Уйти, чтобы остаться: почему Армения опять бунтует

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время покинет свой пост — после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов от «Процветающей Армении» (ППА) и «Дашнакуцутюн», передает РИА «Новости».

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Об этом он рассказал перед своими сторонниками, вышедшим вечером во вторник, 2 октября, в центр Еревана к зданию Национального собрания страны с митингом против поправок в армянское законодательство, позволяющих заблокировать роспуск законодательного органа, передает «Спутник. Армения».

По словам политика, этим шагом он демонстрирует, что не цепляется за должность, и его отставка будет предварять выдвижение на пост премьера – чтобы быть избранным уже по итогам внеочередных парламентских выборов. При этом по закону это будет допустимо, только если парламент не выберет премьера в течение двух последующих недель.

«Но если все же парламент выберет премьера, то пускай. Если же нет, то пройдут досрочные парламентские выборы. И если выяснится, что народ выступает за внеочередные выборы, то мы не позволим избрать нового премьера. Но после отставки он продолжает исполнять функции премьера», — подчеркнул Пашинян.

Сами поправки в закон о парламентском регламенте он назвал «контрреволюционными». После общения с митингующими премьер направился на переговоры в кабинет спикера парламента Ара Баблояна.

При этом премьер подчеркнул: за время его отсутствия «ни один кустик, ни один автомобиль, ни один листик дерева и ни один депутат не должны пострадать».

После этого несколько сотен протестующих прорвались на территорию парламента, но служба безопасности не позволила им пройти дальше. Однако, митингующие заявили о блокировке здания Национального собрания.

Стоит отметить, что ранее непосредственно на митинге Пашинян подписал указ о прекращении полномочий министров сельского хозяйства; энергетических инфраструктур и природных ресурсов; экономического развития и инвестиций; транспорта, связи и информационных технологий; спорта и министра по ЧС. Вместе с тем, Пашинян приветствовал намерение вице-премьера страны Мгера Григоряна остаться на должности.

Вскоре на брифинге в парламенте Пашинян сказал, что в «Армении нет и не может быть закрытых дверей». Он также выразил уверенность в том, что власти достигнут соглашения о проведении внеочередных парламентских выборов до середины декабря нынешнего года – «чтобы лишний раз не раздражать людей». При этом кандидатура нового премьера депутатами представлена не будет.

Стоит отметить, что Пашинян полностью уверен в планах на будущее – тремя днями ранее он поделился надеждой, что президент России Владимир Путин посетит Армению в начале следующего года.

«Думаю, что будет правильным, если визит состоится в начале следующего года. Почему? А для того, чтобы подготовить договорную базу, подписать документы в ходе визита», — сказал армянский лидер.

В начале сентября Пашинян провел встречу с Путиным в Москве. Стороны обсудили ключевые вопросы развития союзнических российско-армянских отношений, а также сотрудничество на евразийском пространстве, в частности в ЕАЭС и ОДКБ.

После этого визита

министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что руководство страны обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита, который должен будет составить $100 млн.

«Заключение нового военного кредита — это процесс, который будет осуществлен. В данный момент речь идет о $100 млн», — сказал глава военного ведомства.

По его словам, сейчас он не имеет права называть вооружения, которые планирует приобрести Ереван, но пообещал позже предоставить полную информацию. Военный также подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами успешно развивается.

Вскоре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен посетить Армению с официальным визитом. По словам представителя Кремля, сроки поездки еще не определены, однако будут согласованы в обозримом будущем, передает ФАН.

Что касается отношений Еревана с Западом, то в июле нынешнего года Пашинян заверил, что у Армении нет никакого желания вступать в НАТО. Политик уточнил, что Ереван уже присоединился к Организации договора о коллективной безопасности и хочет сделать более продуктивным свое участие в ОДКБ. В то же время, по словам премьера, это не исключает определенную степень взаимодействия Армении с НАТО, передает НСН.