Предвыборный бум: американским политикам отправили бомбы

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массовую акцию террора, в ходе которой неизвестные отправили по почте посылки со взрывчаткой нескольким американским политикам. Обращение президента транслировалось по национальному телевидению в прямом эфире.

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«Это вопиющее поведение противно всему, что дорого и свято для американцев», — отметил Трамп. Американский лидер пообещал, что власти обнародуют все детали инцидентов в ходе расследования.

«Все силы нашего правительства направлены на проведение расследования и на то, чтобы ответственные за эти отвратительные действия были привлечены к ответственности. Мы не пожалеем для этого ни сил, ни средств», — сказал он.

«Мы чрезвычайно злы, огорчены и недовольны тем, чему стали свидетелями этим утром. Мы в этом разберемся», — добавил Трамп.

Все началось с того, что во вторник, 23 октября, правоохранительные органы нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса взрывное устройство.

Тогда этому инциденту не придали большого значения, однако на следующий посылка со взрывным устройством по почте была отправлена экс-президенту США Бараку Обаме. Об этом изданию The New York Times сообщил специалист, который проверяет посылки на наличие опасных предметов.

По словам источника газеты, найденное взрывное устройство напоминает то, которое во вторник обнаружили в почтовом ящике Сороса. Посылка для Обамы была перехвачена 24 октября, а днем ранее, помимо бомбы для Сороса, Секретная Служба перехватила схожую посылку, отправленную на адрес Билла и Хилари Клинтон.

«В ходе проверочных мероприятий посылки были идентифицированы как вероятные взрывные устройства... Обе посылки были перехвачены до того, как они были доставлены адресатам», — сообщили в Секретной Службе США.

Пока неясно, кто мог отправить взрывные устройства, однако чету Клинтонов, а также экс-президента США Барака Обаму объединяет принадлежность к Демократической партии. Симпатизирует политическому объединению и миллиардер Сорос, который неоднократно жертвовал деньги на его кампании.

Клинтоны и Обама активно задействованы в проходящей сейчас предвыборной кампании кандидатов в конгресс от Демократической партии.

Они пользуются большим влиянием в Демпартии, и их поддержка важна для избрания конгрессменов и сенаторов. Известно, что Билл Клинтон и Обама в период своего президентства часто становились объектами ненависти со стороны ультраправых групп.

Как пишет издание The Washington Post, правоохранители считают, что посылки для всех трех адресов могли отправить одни и те же люди.

Специалисты в области безопасности отмечают, что вероятность попадания взрывных устройств в руки кого-либо из их адресатов была минимальной: всю корреспонденцию, приходящую на их адрес, вскрывает охрана. Обеспечением безопасности бывших государственных деятелей в США занимается Секретная Служба — аналог российского ФСО.

Однако те, кто отправляет подобные посылки, рассчитывают не на гибель высокопоставленного адресата, а скорее на резонансный эффект в СМИ. И эта цель была достигнута.

Вскоре о похожих посылках стали сообщать по всей стране.

Операция под чужим флагом

В СМИ появилось сообщение, что бомба была направлена также и в Белый дом. Среди адресатов подозрительных посылок оказались бывший генпрокурор США Эрик Холдер, конгрессвумен еврейского происхождения Дебби Вассерман-Шульц, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и чернокожая конгрессвумен Максин Уотерс.

Всех адресатов, за исключением Белого дома, объединяли принадлежность к Демпартии и жесткая критика в адрес Дональда Трампа.

Впрочем, вскоре Белый дом был вычеркнут из списка «целей» — Секретная служба опровергла информацию о посылке в резиденцию менее чем за час после ее появления.

Значительно позже полиция Нью-Йорка сообщила, что не обнаружила подозрительных устройств в посылке, которую прислали в офис губернатора Куомо. «Подозрительная посылка в офисе губернатора Куомо в центре города была проверена сотрудниками департамента полиции Нью-Йорка. Она не имела отношения к другим. И в ней не было каких-либо устройств», — сообщили в полиции.

Опасность посылки в адрес Вассерман-Шульц также не подтвердилась. Как сообщил канал NBC News со ссылкой на представителей полиции, почта конгрессвумен проверялась в рамках «мер предосторожности».

Однако самая резонансная из посылок оказалась такой же опасной, как и те, что были направлены на адреса бывших президентов США и миллиардера Сороса.

Взрывное устройство было направлено в небоскреб Тайм-Уорнер-Центр в центре Нью-Йорка, где расположен офис редакции телеканала CNN. Здание было оперативно эвакуировано.

Впоследствии телеканал сообщил, что подозрительная посылка предназначалась бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану, который выступает на телеканале как комментатор, однако не является его сотрудником и не находится в здании постоянно.

СМИ пришли к такому выводу, поскольку имя Бреннана было написано на конверте. Помимо взрывного устройства в редакции CNN также нашли пакет с белым порошком. Такого формата угрозы (с использованием белого порошка) ранее поступали в адрес семьи президента США, в частности его жены Меланьи. Правда, тогда речи о взрывпакетах не шло.

Телеканал CNN симпатизирует демократам и неоднократно подвергался критике со стороны президента Трампа, который упрекал его в том, что он распространяет «фальшивые новости».

Информация о бомбах, посланных в адрес персон, связанных с Демпартией США, вызвала критические отклики в стане сторонников Трампа.

Леволиберальное издание the Daily Beast, в частности, пишет, что «из темных углов консервативного интернета раздаются заявления, что это (ситуация со взрывпакетами) заговор, цель которого — вызвать у избирателей сочувствие к демократам».

Издание приводит высказывания бывшего полицейского и ведущего консервативной радиостанции Джона Кардилло, который называет случившиеся «операцией под чужим флагом». Кордилло считает «не случайным», что за пару недель перед выборами, когда левые проигрывают, «бомбы оказались в почтовых ящиках Сороса, Клинтона и Обамы».

Такую запись он сделал в твиттере, правда, через некоторое время ее удалил. С аналогичным заявлением выступил и сын экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн-младший, который тоже назвал случившиеся «операцией под чужим флагом», отметив, что события с Соросом и политиками-демократами произошли одновременно.

Американец российского происхождения, сторонник Трампа журналист Грей Вайнер считает, что

случившееся — попытка оказать влияние на выборы.

Он отметил, что за посылками могут стоять леворадикальные группы из числа противников Трампа. По его мнению, эта ситуация также демонстрирует, что ФБР «не выполняет свою работу».

По стопам «Бомбиста»

В начале октября секретная служба США сообщила о перехвате подозрительного письма, направленного лично президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на официальное заявление президентской охраны. Письмо было найдено в почтовом отделении в Вашингтоне в понедельник, 1 октября.

Кроме того, сразу два письма злоумышленники послали высокопоставленным чиновникам из Пентагона. Их также перехватили американские спецслужбы. Адресатами отравленных рицином писем были министр обороны США Джеймс Мэттис и руководитель военно-морских операций ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

Вскоре в Логане, штат Юта, по этому делу был задержан бывший военный Уильям Клайд Аллен. Согласно судебным документам, Аллен отправил ядовитые письма президенту США Дональду Трампу, главе Пентагона Джеймсу Мэттису, руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону, директору ФБР Кристоферу Рэю, королеве Великобритании Елизавете II и президенту России Владимиру Путину.

В Белый дом регулярно пытаются прислать письма с ядами и другими отравляющими веществами.

В 2015 году президенту США Бараку Обаме прислали отравленное письмо, перехваченное Секретной службой. В конверте содержалась неопознанная бело-молочная субстанция, заключенная в емкость и завернутая в пакет.

Первичный химический и бактериологический анализ не показал наличие какой-либо угрозы. Однако 17 марта при повторной проверке конверт был назван «предположительно позитивным» на наличие цианистого калия.

Стоит отметить, что в 1990-е годы во времена правления Билла Клинтона в США прогремело дело так называемого «Бомбиста», который рассылал посылки со взрывными устройствами в различные учреждения и издания США. Часть бомб была обезврежена, однако список жертв насчитывает более десятка человек. «Бомбист» угрожал производить взрывы, пока СМИ не опубликуют его манифест, направленный против индустриального общества. Террористом оказался профессор математики Теодор Козинский, который был арестован в 1996 году.