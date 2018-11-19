От Госдумы до Кремля: о чем пишут анонимы

В середине недели телеграм-канал «Доктор прописал» обратил внимание на просьбу депутата Госдумы Олега Нилова проверить анонс матча «Россия-Германия» на сайте Первого канала. Дело в том, что в превью матча использовались кадры из картины Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». По мнению парламентария, такой видеоряд может создавать предпосылки для конфликтной ситуации вокруг матча.

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Однако до матча, который сборная России проиграла с разгромным счетом, телеграм-канал «Доктор прописал» с умным видом излагал, что такие приемы используются для анонса спортивных матчей и в других странах.

«Мы, в общем, тоже не сторонники таких анонсов. Хотя подобное бывает часто. Вспомнить хоть, как у поляков кукушка отлетела перед матчем сборных России и Польши на Евро-2012. Да и у нас тоже матч на одном из телеканалов анонсировали кадрами из старого фильма про Суворова, что-то про «побьем поляков»», — писал анонимный автор.

Этот же тм-канал обратил внимание на информацию о том, что

одним из двух кандидатов на должность главы Интерпола является россиянин Александр Прокопчук.

По непонятной логике тм-канал смешивает эту новость с еще одной: «В августе нынешнего года американские сенаторы заявили о необходимости ограничить право России на использование механизма вынесения так называемых красных уведомлений в Интерполе (объявление в международный розыск лиц) из-за того, что Москва якобы злоупотребляет этой возможностью. Соответствующее положение было внесено в один из законопроектов об ужесточении антироссийских санкций».

Телеграм-канал «Мейстер» обсуждает появившуюся в СМИ информацию о планах Кремля готовить на каждые выборы «запасного кандидата», который, в случае проигрыша основного претендента, смог бы возглавить регион.

«Идея иметь на каждых выборах «запасного губернатора» — как раз не нова, она уже выдвигалась как минимум дважды: в 1997, после чувствительного проигрыша осенней серии из 50 губернаторских выборов — 1996 со счётом 23–27, и в 2000, после прихода В.В. Путина к власти. И оба раза, несмотря на внешнюю привлекательность, на поверку оказывалась негодной. Ибо можно вовсе не вмешиваться в гонку — дескать, пусть победит сильнейший, с ним и будем работать. Можно поддерживать на выборах своего кандидата. Но никакой золотой середины между этими двумя крайностями нет. Иметь на одних выборах сразу двух борющихся между собой своих кандидатов никак не получается», — критикует идею «Мейстер».

ТМ-канал «Околокремля» позитивно подсвечивает мысль, что Госдума поддерживает инициативу о смягчении ответственности за статью 282. Напомним, речь идет о декриминализации экстремистских репостов. После того как инициатива станет законом, правоохранители больше не смогут сажать за этот поступок, если правонарушение совершено первый раз.

Уголовное наказание будет наступать только в случае, если человек ранее уже привлекался за данное действие к административной ответственности.

«Важно, чтобы 282-я статья была частично декриминализована, но еще большая необходимость есть в том, чтобы у региональных силовиков было меньше способов трактовать и применять её превратно. Публичный шаг Владимира Путина, обратившего внимание на эту проблему, сдвинул дело с мертвой точки, остается только, чтобы суды более активно осуществляли послабления на практике», — пишет «Околокремля».

Тем временем телеграм-канал «Bunin & Co» обращает внимание на опрос ВЦИОМа, согласно которому практически все индексы социального самочувствия оказались «в минусе» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Таким образом, россияне стали значительно более пессимистичными, но в полное уныние на сегодняшний момент не впали.

Четверть россиян (25%) ожидает улучшения жизненной ситуации (своей и семьи), столько же (25%), напротив, дают негативный прогноз, еще 40% считают, что через год будут жить примерно так же, как и сейчас. На смену оптимизму пришло не отчаяние, а, скорее, усталое разочарование в возможности улучшения как своего жизненного уровня, так и ситуации в стране», — обращает внимание Алексей Макаркин, один из авторов канала.

При этом «индекс удовлетворенности жизнью» у россиян повысился с 60% до 63%. Эксперт считает, что у многих участников опроса житейские радости все же перевешивают минусы. У других же работают психологические механизмы, которые не дают уйти в апатию. Впрочем, Макаркин ставит вопрос, как общество пройдет в 2019 год с повышенным НДС в условиях низкого экономического роста и с началом реализации пенсионной реформы.