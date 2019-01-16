Курсы валют$ 66.71 (-0.242) 75.96 (-0.439)
Москва: -7°C
Прощай, Тереза? Парламент голосует за отставку Мэй. LIVE

В британском парламенте проходит голосование о вотуме недоверия Терезе Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй как никогда близка к отставке. Причиной для голосования о вотуме недоверия, которое проходит в парламенте, стал провал сделки по Brexit. «Газета.Ru» следит за возможно последними часами Терезы Мэй на посту премьер-министра в режиме онлайн.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
16:24

Лидер лейбористов Джереми Корбин открыл дебаты о недоверии Терез Мэй.

По словам политика, каждый премьер-министр, понесший такое тяжелое поражение (а оно, действительно, непростое — с 1924 года ни одно правительство не проигрывало свои решения с перевесом 200 голосов), просто обязан уйти в отставку.

16:17

Третий возможный вариант — радикальный: Великобритания покидает Евросоюз без сделки. В этом случае Лондон обнуляет собственные импортные тарифы и действует исключительно на основании правил Всемирной торговой организации.

Вариант для Лондона, скажем прямо, самый сложный, потому что придется пересмотреть все едйствующие правила торговли и экономической коммуникации с Брюсселем.

16:12

«Жесткий» сценарий — Лондон покидает все экономические структуры ЕС. В таком случае Великобритания заключает с ЕС соглашение о свободной торговле (аналогичный документ, например, действует с Канадой с 2016 года). Этот договор может предусматривать, например, отмену 99% всех таможенных пошлин между сторонами, но вот свободное передвижение граждан будет прекращено.

16:02

«Мягкий» сценарий как раз предполагает, что Великобритания выходит из ЕС, сохраняя членство в Таможенном союзе и (или) едином рынке. На таких условиях сотрудничает с Брюсселем, например, Норвегия. В целом, этот вариант должен был бы всех устроить, потому что он учитывает мнение тех, кто, к примеру, голосовал против Brexit (а таких было чуть меньше 49%).

Главная проблема здесь в следующем — такой сценарий означает, что Лондон принимает принцип свободного передвижения граждан в обмен на доступ к европейскому единому рынку. И именно это вызывает раздражение со стороны сторонников выхода страны из Европы, ведь тогда Лондон не сможет решать, кого пускать к себе в страну, а кого — нет.

15:52

Вокруг чего, собственно, спор. Британские политики никак не могут договориться относительно сценария, по которому будет выстраиваться Brexit. И речь идет о том, сохранит ли Великобритания членство в экономических структурах Евросоюза, или нет.

В зависимости от того, как будут развиваться события, возможны три варианта разрыва отношений Лондона и Брюсселя — мягкий, жесткий варианты, или Brexit без сделки.

Нет, конечно, Великобритания еще может и вовсе отказаться от выхода из Евросоюза, но наблюдателям такой сценарий представляется не самым реалистичным.

15:45

Лейбористы, тем временем, кажется, серьезно настроены на успех. Член партии Ронни Кэмпбелл заявил о том, что, по результатам недавнего опроса, 4 млн работающих граждан в Великобритании живут в условиях бедности. «Будут ли [в этих условиях] назначены всеобщие выборы? Мэй повторяет, что число людей, живущих в условиях абсолютной бедности, находится на рекордно низком уровне», — задается вопросом политик.

15:37

Евросоюз явно не намерен пересматривать достигнутое соглашение с Лондоном по Brexit. По словам представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, Брюссель, собственно, больше ничего не сможет с этим сделать.

«Мы ждем, чтобы услышать от Великобритании о следующих шагах», — добавил он.

15:30

За происходящим в Великобритании активно следят и европейские политики. Так, председатель Евросовета Дональд Туск призвал Лондон выработать единую окончательную позицию по Brexit.

«Если принятие соглашения оказалось невозможным, но при этом никто не хочет [уходить] без соглашения, то кому хватит мужества наконец сказать, каким будет финальное решение?» — написал он в твиттере.

15:23

Если парламентарии не поддержат Мэй, то у правительства будет две недели на «восстановление доверия». Если добиться этого не удастся, то Мэй может покинуть свой пост, а Британию ждут перемены, вплоть до новых выборов.

«Очевидно, что парламент не поддерживает соглашение. Но неясно, что же он поддерживает», — комментирует происходящее сама Мэй.

15:15

После этого, лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин предложил вынести вотум недоверия премьеру. «Я вношу предложение об объявлении вотума недоверия (премьер-министру)», — сказал Корбин.

Тереза Мэй «закрыла двери для диалога», заявил он. «За последние два года у нее был только один приоритет — Консервативная партия», — уличил Корбин премьера.

«Парламент вынес окончательное решение, оно совершенно ясно и говорит само за себя. Премьер-министр пытается поддержать своё нежизнеспособное предложение, вдохнуть в него жизнь. Эта сделка не должна быть принята», — резюмировал он.

15:10

К слову, именно сделка о Brexit поставила премьера в столь опасное положение. Накануне палата общин большинством голосов отклонила вариант соглашения о выходе страны из ЕС, который ранее премьер согласовала с Брюсселем.

Документ из 585 страниц, предусматривающий жизнь Британии и ее отношения с Евросоюзом на время переходного периода и после Brexit, поддержали лишь 202 парламентария, против высказались 432 членов палаты общин. Такого разгромного результата не было уже почти век.

15:05

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодняшний день может стать по-настоящему «черным» для британского премьер-министра Терезы Мэй. 16 января парламент голосует о вынесении ей вотума недоверия. Если Мэй уйдет в отставку, в Великобритании будет назначен технический премьер-министр и начнутся консультации о проведении внеочередных парламентских выборов. В условиях, когда сделка с ЕС о Brexit висит на волоске, политический кризис в Великобритании может разрастись до невероятных масштабов.

Мы будем следить для судьбоносным для всей страны голосования в режиме онлайн.