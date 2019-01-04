«Будут проблемы»: НАТО дает России «последний шанс»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть «последний шанс», чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом она прокомментировал заявления Вашингтона о том, что США могут выйти из соглашения в феврале.

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«Важно то, что у России сейчас последний шанс. Если Россия не вернется к соблюдению, тогда у нас будет большая проблема, потому что ДРСМД развалится», — сказал он в интервью агентству DPA.

Также генсек альянса заявил, что «не будет строить предположений относительно вероятности возвращения России к соблюдению» ДРСМД.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у российских властей есть два месяца, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД.

Если же этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору, отметил он.

В частности, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасностью Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон призывают Москву отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют Штаты, не нарушала положения договора.

При этом российские эксперты отметили, что крылатая ракета 9М729 является практически мифической. Теоретические разработки по ее созданию велись, однако не известно существует ли она на самом деле — нет никаких данных о том, что сухопутный «Калибр» не то, что поставлен на вооружение и размещен на стартовых позициях, но и хотя бы проходит испытания.

Единственной публикацией, где упоминается 9М729, является поздравление генконструктора КБ «Новатор» в адрес полигона «Капустин Яр»: среди прочих типов испытываемых там ракет там стоит и этот индекс. Следовательно, США выдвигают требования, исключительно опираясь на слухи, передает ФАН.

Кроме того, российские СМИ обратили внимание, что американские базы в Польше и Румынии оснащены пусковыми установками мк.41. Отмечается, что эти установки вертикального пуска можно зарядить ракетой «Томагавк», которая является самой многочисленной американской крылатой ракетой и имеет среднюю дальность полета (1000-2200 км).

Напомним, что осенью прошлого года США заявили о намерении выйти из ДРСМД. Причиной такого решения в Вашингтоне назвали невыполнение соглашения со стороны России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил американскому коллеге Джеймсу Мэттису письмо с предложением обсудить разногласия сторон по этому вопросу, однако послание осталось без ответа.

Президент России Владимир Путин отмечал, что новые российские ракеты не нарушают положений ДРСМД.

«Подписанный [в 1987 году] договор что означал? Он означал, что ликвидируются ракеты средней и меньшей дальности, а это ракеты от 500 км до 5000 км. Ликвидировались ракеты наземного базирования.

А у Советского Союза не было других. У США были (ракеты — «Газета.Ru») и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения СССР это было одностороннее разоружение», — сказал российский лидер.

Впоследствии у Москвы появилось оружие подобного характера, что вызвало беспокойство Вашингтона. В частности, Россия применяла ракеты из акватории Средиземного и Каспийского морей для удара по формированиям террористов в Сирии, напомнил президент.

«У нас появилось и другое оружие. Это ракета Х-101 воздушного базирования... Но по дальности 4500 км... Может быть, это забеспокоило наших партнеров? Но это не нарушение ДРСМД... Да, меняется ситуация, она поменялась, но не за счет того, что мы нарушили договор», — заключил российский лидер.

Полковник запаса Владимир Кошелев, комментируя ситуацию, назвал Штаты «недоговороспособной страной». США вышли из ядерной сделки с Ираном, в то время как европейские страны пытаются ее сохранить, а также вышли из Парижского соглашения по климату и ЮНЕСКО, отметил эксперт. То же самое происходит и с ДРСМД. В дальнейшем Вашингтон выйдет из договора, а потом не станет продлевать соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, выразил свое мнение Кошелев.