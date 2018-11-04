Бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун раскрыл детали нового плана по возвращению Крыма под желто-голубой флаг. По словам Пискуна, украинцам нужно смириться с тем, что Крым останется российским в ближайшие 10-20 лет.

Нужно прекратить врать людям, добавил Пискун, а также нужно обратиться в международный суд — чтобы власти России компенсировали Украине издержки и убытки.

Признав, что крымчане по доброй воле выбрали воссоединение с Россией, бывший украинский экс-прокурор указал на имущество украинских граждан, оставшееся в Крыму. «Верните наше имущество. Там было все – земли, дома, бизнес. <...> Хотите Крым? Платите триллионы!» — заявил Пискун в эфире телеканала NewsOne.

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Спустя несколько десятилетий, добавил он, крымчане сами захотят вернуться в состав Украины, когда увидят ее развитие. Будет проведен новый референдум, убежден экс-парламентарий, и тогда жители Крыма выступят за возвращение.

Ведущий телешоу, в эфире которого Пискун огласил свой план, не согласился с бывшим генпрокурором. Он отметил, что сейчас экономическое положение Украины в плохой форме, и его не спасут даже те деньги, которые Киев может в теории отсудить у России. И уж точно далеко не факт, что эти деньги будут потрачены с умом, добавил телеведущий.

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков назвал идею Пискуна «несбыточной мечтой».

«Скорее придет время, когда Украина попросится в состав единого государства с Россией»,

— передает слова сенатора ФАН. Российский парламентарий добавил, что жизнь заставит Украину отказаться от русофобии и вернуться к дружественным отношения с Москвой. Он также добавил, что в 1654 году Киев принял решение быть единым с Москвой.

В конце октября депутат Верховной рады Юрий Мирошниченко обвинил украинские власти в дискриминации жителей Крыма в части социальных выплат и пенсий. Он также раскритиковал ограничение граждан в правах и дискриминации тех, кто едет в страну с полуострова, сообщает НСН.

«Они [крымчане] абсолютно дискриминированы украинским государством в части соцвыплат и пенсий. Никто не может ограничить гражданина в его правах, а Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма пересекает границу и едет сюда»,

— заявил депутат. По мнению Мирошниченко, украинские власти обязаны обеспечивать права своих граждан, и «нужно вести себя так, будто Крым украинский».

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Киев итогов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно заявляла, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности Крыма для России исторически закрыт.

В марте 2018 года Евросоюз и ОБСЕ отказались отправлять свои делегации в Крым для наблюдения за ходом президентских выборов в России. В этой связи глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказались приехать на полуостров для наблюдения на выборы, так как знают, что им придется признать итоги голосования.

«Они не хотят подтвердить легитимность, так как понимают, что у нас все будет сделано по закону, и тогда, если они будут присутствовать, им придется все признать», — заявил Аксенов.

За пару дней до этого президент России Владимир Путин на встрече с градоначальником Москвы Сергеем Собяниным отметил, что Севастополь всегда входил в состав России — даже во время передачи Крыма Украине, утвержденной первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Путин напомнил, что в 1954 году решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР незаконно, поскольку было принято президиумом Верховного совета РСФСР, хотя по закону передачу должны были утверждать Верховные советы республик и Верховный Совет СССР.