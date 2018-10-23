Взорвать миллиардера: кто угрожает Соросу

Правоохранительные органы нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса взрывное устройство. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на правоохранителей округа Уэстчестер.

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Местная полиция рассказала, что пакет со взрывным устройством обнаружил работник резиденции Сороса в Бедфорде. Он отнес находку в безлюдную местность, после чего рассказал о ней правоохранительным органам.

В издании отметили, что прибывшие на место специалисты совершили контролируемый подрыв устройства. Также в газете добавили, что в настоящее время Сорос находится не дома.

В правоохранительных органах не сообщают, есть ли подозреваемые в попытке устроить взрыв. Сам же Сорос за свою долгую и скандальную жизнь нажил себе немало врагов.

Чаще всего миллиардера венгерского происхождения вспоминают, когда речь заходит о его благотворительных фондах «Открытое общество», которые действует по всему миру. Офисы фонда открыты в более чем 30 странах. Фонд Сороса на протяжении многих лет упрекают во вмешательстве во внутреннюю политику стран, где открыты его представительства. Это связано в первую очередь с поддержкой протестных движений.

Так, считается, что фонд Сороса активно участвовал в «цветных революциях». В частности, пресса зачисляла в его «заслуги» свержение президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе, лидера Cербии Слободана Милошевича, а также дестабилизацию ситуации на Украине в 2014 году. Не так давно — в феврале 2018 года — Сорос объявил о поддержке противников Brexit (процесса выхода Великобритании из ЕС). На это он выделил 400 тыс. фунтов.

На официальном сайте фонда при этом указано, что за последние годы более $1,5 млрд было потрачено на продвижение «демократического развития» в странах Восточной Европы и на территории бывшего Советского Союза.

Власти стран по-разному относятся к деятельности Сороса. Во время предвыборной кампании в Венгрии в апреле этого года премьер-министр Виктор Орбан использовал Сороса в качестве мишени для нападок. По всей стране на рекламных щитах красовались надписи «господин Сорос организует массовую миграцию в Венгрию и остальную Европу».

«Это вопрос почти личного противостояния Орбана и Сороса», — отмечает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

По словам эксперта Института славяноведения РАН Георгия Энгельгардта, власти, к примеру, Сербии видят в зарубежных неправительственных организациях представителей Запада. Президент Сербии Александр Вучич спокойно относится к таким организациям, видя в них поддержку для дальнейшего вступления в ЕС. Совсем недавно он лично встречался с представителями НПО, действующих в стране. «Александр Вучич принимал представителей НПО, в числе которых был и фонд Сороса, рассказывал о своей политике, выслушивал их пожелания и рекомендации», — отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт.

В России фонд Сороса по решению Генпрокуратуры признан нежелательной организацией с 2015 года. Фонд попал вместе с другими 11 международными НПО в так называемый «патриотический стоп-лист», сформированный Советом Федерации.

В том же году российские правозащитники предупреждали о возможном закрытии фонда в России. Это было связано с принятыми Госдумой поправками в так называемый «закон Димы Яковлева», которые ввели понятие «нежелательной организации».

Однако «Отрытое общество» Сороса свернуло свою деятельность на территории РФ еще в 2003 году — спустя шесть лет после открытия российского офиса.

Тогда он приостановил выдачу грантов и стал действовать с помощью других созданных структур в РФ. За все время деятельности в России фонд потратил около 950 млн долларов. В РФ Сорос оснащал школы современными технологиями, а также поддерживал выпуск образовательного журнала.

Даже в Америке Джордж Сорос всегда был в оппозиции к действующему правительству. Так, после победы Трампа тот назвал его администрацию «опасностью для мира», обвиняя президента в готовности начать ядерную войну с КНДР.

Не так давно Сорос выступил со скандальным заявлением, что текущая глобальная политика может спровоцировать очередной крупный финансовый кризис. Больше всего от него пострадает Европа, а также страны с развивающимися рынками.

По словам миллиардера, Евросоюз столкнулся с тремя ключевыми проблемами: проблема с беженцами, территориальная дезинтеграция (выход Великобритании из ЕС) и политика жесткой экономии, вызванная финансовым кризисом, который «помешал экономическому развитию Европы».

«Все, что могло пойти не так, пошло не так», — считает Сорос.

«То, что Европа находится в экзистенциальной опасности, больше не фигура речи, а суровая реальность», — уверен он.

Политика администрации Дональда Трампа, который уничтожил трансатлантическое сотрудничество, а также вышел из ядерной сделки с Ираном, окажет негативное воздействие на экономику Евросоюза. Под угрозой развивающиеся рынки, валютам которых грозит девальвация (российский рубль относится к этой категории), предсказывает миллиардер.