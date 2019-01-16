Прощай, Тереза? Парламент голосует за отставку Мэй. LIVE

«Мягкий» сценарий как раз предполагает, что Великобритания выходит из ЕС, сохраняя членство в Таможенном союзе и (или) едином рынке. На таких условиях сотрудничает с Брюсселем, например, Норвегия. В целом, этот вариант должен был бы всех устроить, потому что он учитывает мнение тех, кто, к примеру, голосовал против Brexit (а таких было чуть меньше 49%).

Главная проблема здесь в следующем — такой сценарий означает, что Лондон принимает принцип свободного передвижения граждан в обмен на доступ к европейскому единому рынку. И именно это вызывает раздражение со стороны сторонников выхода страны из Европы, ведь тогда Лондон не сможет решать, кого пускать к себе в страну, а кого — нет.