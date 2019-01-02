От Курил до Брюсселя: чего ждать в 2019 году

Курильский вопрос

Пожалуй, первым значимым событием в этом году станет январский визит Синдзо Абэ в Россию, о котором российский президент Владимир Путин объявил еще в начале декабря прошлого года, во время саммита G20 в Аргентине.

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Японская газета «Санкэй симбун» даже называет конкретную дату этого визита — 21 января. Эту информацию позже подтвердили в Кремле, отметив, что «такая дата действительно фигурирует среди остальных».

Эта встреча станет для Путина и Абэ юбилейной — лидеры двух стран проведут личное общение уже в 25-й раз.

Впрочем, вряд ли именно она поставит точку в курильском споре. В конце 2018 года Абэ признал, что в переговорах с Россией по территориальному вопросу и мирному договору накопилось «большое количество проблем».

Тем не менее, японский премьер надеется на «предметное обсуждение» мирного договора со своим российским коллегой, что не оставляет сомнений: для российско-японских отношений 2019 год пройдет под эгидой поиска решения в наболевшем споре.

До свидания, Евросоюз!

29 марта — судьбоносная дата для Великобритании. Именно в этот день должен состояться Brexit — выход Соединенного Королевства из состава ЕС. С запуском формальной процедуры Brexit страны вступят в переходный период в отношениях, который продлится до конца 2020 года, когда «развод» будет завершен окончательно.

Однако даже до отправной точки Brexit дело может не дойти.

Дело в том, что британский парламент до сих пор не ратифицировал одобренный Евросоюзом план по Brexit. Если в итоге парламент проголосует против соглашения, то у Лондона будет 21 день, чтобы предоставить новый план выхода из ЕС. За это время и может быть принято решение о Brexit без сделки, проведении нового референдума или вовсе о досрочных выборах в парламент.

У Британии также есть право односторонней отмены сделки, которое предусмотрено статьей 50 Лиссабонского договора. Возможность выхода Великобритании из ЕС без заключенного с властями в Брюсселе соглашения об условиях Brexit рассматривается экспертами, политиками и членами парламента давно, и все они сходятся во мнении, что Лондону этот сценарий не понравится.

Так или иначе, в первые месяцы 2019 года процесс выхода Великобритании из ЕС определенно будет в центре внимания всего мира.

Ще не вмерла

31 марта 2019 года на Украине одновременно пройдут президентские и парламентские выборы — первые после начавшегося в 2014 году в стране кризиса.

До 3 февраля 2019 года кандидаты на пост главы государства смогут выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы. После регистрации они смогут начать предвыборную агитацию, которая продлится до 29 марта.

Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря и уже успела наделать шуму: о своем намерении баллотироваться в президенты Украины официально объявил украинский актер и шоумен Владимир Зеленский, который в частности известен по сериалу «Слуга народа».

Впрочем, не отстают от шоуменов и опытные политики. Еще в прошлом году о планах побороться за президентский пост говорила Юлия Тимошенко.

Эти двое, согласно последнему опросу центра социологических исследований «София», лидируют в рейтинге кандидатов на пост главы государства: Тимошенко поддерживают 16,9% из тех, кто определился с выбором, Зеленского — 11,3%.

Пока не подтвердил своих намерений выдвигаться на второй срок действующий президент Украины Петр Порошенко. В декабре он даже допускал, что сможет оказать поддержку «более достойному кандидату».

Значимость грядущих на Украине выборов сложно переоценить: от их результатов будет зависеть, продолжит ли Киев действующий курс на усиление конфронтации с Россией, или же в отношениях двух стран начнется долгожданное потепление.

Новая Сирия

19 декабря Дональд Трамп объявил, что американские военные покинут САР в ближайшее время. Американский президент пояснил, что коалиция во главе с США разгромила боевиков ИГ (организация запрещена в России), а это было единственной причиной, по которой американские вооруженные силы находились в стране.

Агентство Reuters тогда писало, что для полного вывода контингента потребуется от 60 до 100 дней. Уже в этом году The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что американские войска покинут Сирию в течение четырех месяцев.

Так или иначе, вывод американских войск из Сирии состоится именно в 2019 году, а ждать сообщения об окончательном завершении операции можно начинать уже с марта.

В то же время сохраняется вероятность, что заявление Трампа о выводе войск не воплотится в жизнь. Подобная ситуация неоднократно повторялась в Афганистане — американские политики говорили о выводе войск из этой страны, но в итоге все же оставались.

Однако если вывод войск все же произойдет, он ознаменует собой новый этап сирийского конфликта. Образовавшийся вакуум будут пытаться заполнить другие региональные игроки — Турция, Иран, Израиль и Россия.

Ким-путешественник

Еще одно событие без конкретной даты — продолжение серии саммитов с участием лидера КНДР Ким Чен Ына. В прошлом году он впервые покинул свою страну и успел провести встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом.

Единственные близкие к недавно еще острому корейскому конфликту страны, которые остались без внимания Кима — Россия и Япония, однако 2019 год может исправить это.

Абэ, начиная с лета, говорил о готовности встретиться с Кимом, чтобы «расколоть скорлупу взаимного недоверия». О готовности провести саммит с северокорейским лидером говорили и в России, в том числе сенатор Валентина Матвиенко, которая в прошлом году посещала Пхеньян.

1 ноября Мун Чжэ Ин подтвердил это в своем обращении парламенту, заявив, что лидер КНДР, скорее всего, посетит Россию и Южную Корею «в скором времени». Помимо этого, ожидается, что председатель КНР впервые посетит Пхеньян в ближайшее время. Кроме того, в октябре Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян папу Римского Франциска.

Все это говорит о том, что «дипломатическая изоляция» некогда затворнического северокорейского государства «провалилась», после первого в истории саммита между лидерами США и КНДР в июне. Кстати, и второй американо-северокорейский саммит также можно ожидать в этом году. О своей готовности встретиться с Трампом «в любое время» сам Ким даже заявил в новогоднем обращении.

Захватят ли националисты Европу

В Европе главным политическим событием года определенно станут запланированные на конец мая выборы в Европарламент.

Представители правящих элит в большинстве европейских стран опасаются, что молодые популистские партии националистического спектра могут составить им серьезную конкуренцию на этом голосовании.

Это мнение подтверждают и опросы общественного мнения.

К парламентским выборам в ЕС активно готовятся такие силы правых националистов, как «Альтернатива для Германии», «Шведские демократы», французская партия «Национальное движение», итальянская «Лига Севера», а также венгерская националистическая партия «Йобик».

Все эти партии, у которых между собой есть множество различий, объединяют две вещи: неприятие массовой миграции в их страны и нелюбовь к Европейскому союзу.

С высокой долей вероятности, из-за взлета партий и движений популистов и евроскептиков, Евросоюз ожидают перемены тектонического масштаба. Длившееся десятилетиями доминирование Европейской народной партии (ЕНП) и Партии европейских социалистов (ПЕС), скрепившими ЕС коалиционными договорами, возможно, уходит в прошлое.