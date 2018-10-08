«Он был неэффективен»: Ливанова снова отправили отставку

Президент России Владимир Путин подписал указ, который освобождает от занимаемой должности его спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно тексту документа, указ начинает действовать со дня подписания, то есть с 5 октября этого года. Экс-министр этот указ пока никак не прокомментировал.

Однако информации о дальнейшей судьбе Ливанова или о новых назначениях на освобожденную им должность пока нет.

Несмотря на это эксперты считают, что говорить о ликвидации занимаемой Ливановым последние два года должности пока рано. «Дело в том, что между Украиной и Россией сохраняется достаточно большой объем торговли, и за это кто-то должен отвечать», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению украинского политолога, Ливанов был освобожден с должности по той причине, что «он был неэффективен».

При этом эксперт отмечает, что на самом деле ни Ливанов, ни кто-либо другой на этой должности не способен переломить тенденцию к снижению товарооборота. «Для этого политика обеих сторон должна измениться в корне. Должны быть инициирована разрядка напряженности между нашими странами», — говорит Погребинский.

Ливанов был назначен на должность спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной в 2016 году. До этого он четыре года возглавлял Министерство образования и науки. На период его руководства министерством пришлась болезненная реформа Российской академии наук, в ходе которой РАН постепенно стала лишаться функций управления имуществом и финансами, для чего было создано Федеральное агентство научных организаций.

При нем же стали активно обсуждаться в СМИ скандалы, связанные со списанными диссертациями различных чиновников. Борцы с плагиатом в диссертациях были недовольны действиями министерства по улучшению ситуации.

Социологи ВЦИОМ отмечали, что Ливанов в период управления Минобром был самым непопулярным министром российского правительства — его деятельность оценивали в два балла большинство респондентов.

Тем не менее, после отставки с поста министра Ливанов не остался без работы. Назначить его на пост спецпредставителя президента предложил председатель правительства Дмитрий Медведев.

«Хорошо, мы так и сделаем, согласен», — отвечал на предложение Медведева Владимир Путин.

До Ливанова эту должность занимали бывшие послы на Украине: Михаил Зурабов и Виктор Черномырдин. После ухода Михаила Зурабова в отставку Россия предлагала на его место кандидатуру Михаила Бабича, и украинская сторона отказалась утверждать его фигуру.

Ввиду отсутствия посла часть его функционала по торгово-экономическому сотрудничеству была возложена на спецпредставителя Ливанова.

До крымского референдума и конфликта в Донбассе Украина была одним из ведущих экономических партнеров России. Однако с тех пор экономические отношения стран деградировали. С 2014 года пошел резкий обвал с отрицательной динамикой в 50% ежегодно.

Крайне негативное влияние на торгово-экономические отношения двух стран оказали принятые Киевом в конце 2015 года решения об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о введении эмбарго на некоторые российские товары. В конце 2017-го Украина продлила действие этих постановлений на год.

Российские власти ответили зеркальными мерами, отменив действие договора о зоне свободной торговли и введя таможенные пошлины и продуктовое эмбарго.

После 2014 года товарооборот двух стран обвалился с $45 млрд до $10,23 млрд в 2016-м, когда на пост спецпредставителя был назначен Ливанов.

В 2017 году товарооборот несколько вырос, однако в абсолютных числах он едва превышал $12 млрд. Однако, как отмечает заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов, «Ливанов был малозаметен».

«В повестке не было видно ни его самого, ни результатов его работы. Может они и были, но не публичного характера.

Особо никто не знал, чем занимается Ливанов, и в чем именно состоит смысл работы его комиссии», — говорит эксперт.

При этом он отмечает, что отставка вряд ли произошла по вине Ливанова.

«Вероятно, он стал заложником российско-украинских отношений на данном этапе, поэтому и не было видно никаких результатов. Эти процессы происходят давно и вряд ли Ливанов мог на них как-то повлиять», — резюмирует эксперт.