Террор в США: Обаме и Клинтон прислали бомбы. ОНЛАЙН

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В CNN утверждают, что посылка, которая оказалась в здании корпорации Time Warner Center, где расположен офис их редакции, была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану. Заявление интересное.
Как отмечают специалисты в области безопасности, попадание посылки в руки Барака Обамы или четы Клинтон минимальна, так как всю корреспонденцию, приходящую на их адрес вскрывает охрана. Охрану бывших государственных деятелей в США осуществляет Секретная Служба — аналог российского ФСО. Однако те, кто отправляет подобные посылки рассчитывает не на гибель высокопоставленного адресата, а на резонанс в СМИ.
Секретная служба США опровергла информацию о том, что они перехватили бомбу, якобы отправленную в Белый Дом. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ведомство.
«Секретная служба: сообщения о перехвате подозрительного пакета, отправленного в Белый дом, «некорректны», — пишет агентство.
Саперы входят в здание Time Warner, где находится офис CNN, чтобы обезвредить бомбу.
Журналист CNN Эрик Левинсон публикует фото с места происшествия. По его словам, вся улица, на которой расположена редакция CNN заблокирована, вокруг очень много полиции.
И CNN же стал следующей жертвой террора. В Нью-Йорке сейчас эвакуируют здание Тайм-Уорнер-Центра, в котором находится редакция телеканала. Причиной эвакуации также стал предмет, похожий на взрывное устройство. Телеканал ABC утверждает, что этот предмет был также прислан по почте. Вещание CNN сейчас ведется из Вашингтона.
Источник CNN в Белом доме отметил, что устройство, отправленное в резиденцию президента США, было похоже на те, что были отправлены Хиллари Клинтон и Бараку Обаме.
Личными посылками террор не ограничивается. Секретная служба сообщает, что службы безопасности в Вашингтоне обнаружили подозрительную посылку, присланную в Белый дом. По предварительным данным, в ней также находилось взрывное устройство.
Как сообщает пресс-служба Секретной службы США, посылка, адресованная Клинтон, была перехвачена 23 октября. На следующий день сотрудники Секретной службы перехватили схожую посылку, которую отправили в резиденцию Обамы.
«В ходе проверочных мероприятий посылки были идентифицированы как вероятные взрывные устройства... Оба отправления были перехвачены до того, как они были доставлены адресатам», — говорится в сообщении.
Секретная служба начала расследование инцидента.
И Сорос, и чета Клинтон проживают в пригороде Нью-Йорка. Однако пока неизвестно, где именно было найдено взрывное устройство, отправленное Клинтонам.
О сегодняшней находке в почте Клинтонов изданию The New York Times сообщил специалист, который проверяет посылки на наличие опасных предметов. По словам источника газеты, найденное взрывное устройство напоминает то, которое ранее обнаружили в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса. Кроме того, аналогичную посылку отправляли и бывшему президенту Бараку Обаме, уточняет газета.
Эти события происходят на следующий день после того, как бомбу нашли и обезвредили в почтовом ящике симпатизирующего демократам миллиардера Джорджа Сороса, который неоднократно критиковал действующего президента США Дональда Трампа.
Добрый день, дорогие друзья! Тревожные сообщения поступают из США: утром в среду во время рутинной проверки почтовых отправлений, поступающих в дома Барака Обамы и Хилари Клинтон, Секретная служба США обнаружила адресованные семьям бывшишх президентов-демократов подозрительные пакеты.