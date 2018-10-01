Электорат не верит: Порошенко «попал» на свадьбу

Президент Украины Петр Порошенко во время своего рабочего визита в Харьков в воскресенье 30 сентября случайно стал гостем на свадьбе неизвестных ему молодоженов.

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Об этом стало известно после того, как в Сети появилось видео, на котором украинский президент фотографируется с женихом и невестой, а потом уходит.

Автор публикации сообщил, что во время фотосессии жениха и невесты проезжавший мимо кортеж остановился, а из него вышел Порошенко, передает ФАН.

Впрочем, пользователи посчитали, что политик стал вовсе не случайным гостем торжества, а все было спланировано заранее.

«Скоро на ВВС: Вы хотите узнать сколько Порошенко заплатил молодоженам за возможность с ними сфотографироваться?! Только у нас есть эта эксклюзивная информация!», «Заготовка. Знакомый консьерж из премьер Паласа стоял заранее с фотиком, рядом еще пару фотографов, кортеж ровно на повороте встал», — гласят комментарии.

Более того, читатели нашли и причину фотосессии Порошенко — выборы президента Украины, которые пройдут будущей весной – 31 марта 2019 года.

Чуть ранее о тактике подготовки Порошенко к выборам рассказал и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто – дипломат заявил, что

украинский лидер надеется получить общественную поддержку, подстрекая своих граждан к ненависти к венграм.

Эти слова были связаны с прошедшим около здания консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области митингом местных жителей, в ходе которого участники заявили, что венгерские власти якобы проводят антиукраинскую политику.

Митингующие держали плакаты, призывающие выслать из Украины обратно всех венгерских консулов. Как уточнил Сийярто, это методы борьбы Порошенко за рейтинг.

По его словам, подстрекая граждан Украины к ненависти к венграм, Порошенко надеется повысить свою популярность у народа и выиграть выборы президента страны. Он напомнил, что рейтинг нынешнего украинского главы сейчас находится на очень низком уровне.

Слова венгерского дипломата находят подтверждение в озвученных неделей ранее данных о том, что лидер партии «Батькивщина», бывшая председатель правительства Украины Юлия Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг в стране. Это отмечалось по результатам опроса, проведенного социологической группой «рейтинг».

За Тимошенко готовы отдать голоса 13,2% опрошенных. Ее ближайшим преследователем оказался шоумен Владимир Зеленский — за него готовы проголосовать 7,8% украинцев. Рейтинг Петра Порошенко составил 6,8%. При этом 17,0% респондентов не определились с выбором, еще 12,6% не собираются голосовать.

За два дня до этого телеканал NewsOne провел телефонный опрос, который показал, что

подавляющее большинство украинцев не хочет переизбрания Порошенко на посту президента Украины.

В исследовании приняли участие 35 844 респондентов. На соответствующий вопрос о переизбрании главы Украины отрицательно ответили 95% человек, и только пять процентов опрошенных высказались за кандидатуру Порошенко.

В прошлом месяце Порошенко нанес визит к незнакомой ему семье из города Авдеевка на востоке страны, что также было высмеяно в Сети.

Поводом для сарказма стали магнитик с российским флагом на холодильнике и фотография внука женщины, изображенной на видео, в тельняшке и фуражке с надписью «Тихоокеанский флот».

В января 2016 года Интернет воспринял с юмором пост Порошенко, в котором он опубликовал отредактированную версию обложки британского журнала The Economist, на ней фотография президента России Владимира Путина оказалась заменена на лицо Порошенко. Вскоре украинский лидер удалил этот твит.

В пресс-службе президента Украины призвали воспринимать подобные «праздничные идеи» с «долей шутки и обязательно через призму поиска Украиной своего места в мире».

Тогдашний глава комитета Госдумы России по международным делам Алексей Пушков назвал произошедшее хрониками Нарнии.

«Хроники Нарнии: Порошенко всерьез воспринял себя на обложке The Есоnomist рядом с лидерами ФРГ, США, Индии, Китая... Грезы, далекие от реальности», — написал парламентарий в своем твиттере.