкой» и не помнит катастрофического, близкого к гражданской войне положения в стране.

«Мне, уважаемая Мария Владимировна, довелось работать в четырех или пяти составах Правительства под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников. Также не было принято срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами, — написал Чубайс.

Неделей ранее в ходе Гайдаровского форума Анатолий Чубайс заявил, что цены на электроэнергию в России в два раза ниже, чем в среднем в мире, и это приводит к негативному расходованию энергии. По мнению главы «Роснано», низкая цена на электричество «равна энергорасточительности». Чубайс подчеркнул, что к вопросу о повышении цен на энергию нужно подходить «взвешенно», потому что Россия – бедная страна, а значительная часть ее населения живет «бедно или очень бедно», передает НСН.



Спустя некоторое время Мария Захарова в своем фейсбуке возмутилась словами Чубайса, назвав Россию «богатейшей страной», и спросившей, почему россияне живут бедно.

«Хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета», — написала представитель Министерства иностранных дел РФ.

Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь похвалил Захарову за критику в адрес Чубайса. «Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала», — написал он.

Глава «Роснано» ответил также на критику со стороны Соловьева, передает ФАН.

По словам телеведущего, Чубайс «ни черта не понимает» в вопросах энергоэффективности и «ему даже лень посмотреть таблички». В ответ Чубайс указал на то, что Соловьев в своей тираде сам перепутал электровооруженность и энергоемкость.

«Есть нюанс. Владимир Рудольфович читает цифры про электровооруженность, измеряемую в киловатт-часах на человека. А мы спорили об энергоэффективности экономики. Она оценивается через энергоемкость и измеряется в тоннах условного топлива на рубль ВВП. Это - разные показатели. Перепутал человек энергоемкость и электровооруженность», – написал экс-зампред правительства РФ.

Анатолий Чубайс – один из самых одиозных российских политиков. В 2006 году ВЦИОМ провел опрос, согласно которому недоверие Чубайсу выразили 77% россиян. На него совершали покушения, по словам политика, ему было известно о трех заказах на убийство.

В марте 2005 года на Чубайса было совершено покушение – на пути следования его бронированного автомобиля возле поселка Жаворонки Одинцовского района Московской области сработало взрывное устройство мощностью от 3 до 12 кг в тротиловом эквиваленте, а затем авто обстреляли из автоматов. По итогам расследования, виновным был признан полковник ВС РФ Владимир Квачков, заявивший, что «Чубайс — национальный изменник и предатель», а «Россия оккупирована еврейской мафией».

Нелюбовь к Чубайсу связана с его деятельностью на государственных постах в 1990-х, а в частности — с приватизацией и рыночными реформами. В конце 1991 года назначен председателем Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом, и на схожей должности оставался до конца 1994 года.

Неоднозначные результаты первых экономических реформ сделали Анатолия Чубайса одним из самых ярких политиков 1990-х годов, а крылатая фраза «Во всем виноват Чубайс» прочно вошла в повседневную лексику россиян.

Чубайс говорил тогда, что на один ваучер можно будет купить два автомобиля «Волга». Эту фразу многие россияне до сих пор считают примером вопиющего обмана со стороны властей. На самом деле купить часть госсобственности по выгодной цене могли только работники приватизируемых предприятий. Остальным, не занятым в производственной сфере, казалось, что выгоднее продать или вложить «эту бумажку» в чековый инвестиционный фонд. Эти фонды скупали за чеки акции приватизируемых предприятий.

Владельцам акций обещали большие барыши в будущем, но впоследствии большинство фондов просто исчезли, а акции предприятий достались совсем не простым гражданам. Многие россияне вообще не представляли, что с этим ваучером делать. Цена ваучеров падала с каждым месяцем и дошла до 3-4 тысяч рублей к середине 1993 года.

Передел собственности сопровождался кровавыми разборками. Шальные приватизационные деньги стали питательной средой для появления класса олигархов. В последующем приватизационные деньги осели в инвестиционных компаниях и частных банках, зарегистрированных в офшорах.

Сейчас, спустя 25 лет, многие признают, что чековая приватизация была и неэффективной, и несправедливой. Государство в итоге получило благодаря приватизации $60 млрд — смехотворную сумму. Критикам своей модели приватизации Чубайс ответил, что выбирать между честной и нечестной приватизацией тогда было невозможно. Выбор если и был, то «между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом».