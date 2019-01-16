Прощай, Тереза? Парламент голосует за отставку Мэй. LIVE

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Лидер лейбористов Джереми Корбин открыл дебаты о недоверии Терез Мэй.
По словам политика, каждый премьер-министр, понесший такое тяжелое поражение (а оно, действительно, непростое — с 1924 года ни одно правительство не проигрывало свои решения с перевесом 200 голосов), просто обязан уйти в отставку.
Третий возможный вариант — радикальный: Великобритания покидает Евросоюз без сделки. В этом случае Лондон обнуляет собственные импортные тарифы и действует исключительно на основании правил Всемирной торговой организации.
Вариант для Лондона, скажем прямо, самый сложный, потому что придется пересмотреть все едйствующие правила торговли и экономической коммуникации с Брюсселем.
«Жесткий» сценарий — Лондон покидает все экономические структуры ЕС. В таком случае Великобритания заключает с ЕС соглашение о свободной торговле (аналогичный документ, например, действует с Канадой с 2016 года). Этот договор может предусматривать, например, отмену 99% всех таможенных пошлин между сторонами, но вот свободное передвижение граждан будет прекращено.
«Мягкий» сценарий как раз предполагает, что Великобритания выходит из ЕС, сохраняя членство в Таможенном союзе и (или) едином рынке. На таких условиях сотрудничает с Брюсселем, например, Норвегия. В целом, этот вариант должен был бы всех устроить, потому что он учитывает мнение тех, кто, к примеру, голосовал против Brexit (а таких было чуть меньше 49%).
Главная проблема здесь в следующем — такой сценарий означает, что Лондон принимает принцип свободного передвижения граждан в обмен на доступ к европейскому единому рынку. И именно это вызывает раздражение со стороны сторонников выхода страны из Европы, ведь тогда Лондон не сможет решать, кого пускать к себе в страну, а кого — нет.
Вокруг чего, собственно, спор. Британские политики никак не могут договориться относительно сценария, по которому будет выстраиваться Brexit. И речь идет о том, сохранит ли Великобритания членство в экономических структурах Евросоюза, или нет.
В зависимости от того, как будут развиваться события, возможны три варианта разрыва отношений Лондона и Брюсселя — мягкий, жесткий варианты, или Brexit без сделки.
Нет, конечно, Великобритания еще может и вовсе отказаться от выхода из Евросоюза, но наблюдателям такой сценарий представляется не самым реалистичным.
Лейбористы, тем временем, кажется, серьезно настроены на успех. Член партии Ронни Кэмпбелл заявил о том, что, по результатам недавнего опроса, 4 млн работающих граждан в Великобритании живут в условиях бедности. «Будут ли [в этих условиях] назначены всеобщие выборы? Мэй повторяет, что число людей, живущих в условиях абсолютной бедности, находится на рекордно низком уровне», — задается вопросом политик.
Евросоюз явно не намерен пересматривать достигнутое соглашение с Лондоном по Brexit. По словам представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, Брюссель, собственно, больше ничего не сможет с этим сделать.
«Мы ждем, чтобы услышать от Великобритании о следующих шагах», — добавил он.
За происходящим в Великобритании активно следят и европейские политики. Так, председатель Евросовета Дональд Туск призвал Лондон выработать единую окончательную позицию по Brexit.
«Если принятие соглашения оказалось невозможным, но при этом никто не хочет [уходить] без соглашения, то кому хватит мужества наконец сказать, каким будет финальное решение?» — написал он в твиттере.
Если парламентарии не поддержат Мэй, то у правительства будет две недели на «восстановление доверия». Если добиться этого не удастся, то Мэй может покинуть свой пост, а Британию ждут перемены, вплоть до новых выборов.
«Очевидно, что парламент не поддерживает соглашение. Но неясно, что же он поддерживает», — комментирует происходящее сама Мэй.
После этого, лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин предложил вынести вотум недоверия премьеру. «Я вношу предложение об объявлении вотума недоверия (премьер-министру)», — сказал Корбин.
Тереза Мэй «закрыла двери для диалога», заявил он. «За последние два года у нее был только один приоритет — Консервативная партия», — уличил Корбин премьера.
«Парламент вынес окончательное решение, оно совершенно ясно и говорит само за себя. Премьер-министр пытается поддержать своё нежизнеспособное предложение, вдохнуть в него жизнь. Эта сделка не должна быть принята», — резюмировал он.
К слову, именно сделка о Brexit поставила премьера в столь опасное положение. Накануне палата общин большинством голосов отклонила вариант соглашения о выходе страны из ЕС, который ранее премьер согласовала с Брюсселем.
Документ из 585 страниц, предусматривающий жизнь Британии и ее отношения с Евросоюзом на время переходного периода и после Brexit, поддержали лишь 202 парламентария, против высказались 432 членов палаты общин. Такого разгромного результата не было уже почти век.
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодняшний день может стать по-настоящему «черным» для британского премьер-министра Терезы Мэй. 16 января парламент голосует о вынесении ей вотума недоверия. Если Мэй уйдет в отставку, в Великобритании будет назначен технический премьер-министр и начнутся консультации о проведении внеочередных парламентских выборов. В условиях, когда сделка с ЕС о Brexit висит на волоске, политический кризис в Великобритании может разрастись до невероятных масштабов.
Мы будем следить для судьбоносным для всей страны голосования в режиме онлайн.