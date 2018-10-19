Схватка с гигантами: как Путин развернет Узбекистан

Президент России Владимир Путин, завершив свое выступление на заседании международного клуба «Валдай» в Сочи, отправился с государственным визитом в Узбекистан.

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Российский лидер пробудет в среднеазиатской республики два дня — 18 и 19 октября. В ходе этого визита президент РФ проведет переговоры со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств также примут участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему «Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений».

Наконец, хотя и не лично, а посредством видеосвязи, Путин примет участие в церемонии начала строительства российской атомной электростанции в Узбекистане.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. По традиции, речь будет идти не только о двусторонних отношениях, но также об актуальных региональных и международных проблемах.

Так, помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что Путин с Мирзиеевым обсудят ситуацию в Афганистане, а также сотрудничество Москвы и Ташкента в рамках ШОС.

Помимо беседы двух лидеров в формате тет-а-тет, в рамках визита также пройдут переговоры в расширенном составе с участием национальных делегаций. По итогам встречи запланировано подписание межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений. Как отмечает Ушаков, речь идет о 6-8 документах.

Этот визит Путина в Узбекистан станет первым за последние два года. Последний раз российский лидер посещал среднеазиатскую республику в сентябре 2016 года, чтобы почтить память первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

С тех пор Путин и Мирзиеев встречались шесть раз.

Причем один из них — в рамках государственного визита президента Узбекистана в Москву в апреле 2017 года. Последняя же их встреча состоялась на полях саммита СНГ в Душанбе в конце сентября этого года.

Активные контакты лидеров двух стран способствуют укреплению экономического сотрудничества двух стран. По словам Ушакова, к концу 2018 года двусторонний товарооборот может достигнуть $5 млрд, в то время как по итогам 2017 года этот показатель составил $3,7 млрд.

Россия на данный момент является основным торговым партнером Узбекистана. Однако этот статус готовы оспорить другие державы, в первую очередь — Китай и США.

Китай уже по итогам первого полугодия вплотную приблизился к показателям России. Если доля нашей страны в общем товарообороте Узбекистана составила 16%, то Китай достиг показателя в 15,9%.

При этом Пекин и Ташкент намерены активно наращивать свое экономическое сотрудничество. В сентября представители двух стран договорились довести объем взаимного товарооборота до $20 млрд.

При этом отношения Китая и Узбекистана стали развиваться намного интенсивнее после смены власти в среднеазиатской республике. Пекин, судя по всему, намерен использовать ту же модель отношений, что и с другими странами региона, такими как Казахстан и Туркменистан: инвестиции в обмен на ресурсы и лояльность.

При этом второй фактор для Китая даже важнее, поскольку вся Средняя Азия является важным элементом китайского проекта «Один пояс — один путь». Для поддержания этого замысла Китай сотрудничает со странами региона и в области безопасности и борьбы с терроризмом.

Интерес США к Узбекистану также вполне очевиден:

Республика имеет ключевое положение в Центральной Азии, она расположена рядом с Ираном, Россией и Китаем, которые считаются конкурентами США.

Но едва ли не главная точка соприкосновения интересов Ташкента и Вашингтона — ситуация в Афганистане. Основной транспортный коридор американцев в Афганистан через Пакистан становится все более проблемным и затратным. Разногласия между Пакистаном и США нарастают.

Поэтому не исключено, что может быть возрожден альтернативный логистический маршрут через Казахстан и Узбекистан, который использовался еще во времена СССР. Казахстан уже дал США согласие на спецтранзит армейских грузов по железной дороге в Афганистан для обеспечения там присутствия американских войск. Осталось договориться с Узбекистаном.

Ташкент в последнее время также все активнее выражает свою готовность к сотрудничеству с Вашингтоном.

В мае 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев побывал в США с трехдневным визитом — встречался с президентом Дональдом Трампом. Это был первый официальный визит лидера Узбекистана в США за последние 16 лет.

На встрече с Трампом Мирзиеев заявил, что Узбекистан стремится к членству в ВТО, а Трамп пообещал ему содействие в этом. В ходе визита были подписаны меморандумы о намерениях с американскими компаниями и Всемирным банком в общей сложности на $8,5 млрд.

Накануне визита в США Мирзиеев провел встречу с главой Центрального командования вооруженных сил США генералом Джозефом Вотелом, обсудил с ним военное сотрудничество и ситуацию в Афганистане.

С Трампом Мирзиеев впервые встретились еще более года назад в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде. В сентябре 2017 года, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Узбекистана заявил о поддержке стратегии Трампа по мирному урегулированию ситуации в Афганистане. В рамках этих договоренностей предусматривается создание совместных проектов с компаниями Boeing, General Electric, Honeywell, Caterpillar и другими.

Эффект от всех этих дипломатических усилий главы Узбекистана ощущается уже сейчас: на данный момент США являются крупнейшим инвестором в экономику Узбекистана.

Москва отстает от Вашингтона по этим показателям почти в пять раз. Однако это не единственный момент, отравляющий отношения России и Узбекистана.

Так, руководство республики неоднократно заявляло, что страна не собирается вступать в ЕАЭС. Под руководством прежнего лидера Ислама Каримова Узбекистан вообще отказывался от членства в региональных союзах, в которых руководящая роль отводилась Москве.

В 2008 году Ташкент вышел из ЕврАзЭС. Кроме того, Узбекистан дважды присоединялся и прекращал участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Тем не менее, судя по заявлениям официальных лиц, нынешний визит Путина в республику может придать дополнительный импульс отношениям двух стран. Это особенно важно на фоне все более очевидного соперничества крупных держав в Узбекистане.