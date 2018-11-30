«Так будет лучше для всех»: Трамп отменил встречу с Путиным

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите «большой двадцатки» (G20) в аргентинском Буэнос-Айресе отменена.

«Основываясь на том факте, что [украинские] корабли и моряков не возвращают из России на Украину, я принял решение, что будет лучше для всех заинтересованных сторон, если я отменю запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом [РФ] Владимиром Путиным»,

— написал Трамп в своем твиттере.

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Американский лидер добавил, что «он надеется на осмысленную встречу» с Путиным, когда ситуация вокруг инцидента в Керченском проливе разрешится.

Буквально за час до этого, перед вылетом в Аргентину, Дональд Трамп заявил, что «встреча с Владимиром Путиным, вероятно, состоится» и «сейчас очень хорошее время, чтобы провести встречу».

Однако он также заявил, что «окончательное решение примет в полете», ознакомившись с докладом по поводу инцидента, а также посовещавшись с госсекретарем США Майклом Помпео, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой аппарата президента Джоном Келли.

В Кремле при этом за несколько часов до появления твита Трампа сообщили, что Вашингтон подтвердил встречу. После сообщений об отмене пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам, что «у президента России появится пара дополнительных часов для полезных встреч на саммите».

По словам Пескова, это решение приводит к тому, что обсуждение ряда серьезных вопросов, включая международную политику и проблемы двусторонних отношений, откладывается на неопределенное время, сообщает ФАН.

По мнению бывшего посла США в России Майкла Макфола, отмена встречи через твиттер «очень необычна». В эфире телеканала MSNBC дипломат заявил, что обычно «Кремль и Белый дом работают вместе над повесткой» и встречи не отменяются в одностороннем порядке.

Одновременно с этим в Госдепартменте подчеркнули, что отменой встречи Дональд Трамп отправил Москве решительный сигнал, что «агрессия» недопустима. Как отметил замруководителя пресс-службы ведомства Роберт Палладино, Вашингтон добивается возвращения моряков, передает НСН.

«Сообщения президента в твиттере по этому вопросу совершенно ясны, мы добиваемся возвращения украинских моряков и кораблей», — подчеркнул Палладино.

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой осуждаются действия российской стороны в Керченском проливе. По словам одного из ее авторов, сенатора-республиканца Рона Джонсона, так верхняя палата конгресса поддерживает украинскую сторону.

«Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила»,

— заявил сенатор-демократ Крис Мерфи. Документ был принят без поименного голосования единогласно. При этом резолюция имеет декларативный характер.

В конце прошлой недели у берегов Крыма произошел морской инцидент с участием кораблей украинских ВМС и российских пограничников. 25 ноября у берегов Крыма два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России.

Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины.

Несколько часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Черном море — украинская провокация. Глава государства также обратил внимание на то, что ВМС Украины вошли в воды, которые являлись российскими даже до присоединения Крыма. По словам Путина, инцидент в Черном море — это «пограничный инцидент — не более того».