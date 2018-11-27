Сделки не будет: Манафорта обвинили во лжи

Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер обвинил экс-главу предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта во лжи при даче показаний ФБР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

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Отмечается, что Манафорт дал ложные показания уже после принятия федеральных обвинений, нарушив тем самым досудебное соглашение.

Это автоматически отменяет любые гарантии, которое следствие предоставила Манафорту в обмен на его показания и признание вины. Теперь у суда нет причин откладывать заключение бывшего соратника Трампа.

Сторона обвинения пообещала, что доказательство дачи ложных показаний со стороны Манафорта и их характер будут обнародованы позже.

Сам экс-руководитель штаба Трампа заявил, что не давал ложных показаний. При этом адвокаты Манафорта также признают, что откладывать помещение его в тюрьму нет смысла из-за «конфликта позиций сторон».

Дело Манафорта не связано с российским расследованием напрямую, но бывший глава предвыборного штаба Трампа пошел на сделку со следствием, когда ему предъявили обвинения в совершении финансовых преступлений, связанных с лоббистской деятельностью на Украине. До этого его признали виновным по нескольким пунктам в суде Вирджинии. После этого Манафорт пошел на сделку со следствием, чтобы избежать второго судебного разбирательства в Вашингтоне.

Сделка Манафорта, заключенная в сентябре, представляет особый интерес. СМИ считают, что он мог бы стать главным свидетелем на возможных судебных слушаниях «по русскому делу» в будущем.

Известный политтехнолог и в прошлом советник избирательной кампании Дональда Трампа обвиняется в отмывании денег, незаконной лоббистской деятельности, а также «заговоре против США». Последнее обвинение в буквальном смысле значит, что Мюллер может быть признан виновным в нанесении ущерба государству.

Суд над Манафортом начался 31 июля 2018 года. Первым, кто выступил во время заседания, был как раз Роберт Мюллер.

Обвинение заявило, что бывший руководитель кампании Трампа «поставил себя и свои деньги выше закона». Команда Мюллера считает, что Манафорт якобы открыл более 30 иностранных счетов в трех государствах, чтобы «получать и прятать» деньги, полученные от украинской стороны.

По версии следствия, Манафорт якобы осуществлял в США лоббистскую деятельность от имени экс-президента Украины Виктора Януковича.

По крайней мере, на это указывает ряд документов, датированных 2013 годом и опубликованных несколько недель назад Мюллером.

В частности, в этих документах речь шла о попытках Манафорта оказать влияние на дебаты в конгрессе и американских СМИ в связи с тюремным заключением украинского экс-премьера Юлии Тимошенко.

Сам Манафорт возглавлял команду американских политтехнологов, работавших с Виктором Януковичем в период его избирательной кампании в президенты Украины. Обвинение полагает, что в последние 10 лет основным источником доходов Манафорта были украинские бизнесмены и политики, переводившие экс-главе кампании американского президента со своих кипрских счетов деньги за политические консультации.

Следствие полагает, что таким образом, Манафорт заработал около $60 млн.

При этом среди тех, кто платил Манафорту, значатся экс-премьер Украины Сергей Тигипко, экс-глава администрации Януковича Сергей Левочкин, бизнесмен Ринат Ахметов и другие. Часть фигурантов списка до сих пор обладают влиянием на Украине. Так, Левочкин в настоящее время — замглавы фракции «Оппозиционного блока» в Раде.

Бывший партнер Манафорта — Рик Гейтс, — выступающий свидетелем по этому делу, утверждает, что среди клиентов обвиняемого в свое время был и действующий президент Украины Петр Порошенко, хотя Киев отвергает подобные заявления.

Но это не единственные обвинения против Манафорта — его подозревают в подделке документов для приобретения недвижимости, а также в получении крупных кредитов в обмен на обещания должности в администрации Трампа одному из руководителей кредитной организации.

Кроме того, Мюллер обвиняет Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей по своему делу, когда он находился под арестом.

4 июня был опубликован судебный отчет, согласно которому Манафорт нарушил условия освобождения из-под стражи, поскольку пытался связаться со свидетелями по своему делу. До этого — в декабре 2017 года — Манафорт был освобожден из-под стражи под залог в $10 млн.