Планы на пять лет: Порошенко надеется выиграть выборы

Украина в ближайшие пять лет должна стать независимой от внешних поступлений энергоносителей, заявил президент страны Петр Порошенко на встрече с бизнесменами и общественными деятелями, передает ФАН.

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«Моя цель на следующие пять лет — Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом», — указал украинский лидер, также призвав бороться с коррупцией в сфере топливной промышленности.

Стоит отметить, что далеко не все на Украине уверены в повторном получении Порошенко поста президента страны. Так, бывшая премьер страны Юлия Тимошенко прогнозирует проведение второго тура президентских выборов, борьба в котором будет идти между ней и нынешним главой государства.

«Во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, более конкурентов здесь не существует. Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет», — заявила бывшая председатель украинского правительства.

Причиной тому – местные выборы, прошедшие в декабре на Украине и «показавшие всю расстановку голосов». По словам Тимошенко, ее партия «Батькивщина» получает 34%, а «Блок Петра Порошенко» набирает лишь 23% голосов.

Накануне сообщалось, что Порошенко намерен уволить главу своей администрации Игоря Райнина за «предательство», сообщает украинские СМИ. Несколько дней назад

Райнин собрал своих коллег и заявил, что у Порошенко нет перспектив остаться президентом.

Глава администрации при этом указал, что у него есть план по созданию партии, которая могла бы стать «спасательным кругом» для команды нынешнего президента, пока она еще имеет административный ресурс. Об этом совещании было доложено президенту.

После этого Порошенко созвал срочное совещание, на котором назвал главу своей администрации «предателем» и предложил его уволить. Сейчас этот вопрос активно обсуждается в окружении президента, хотя окончательного решения — менять Райнина или нет, а если менять то на кого — еще не приняли.

Стоит отметить, что в этот же день известный комик и еще один потенциальный кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в рамках своего видео «похоронил» Петра Порошенко. Действие ролика, опубликованного на YouTube, происходит на пустыре, где группа людей собралась «проститься» с президентом Украины.

Перед гробом, в котором по сюжету лежит Порошенко, установили кафедру с микрофонами и гербом Украины, за которую встал новоиспеченный политик Владимир Зеленский. Одетый в классический костюм юморист с чувством произнес «прощальную речь» в адрес бывшего президента и подвел итоги его руководства страной.

«Какое горе, неоценимая утрата для всей нашей политики. На выборах 2014-го он обещал нам сильную экономику. Как много он еще не смог нам пообещать. Он ушел, и ушел так рано!» — сказал Зеленский.

Проникновенная речь артиста сопровождалась живой музыкой оркестра, что обеспечило ролику траурную атмосферу. Присутствующие, облаченные в черные одежды, держали в руках цветы и всхлипывали.

Зеленский тем временем выразил «искренние» переживания по поводу невозможности похоронить Порошенко,

ведь скоро на этой территории (в буферной зоне Киево-Печерской лавры) должен появиться жилищный комплекс. С кремированием, по словам Зеленского, на Украине тоже туго — «кусаются» цены на газ.

Президентская кампания на Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года, поэтому пока официально зарегистрированных кандидатов на пост главы государства всего пять — экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко, народный депутат Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовый и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

Сами выборы пройдут 31 марта 2019 года. Несмотря на то что о своих президентских амбициях на протяжении прошлого года так или иначе заявляли более 30 украинских политиков, реальный перечень кандидатов, как ожидается, будет существенно короче, передает НСН.

Однако вступление в гонку главных претендентов на пост президента еще впереди. Лидером опросов общественного мнения является лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (за нее готовы проголосовать 20-22%). Далее с отставанием в 8-14% следуют Владимир Зеленский, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и, собственно, действующий глава Украины Петр Порошенко.

Украинские СМИ полагают, что основные кандидаты подадут документы на регистрацию ближе к дню соборности Украины, который отмечается 22 января.