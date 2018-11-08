Кнут и гвоздь: как Казахстан встретил Путина

Встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева прошла на XV форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ, проходившем в городе Павловске на севере Казахстана.

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Казахстан, один из главных военно-политических союзников России в Центральной Азии и лидеры двух стран встречаются достаточно часто для обсуждения важных международных проблем. Наш южный сосед также играет важную роль в сирийском урегулировании — в Астане проходят переговоры между представителями правительства и оппозиции.

Во время встречи в Павловске Путин получил подарок — завязанный в узел гвоздь и казахский кнут.

Обычай дарить почетным гостям завязанные в угол гвозди — это старый казахский обычай, пояснили организаторы. Что касается казахского кнута, или «камчи» — он традиционно используется как оберег против злых духов.

Стремление казахстанской стороны принять президента России как самого дорого гостя, связано с тем, что в Астане дорожат партнерскими отношениями с Москвой, понимая весомое значение России в регионе.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько,

«в Казахстане понимают, что договориться с Россией проще, чем с Китаем».

При этом, отмечает эксперт, в самом Казахстане внимательно смотрят, как Россия выстраивает свои отношения с Белоруссией.

Символично, что встреча Путина и Назарбаева прошла именно в Павловске, — городе, расположенном в северной части Казахстана, где преобладает русское население. Как считают эксперты, для Казахстана важно продемонстрировать, что

в стране уделяется большое внимание русскому меньшинству в преддверии перехода страны на латинский алфавит.

Как отмечает Пилько, в Кремле переход на латиницу «воспринимается неоднозначно».

По словам самого Назрбаева, это решение было принято руководством Казахстана для того, чтобы «сблизить тюркские народы».

При этом в 30-е годы прошлого века в Казахстане использовали именно латинский алфавит, однако позже республика все же перешла на кириллицу. Впрочем, в Астане уверяют, что сохранности русского языка ничего не угрожает. Убедиться в этом можно, побывав в Астане, где повсюду слышна русская речь, а школьницы-казашки без малейшего акцента напевают песню «Школьная пора».

По итогам встречи в Павловске стороны подписали ряд соглашений, среди которых — план совместных действий на 1919-2021 годы, соглашения о развитии пограничного туризма, касающиеся реализации программы приграничного сотрудничества. Говоря о необходимости развития туризма в регионе, Назарбаев предложил упростить визовые режимы прикаспийских стран.

Известно, что ранее лидеры Казахстана, России, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали конвенцию о статусе Каспия. Документ предполагает, что основная площадь водной поверхности Каспийского моря остается в общем использовании государств, а дно и недра делятся на участки в соответствии с нормами международного права.

Путин во время встречи с Назарбаевым отметил необходимость довести долю расчетов с Казахстаном в национальной валюте до 75%, сейчас она составляет 60%. Он также рассказал своему коллеге, что

товарооборот между двумя странами в 2018 году достигнет суммы в $18 млрд. При этом 70% торговли происходит между регионами.

Обе стороны также подписали соглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета Ил-103М. Совместное предприятие по его производству будет создано в 2019 году.

Кроме этого Казахстаном и Россией подписан протокол о развитии российско-казахского комплекса «Байтерек». В связи с этим были изменения в договор от 1994 года об аренде Байконура.

У этого проекта оказалась сложная судьба: его начали создавать в 2004 году для выведения в космос аппаратов на основе ракеты-носителя «Ангара».

Но после того как «Ангару» начали запускать с космодрома Восточный, ее хотели заменить на украинскую ракету «Зенит», от которой позже отказались. Для комплекса планируют использовать ракету «Союз-5», которая также получила казахское название «Сункар» («Сокол»).

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания ракеты пройдут в 2022 году, а в пилотируемом варианте в 2023 году.

ОДКБ озабочена Афганистаном

Накануне личной встречи с Назарбаевым Путин принял участие в большом саммите организации Договора о коллективной безопасности, военно-политического блока, куда кроме России и Казахстана входят Армения, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия. Хозяин саммита Назарбаев заявил, что главы стран ОДКБ приняли решение назначить генсеком организации представителя Белоруссии. Кандидатура нового руководителя будет утверждена на заседании организации в начале декабря в Петербурге.

Необходимость назначения нового генсека была вызвана тем, что занимавший этот пост представитель Армении Юрий Хачатуров ушел в отставку. Это произошло по инициативе самой Армении, поскольку там ему предъявлены обвинения в нарушении конституционного порядка в 2008 году. В то время Хачатуров командовал армейским гарнизоном.

На прошедшем заседании ОДКБ страны-участники среди прочих тем обсудили ситуацию в Афганистане.

В подписанной в четверг декларации саммита, которую цитирует РИА «Новости», говорится об озабоченности стран-членов ситуацией в стране, в том числе «ростом наркопроизводства» и «попытками террористических группировок закрепиться в северных провинциях страны».

«ОДКБ готовилась к этому сценарию многие годы и возможно в ближайшее время мы увидим, что антитеррористические операции участятся», — говорит «Газете.Ru» ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик. Он добавляет, что

для России, как для члена ОДКБ, стабильность в Афганистане и Центральной Азии в целом крайне важна из-за возросшей активности различных террористических групп.

Озабоченность ситуацией в Афганистане выражают и в Казахстане. Ее, в частности, собираются обсудить в ближайшие дни на дискуссионной площадке «Астана-клуб», который пройдет в стране под эгидой фонда президента страны. Одним из его спикеров станет экс-президент Афганистана Хамид Карзай, который по-прежнему сохраняет неформальное влияние в стране.

Ситуация в Афганистане во многом зависит от США, войска которых присутствуют в этой стране. Понимая это, Казахстан активно развивает отношения с Вашингтоном. В январе 2018 года Назарбаев побывал в США, став первым руководителем на постсоветском пространстве, который нанес официальный визит в Белый дом Дональда Трампа.

Между тем, высокопоставленные казахстанские чиновники в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивают, что

Астана использует возможности диалога с Вашингтоном в том числе и для того, чтобы поговорить об улучшении российско-американских отношений.

Тем не менее в отношениях с Вашингтоном Астана сохраняет баланс. Еще в августе глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что на Каспии не планируется размещать американские военные базы. Таким образом, он прокомментировал сообщения российских СМИ, где говорилось, что Казахстан договорился о рамещении таких баз.

«Речь идет о коммерческом железнодорожном транзите невоенных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», — сказал Абдрахманов.

Он также отметил, что соглашение об обеспечении транзита, подписанное с США в 2010 году предусматривает условия, аналогичные положениям из российско-американского соглашения. По его словам, Казахстан лишь дополнил перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык.