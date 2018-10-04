Выборы по-американски: как Трамп нагоняет явку

Для участия в промежуточных выборах в США за один день зарегистрировалось рекордное количество новых избирателей — около 800 тысяч человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей американской неправительственной организации «Голос», которая занимается помощью в регистрации избирателей

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Согласно американским законам избиратели, желающие принять участие в голосовании, должны вначале зарегистрироваться, чтобы облегчить процесс голосования. Это можно сделать, используя сайты местных органов власти в своих штатах. У потенциальных избирателей не так много времени, так как во многих штатах регистрация закрывается 9 октября. Сами выборы пройдут на месяц позже, 6 ноября.

Как объяснил журналистам исполнительный директор «Голоса» Брайан Миллер, организаторы регистрации не ожидали такого числа желающих принять участие в выборах. Их цель была более скромной: привести на избирательные участки около 300 тыс. избирателей.

Как правило, промежуточные выборы, на которых полностью меняется состав палаты представителей и треть сената, привлекают меньше внимания, чем президентские. В них принимают участие от 90 до 130 миллионов избирателей. Для сравнения: в президентских выборах 2016 года голосовали 135,7 миллионов человек.

Однако нынешние промежуточные выборы имеют все шансы самыми посещаемыми за долгие годы.

Издание The New York Times отмечает, что год от года количество американцев, голосующих на промежуточных выборах, снижается. Согласно опросу, проведенному в июле институтом Public Religion Research Institute совместно с журналом Atlantic, только 28% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет собираются принять участие в выборах. Среди людей старшего возраста таковых 74%.

По данным социологического исследования Pew Research Center, США находятся на 26 месте среди 32 государств по числу избирателей, принимающих участие в национальных выборах. На прошлых промежуточных выборах в 2014 году число проголосовавших избирателей стало самым маленьким за последние 70 лет. По данным избирательных комиссий, в них приняли чуть более 36% избирателей, обладающих правом голоса.

При этом эксперты говорят, что интерес к нынешним выборам растет во многом из-за серьезной поляризации американского общества относительно персоны президента США Дональда Трампа. Как отмечает Миллер из «Голоса»,

нынешние выборы «судьбоносны» для американского общества.

Выборы в Конгресс являются весьма важными для президента США, который хочет не только сохранить республиканское большинство в обеих палатах Конгресса, но и намерен провести в законодательный орган большое количество своих сторонников.

Для демократов эти выборы — это шанс взять реванш за 2016 года, так как контроль над Конгрессом позволит им начать процедуру импичмента главы Белого дома. «Эти выборы вызывают высокий энтузиазм среди либералов и в целом демократов, очень они рассчитывают вернуть Конгресс и свалить Трампа», — говорит ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

Технологии от вмешательств не спасут

Представители американской политической элиты также пытаются использовать предвыборную кампанию, чтобы еще раз заявить о якобы готовящемся «российском вмешательстве» в выборный процесс в США. Как недавно писало издание Daily Beast, российские хакеры якобы пытались помешать предвыборной кампании сенатора-демократа Клэр Маккаскилл.

В качестве доказательства журналисты приводят электронные письма с вирусами, которые получил помощник сенатора. Они предполагают, что сообщения были присланы с сервера, которым пользовался хакер из группировки «Fancy Bear» — она, по мнению американских силовиков, работает на российские спецслужбы.

В американском сенате в настоящее время обсуждается законопроект, который обяжет штаты приобретать современные и лучше защищенные от взлома машины для электронного голосования. Правда, как заявил Bloomberg автор законопроекта сенатор Рой Блант, он вряд ли будет принят до ноябрьских выборов.

Использование большого количества устаревших машин для голосования действительно является ахиллесовой пятой американской избирательной системы.

Согласно данным, которые приводились на посвященных этой проблеме прошлогодних слушаниях в конгрессе, в 42 штатах на избирательных участках используются машины для голосования старше десяти лет.

Как отмечал на тех же слушаниях эксперт Принстонского университета Эндрю Аппел, устаревшие машины с тачскрином более уязвимы для манипуляций, чем машины нового типа, в которых используется бумажный бюллетень и сканер.

По словам эксперта, машины первого типа в качестве единственного доступного варианта по-прежнему работают в десяти штатах США. Американские машины нового типа, в свою очередь, напоминают российские КОИБы, которыми оснащаются сегодня многие УИКи в России.

Однако контроль за проведением выборов на избирательных участках в США осуществляется намного строже, чем во многих других странах мира — вбросы бюллетеней являются достаточно редкими случаями.

Как рассказывала ранее «Газете.Ru» экс-депутат Госдумы Наталья Карпович, которая присутствовала на президентских выборах США 2016 года в качестве наблюдателя, организация хода голосования в Америке поставлена на высоком уровне. «Находиться на участке можно было сколько хочешь. Участки были оборудованы хорошо, но организационно это напоминало нашу систему, когда участки для голосования располагаются в том числе и в школах», — отмечала Карпович.

При этом главная проблема американских выборов не связана с Россией — она касается так называемого джерримендеринга.

Так в США называют сознательное изменение границ избирательных округов в пользу той или иной партии. Подобные манипуляции осуществлялись и для того, чтобы, например, разбавить избирательные участки с преобладанием чернокожего населения, которое часто голосует за демократов, белыми избирателями-республиканцами. Свое название система получила в честь ее изобретателя — американского политика 19 века Элбриджа Томаса Герри.

Подобные практики не являются наказуемыми, поэтому время от времени к ним прибегают и республиканцы, и демократы. При этом в США предпринимаются законодательные попытки прекратить эту практику.

Пока эти усилия не увенчались успехом. Избиратели одного из таких «перекроенных округов» в штате Северная Каролина примут участие в ноябрьских выборах. При этом судебные инстанции еще в августе признали нарезку неконституционной и играющей на пользу республиканцам. В то же время суд постановил, что все будет оставаться как есть в предвыборной период, так как времени на исправление ситуации уже нет.

Стоит отметить, что сам Трамп вскоре после выборов президента озаботился чистотой американских выборов, заявляя о манипуляциях в пользу его соперницы Хилари Клинтон. Летом 2017 года по поручению президента была создана комиссия из числа специалистов по выборному законодательство для анализа ситуации. Комиссию возглавил вице-президент Майкл Пенс, однако, несмотря на высокий статус, она провела лишь пару заседаний и в январе 2018 года была распущена президентом