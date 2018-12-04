Без Горбачева: кто приедет на похороны Буша

В Вашингтоне прощаются с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, который ушел из жизни на прошлой неделе в возрасте 94 лет. В понедельник гроб с телом политика доставили из Хьюстона в ротонду Капитолия в американской столице, где с бывшим президентом можно будет попрощаться до среды, 5 декабря.

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В этот день в Кафедральном соборе пройдет мемориальная служба, на которой будут присутствовать представители других государств. Среди них — принц Уэльский Чарльз, экс-глава эстонского государства Тоомас Хендрик Ильвес, президент Польши Анджей Дуда и другие.

Однако экс-президент СССР Михаил Горбачев, который, пожалуй, лучше всех в России знал покойного американского лидера, похороны своего коллеги не посетит, о чем сообщили «Газете.Ru» в Горбачев-Фонде.

Представитель Фонда не стал уточнять причину отсутствия бывшего президента СССР на траурных мероприятиях. Можно предположить, что это связано с преклонным возрастом и состоянием здоровья самого Горбачева — в марте этого года ему исполнилось 87 лет. Именно Горбачев представлял Россию на похоронах предшественника Буша-старшего Рональда Рейгана в 2004 году.

Горбачев отдал дань уважения Бушу-старшему и выразил свои соболезнования по поводу его смерти на страницах прессы. «Много воспоминаний связано у меня с этим человеком. Нам довелось вместе работать в годы огромных перемен. Это было драматичное время, потребовавшее ото всех огромной ответственности. Итогом стало прекращение холодной войны и гонки ядерных вооружений», — заявил он в интервью «Интерфаксу».

Кто в итоге будет представлять Россию на проходящих в США траурных мероприятиях и будет ли вообще — неизвестно до сих пор. В посольстве России в США на соответствующий запрос «Газеты.Ru» ответить не смогли.

При этом многие российские политики знали покойного американского президента лично. И выразили свои соболезнования в связи с его утратой, в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров.

Как бы цинично это не звучало, но смерть Джорджа Буша-старшего могла стать хорошим поводом для той самой «похоронной дипломатии», особенно в столь трудные для российско-американских отношений времена.

Кроме того, это, возможно, был бы лучший способ почтить память последнего американского президента, который учитывал интересы и опасения Москвы даже в трудный период распада СССР.

Фоторепортаж: Как Америка прощается с Джорджем Бушем-старшим __is_photorep_included12082975: 1

Любые похороны — это траурное событие, но прощание с политическими и государственными деятелями — это еще и возможность для гостей церемонии провести друг с другом неформальные беседы, а также наладить политические контакты.

Сам Джордж Буш-старший, будучи опытным дипломатом «старой закалки», активно пользовался методами «похоронной дипломатии».

Американская сторона часто использует церемонию государственных похорон для неформальных саммитов. Обычно американскую делегацию возглавляет вице-президент, второе лицо в США, и для некоторых лидеров из стран третьего мира это единственная возможность поговорить с влиятельным мировым политиком.

В этой связи в США часто используется шутливое выражение «You die, I fly» (Ты умрешь, я прилечу), что во многом отражает политическую реальность.

Участвуя в похоронах зарубежных деятелей, в том числе советских, Буш приобрел немало полезных знакомств. Впервые Буш побывал в СССР в 1982 году, когда в статусе вице-президента представлял американскую делегацию на похоронах Леонида Брежнева. Еще два года спустя он снова побывал на похоронах советского генсека, на этот раз Юрия Андропова.

Церемония прощания с последним советским лидером брежневской эпохи Константином Черненко дала возможность Бушу-старшему в неформальной обстановке пообщаться с его преемником Михаилом Горбачевым.

Переводчиком на той знаменитой встрече был будущий посол США в России Джон Байерли. Разговор двух политиков продолжался целый час, и за это время они сумели обсудить вопросы советско-американских отношений.

Подобные встречи и разговоры иногда могут помочь наладить отношения враждующим государствам или помирить врагов.

Так и произошло, когда Буш-старший в 1988 году был избран президентом США. К тому моменту у него уже сложились неплохие отношения с Михаилом Горбачевым, и уже два года спустя «холодной войне» был положен конец.

Буш-старший не изменил себе даже после того, как перестал занимать какие-либо государственные позиции. В 2007 году он присутствовал на похоронах первого президента России Бориса Ельцина.

В память об экс-президенте США американские флаги приспустят на 30 дней. Согласно распоряжению Дональда Трампа, 5 декабря все исполнительные отделы и агентства федерального правительства должны быть закрыты — в стране объявляется национальный траур.

После этого тело Буша-старшего «бортом номер один» доставят обратно в Техас, где пройдут похороны. Президента похоронят на территории при университете города Колледж-Стейшен, на участке его семьи, рядом с библиотекой имени Буша. Там же покоится его жена Барбара, скончавшаяся семь месяцев назад, и дочь Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет. Траурная церемония будет закрытой.