Без стакана не разберешься: как муж помогает Мэй при Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пережила крайне сложную неделю – а впереди ее ждет еще одна, не менее простая. Критика представленного ей плана по выходу Великобритании из Евросоюза привела к тому, что 15 ноября несколько членов кабинета министров, в том числе, министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, подали в отставку, а среди соратников по Консервативной партии назрел бунт.

Что же помогает 62-летнему британскому премьеру пережить сложности? Можно было бы сказать, что стакан виски. Но на самом деле – муж, Филипп Мэй, с которым она состоит в браке с 1980 года.

В интервью британской газете Daily Mail в пятницу, 16 ноября, премьер-министр Великобритании призналась, что пережить трудную среду, 14 ноября, когда было утверждено соглашение с ЕС по Brexit, ей помог стакан виски. По ее словам, когда она вернулась с заседания кабмина домой, Филипп Мэй сразу же налил ей порцию горячительного напитка.

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«Достаточно тяжело пришлось в эти пару дней. Когда я вернулась домой в среду поздно вечером около 11 часов, первое, что Филипп сделал — это налил мне виски», — сказала Мэй. Сколько именно виски ей понадобилось, чтобы прийти в себя, британский премьер не уточнила.

«Я пожалуй, не могу это прокомментировать», — сказала она. При этом Тереза Мэй добавила, что виски был ирландских сортов, хотя скотч она тоже пьет.

Забота Филиппа Мэя о своей супруге состоит не только в том, что он ей наливает. Он еще ее и кормит: следующий трудный вечер – четверг, 15 ноября, — закончился для Терезы Мэй поеданием приготовленного для нее супругом тоста с фасолью (а после он помыл посуду). Эта странная для нас закуска – одна из самых любимых британцами, тосты с фасолью они едят либо поздним вечером в качестве легкого ужина, либо днем в виде быстрого перекуса.

Впрочем, если готовить тост по всем правилам, выходит не так уж и быстро – белую фасоль нужно предварительно замочить на несколько часов, после чего потушить ее в томатном соусе с добавлением лука, чеснока, вустерского соуса, соли, коричневого сахара и патоки. Однако иногда достаточно чуть-чуть подогреть фасоль из банки, после чего выложить ее на подсушенный ломтик хлеба для тостов. Если вы премьер-министр Великобритании – этот вариант подходит.

«Я открыла банку, он сделал тосты – а потом помыл посуду», — рассказала Тереза Мэй журналистам семейный рецепт приготовления тостов с фасолью.

События минувшей недели оказались для Терезы Мэй поводом рассказать журналистам о том, что ее супруг Филипп – ее надежда и опора.

«Он моя скала, — призналась она. – Это очень важно, когда в вашей жизни есть тот, кто поддерживает вас, кто не ввязывается в политические интриги, но по-человечески принимает в вас участие». Она знает, что мужу приходится так же сложно. Как и ей самой. Если не больше.

«Это часто сложнее для второй половины, потому что они смотрят на все это, хотят вас защитить и думают: «Почему они говорят это все моей жене?» Мэй говорит, что муж продолжает ее вдохновлять «делать то, что она считает правильным».

Супруги вместе уже 38 лет – они познакомились во время учебы в Оксфордском университете на танцевальном вечере Консервативной партии, где их познакомила будущий на тот момент премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто.

Когда-то Филипп Мэй и интересовался политикой – в свое время он занимал пост секретаря Консервативной партии в ее отделении в Уимблдоне. Однако он не продолжил заниматься политической деятельностью – вот уже несколько десятилетий он работает в финансовой сфере.

Сейчас Филипп – топ-менеджер инвестиционной компании Capital International. Когда Тереза заняла в 2017 году пост премьер-министра Великобритании, этот факт озаботил британцев – она предположили, что если супруг премьера работает в сфере финансов, это может привести к конфликту интересов. Однако в Capital International их заверили, что Филипп Мэй не имеет отношения к движению финансовых потоков – он занимается клиентской поддержкой.

В компании о нем отзываются как об отзывчивом скромном человеке. «Есть стереотипные инвестиционные менеджеры с раздутым эго, — рассказал в прошлом году один из коллег Мэя газете The Guardian. – Он совсем не такой».

Об отсутствии эго говорит и сама Тереза Мэй, когда раз за разом называет мужа своей «скалой». Однажды она уже употребила это выражение, говоря о том, как Филипп поддержал ее, когда оона потеряла родителей. «Он всегда был настоящей скалой для меня – он рядом все годы нашего брака, — призналась Мэй в 2017 году в передаче Desert Island Disks на радио «Би-би-си». – Особенно, конечно, в то время, когда я переживала смерть родителей, которые ушли один за другим за довольно короткое время».

На следующей неделе Филиппу Мэю снова придется поддерживать свою супругу: 20 ноября в Консервативной партии пройдет голосование по вынесению ей вотума недоверия.