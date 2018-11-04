Концепция изменилась: как и кого объединяет Россия

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы, которые облегчат получение российского гражданства соотечественниками из-за рубежа, а также обеспечат четкие правила предоставления права на работу и проживание в России.

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Это заявление Путин сделал на всемирном конгрессе российских соотечественников, который прошел в конце октября в Москве. Президент подписал новую редакцию концепции государственной миграционной политики. Она, как сообщил российский лидер,

направлена на «формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа».

«Многие проблемы и барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты», — заявил президент.

В концепции говорится что миграция «должна быть направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения в Россию лиц, которые могут стать полноправными членами российского общества». В ней также говорится о необходимости «сохранять открытость» РФ для тех иностранных граждан, «которые не намерены полностью интегрироваться в российское общество», но рассматривают ее как страну «с благоприятными условиями».

Под этой витиеватой формулировкой эксперты видят стремление Москвы облегчить въезд в страну потомкам русских, а также их детей, которые желают сохранять связь с родиной предков. Не исключено, что для этой категории граждан может быть предусмотрен упрощенный въезд в нашу страну. Такая возможность, например, существует у потомков польских граждан, которые могут получить специальную «карту поляка». Наличие этой карты позволяет ее обладателю посещать Польшу в упрощенном порядке.

В президентском «миграционном» указе мало конкретики — практические меры в течении трех месяцев должно разработать правительство, однако эксперты ожидают позитивных изменений.

Они должны быть отражены в поправках к закону о гражданстве, которые были приняты Госдумой в первом чтении в конце октября.

В поправках уже есть формулировка, которая наделяет президента правом определять, каким иностранцам можно будет обращаться за получением гражданства в «гуманитарных целях».

Других существенных изменений пока нет — появится лишь новая норма, которая облегчает подачу заявления на получение гражданства теми, кто прибыл в Россию по программе содействия добровольному переселению. Они смогут подавать документы не только по месту регистрации, но и по месту пребывания.

В то же время, как следует из новой концепции, программу считают действенной. Благодаря ей в 2012-2017 годах гражданами России стали 525 тыс. человек — половина из всех получивших гражданство России в эти годы.

Однако программу часто критикуют — во многом за жесткие условия — чиновники предпочитают, чтобы «новые» граждане селились не в самых популярных местах.

К тому же, финансируются эти действия из средств региональных бюджетов, но принять соотечественников могут не все — в 2017 году 17 регионов России обратились в правительство, чтобы покинуть программу.

Замминистра МВД РФ Александр Горовой (это ведомство курирует вопросы миграции) объяснял, что регионы обосновывают это желание экономическими проблемами и нехваткой рабочих мест.

При этом, несмотря на то что в концепции подчеркивается, что миграция — «вспомогательное средство» для решения демографических проблем, директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский, отмечал, что мигранты в России выполняют роль основного прироста населения России, и эта тенденция, вероятно, сохранится в будущем.

Собирание русскоязычных и беженцев

Предыдущая концепция миграционной политики была принята в 2012 году и должна была действовать до 2025 года. Однако чиновники уже некоторое время говорят, что она устарела. Принять новую программу заставляет не столько забота о «собирании русского мира», сколько изменившиеся обстоятельства.

Конфликт на востоке Украины привел в Россию тысячи русскоязычных украинцев. По данным МВД, в России в 2017 году находилось 2 млн 300 тыс. 320 беженцев с Украины.

Многие из них, потеряв возможность вернуться на родину, захотели остаться в России, но для них не было создано механизма облегченного получения гражданства.

В июне 2018 года несколько беженцев из Донбасса обратились к Владимиру Путину с жалобой на свое положение. Как граждане Украины, они имели право пребывать на территории России лишь до 90 дней, а затем уезжать обратно.

О том, что новая концепция разрабатывалась с учетом этих условий, подтвердил депутат Госдумы Константин Затулин.

После событий на Украине «ситуация резко изменилась, и мы очень долго шли к признанию этого факта на уровне концепции», сказал Затулин изданию «Взгляд». Как отметил эксперт, многие беженцы с Украины столкнулись с различными административными препонами, которые необходимо устранить.

В свою очередь, в беседе с «Газетой.Ru» правозащитник Светлана Ганнушкина, которая многие годы помогает беженцам и вынужденным переселенцам, признается, что не понимает зачем было необходимо принимать новую концепцию, пока не была выполнена предыдущая.

Вместе с тем потомки русских эмигрантов уже с надеждой ждут изменений в миграционной политике. Русский американец Алексей (имя изменено по его просьбе) на вид выглядит вполне благополучно, однако надеется на изменения в законе, которые помогут таким, как он, — русским эмигрантам — получить гражданство без бюрократических проволочек.

Уроженец СССР, он уехал вместе с родителями в 1970-е годы школьником, но сейчас вновь вернулся в Россию, уже зрелым человеком и, прожив несколько лет в Москве, хочет получить российское гражданство.

Несмотря на то что оба его родителя — граждане России, возможности получить гражданство в упрощенном порядке у него нет. Отец умер, а пожилая мать живет в США. Решив начать с получения разрешения на временное проживание, он столкнулся с рядом проблем. Для получения разрешения на временное проживание пришлось выстоять огромные очереди в миграционном центре «Сахарово»: «Записи на прием не существует. Мне уже за полтинник и мне тяжело бежать за молодыми ребятами из Средней Азии, которые занимают друг другу очередь. У меня процесс такой же, как и у них».

При этом собеседник «Газеты.Ru» признается, что не хочет пока отказываться от американского паспорта и поэтому «пошел долгим путем».

Принятие российского гражданства сегодня подразумевает, что иностранец, его получивший, должен согласно закону отказаться от гражданства другой страны. Исключение сделано лишь для некоторых государств, которые имеют соглашения с Россией.

При этом многие эксперты считают подобную практику анахронизмом, если речь не идет о том, что человек, имеющий два гражданства, идет на государственную службу.

Комментируя выступление Владимира Путина относительно новой концепции миграционной политики член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин отмечает, что в стране по-прежнему немало бюрократических препонов. «Сегодня в России действуют несколько сотен законов и законодательных актов, которые имеют много особенностей, и человеку несведущему очень легко запутаться и иногда допустить ошибки», — рассказал Зорин в эфире Первого канала.