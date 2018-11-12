Санкции за выборы в Донбассе: США давят на Россию

Вашингтон введет новые санкции против Москвы из-за выборов, прошедших в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых жители Донбасса определили глав ДНР и ЛНР и депутатов Народных советов. Об этом говорится в коммюнике Госдепартамента США, представленном пресс-секретарем ведомства Хизер Науэрт.

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«Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая 11 ноября ложные «выборы» в контролируемой Россией восточной Украине. Вчерашнее незаконное голосование было попыткой Москвы узаконить своих донбасских доверенных лиц, так называемых «Донецкую и Луганскую народные республики». Этим субъектам не место в рамках минских соглашений или в конституционном правительстве Украины, и их следует демонтировать вместе с незаконными вооруженными формированиями», — указывается в комментарии.

Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство указало на по прежнему не решенную, по мнению Вашингтона, проблему с Крымом.

«Если Россия подсчитала, что незаконные «выборы», приведут к международному уважению ее доверенных лиц — международная реакция докажет, что Москва ошибалась.

ОБСЕ отказалась следить за вчерашним фарсом. Действия России были осуждены в столицах государств по обе стороны Атлантики и на полях Совета безопасности ООН и ОБСЕ. Соединенные Штаты и Европейский союз выступили единым фронтом против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока Москва не будет полностью соблюдать минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине», — резюмируется сообщение.

Чуть ранее помощник президента России Владислав Сурков направил поздравительную телеграмму Денису Пушилину и Леониду Пасечнику в связи с победой на ДНР и ЛНР. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По словам Чеснакова, в поздравлении Сурков заявил, что высокая явка показала всему миру, что в Донбассе «живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева».

Также помощник лидера РФ выразил надежду, что избранные главы республик сделают все необходимое для повышения уровня жизни населения, а также выполнения минских соглашений, передает ФАН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в Донбассе выборы.

«Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов.

Мы понимаем, что речь идет о республиках, которые отторгнуты Украиной.

В этих условиях и при опасности силового воздействия этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться», — отметил представитель Кремля.

Германия и Франция также выпустили совместное заявление относительно выборов в Донбассе.

«Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретились сегодня в Париже с президентом Украины Петром Порошенко. Французский президент и канцлер Германии подчеркнули, что незаконные и нелегитимные выборы в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, прошли сегодня вопреки многочисленным призывам международного сообщества, духу Минской конвенции и декларации глав государств и правительств четырех государств Нормандского формата, который был согласован ими одновременно с пакетом «Минск» в феврале 2015 года», — говорится в сообщении немецкого правительства.

Европолитики подчеркнули, что проведение выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины. Макрон и Меркель указали, что местные выборы в пострадавших районах Донецкой и Луганской областей должны проводиться в соответствии с Минскими соглашениями и поэтому должны соответствовать стандартам ОБСЕ и Украины.

Стоит добавить, что на парламентских выборах приняли участие два общественных движения — возглавляемая Пушилиным «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс». Голоса избирателей в поддержку общественных движений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов в депутаты Народного совета ДНР, распределились так: общественное движение «Донецкая Республика» — 72,74%, общественное движение «Свободный Донбасс» — 25,56%. Два движения пропорционально отданным за них голосам разделяет 100 мандатов парламента, передает НСН.