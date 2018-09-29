«Лавочник с привоза»: Саакашвили рассказал о Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко является «лавочником с бессарабского привоза» и должен быть осужден за государственную измену и коррупцию, заявил бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

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Саакашвили признался, что ранее верил в правильность действий Порошенко и в то, что нынешний глава государства может стать более великим, чем гетман Мазепа и Богдан Хмельницкий. Однако – добавил Саакашвили — Порошенко «променял эту возможность на несколько миллиардов долларов».

«Он мог бы стать новым Черчиллем Европы. Я верил в его амбицию, а у него одна амбиция — лавочника с бессарабского привоза. Годы правления Порошенко являются потерянными для Украины. Много потерянных жизней, несколько миллионов потерянного населения, которое уехало, потерянные возможности», — пояснил грузинский политик.

Саакашвили также спрогнозировал, что в ближайшем будущем Порошенко предстанет перед судом по обвинению в госизмене, коррупции, многомиллиардных хищениях и в том, что «использовал государственную власть для личного обогащения, подвел всех украинцев».

На фоне всего этого Саакашвили пожелал украинскому президенту найти хорошего адвоката, а народу Украины — поскорее наверстать время, упущенное за годы президентства Порошенко, передает ФАН.

В прошлом месяце находящийся сейчас в Нидерландах Саакашвили пообещал вернуться на Украину только после истечения президентского срока Порошенко.

«Как только Порошенко уйдет, я восстановлю свое гражданство», — сказал политик, добавив, что готово сделать это через суд. Также

Саакашвили назвал Порошенко уголовным преступником. По его словам, в США против президента Украины возбуждено несколько уголовных дел.

«В Америке его могут посадить, как Лазаренко (экс-премьер Украины Павел Лазаренко), потому что ФБР завело на него папку дел», — сообщил Саакашвили.

При этом политик уточнил, что уголовные дела касаются офшорных счетов. Также Саакашвили сказал, что не пожал бы Порошенко руку, так как тот «должен сидеть и общаться с прокурорами и следователями».

«Он уголовный преступник, ответственный не только за смерти многих тысяч людей в «котлах», в тысячах смертей из-за бедности, в эмиграции. Но, главное, Порошенко – это убийца надежды. Он убил время, и это непростительно», — сказал бывший глава Одесской области.

В мае нынешнего года Юрий Деревянко, депутат Рады от партии «Рух новых сил», основанной Михаилом Саакашвили, отчитался о начале сбора подписей за импичмент Петра Порошенко.

Депутат подчеркнул, что Рада «обязана» инициировать вопрос об устранении Порошенко с поста в порядке импичмента, так как в СМИ за последние два года было «огромное количество фактов, требующих расследования».

В марте Порошенко заявил, что в Служба безопасности Украины с начала года провела две масштабные операции, которые «достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов».

«Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь «лагеря протеста» под Верховной радой (который возглавлял Саакашвили — «Газета.Ru») с малороссийской политической эмиграцией в России ...

Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников», — сказал украинский лидер.

По мнению президента, Савченко и Саакашвили готовили государственный переворот, который они называли «теорией управляемого хаоса». Это заявление резко раскритиковал Саакашвили.

«Дешевый врун без чести и достоинства! Если они меня разоблачили, доведите свое «разоблачение» до конца. Пустите меня на Украину и докажите свои подозрения в суде!», — написал грузинский политик на своей странице в фейсбуке.

Кроме того, он пообещал президенту Украины уголовное преследование, передает НСН.

«Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко. И за меня пусть не переживает, я уже в учебниках истории, а этому недоразумению светит только попасть в криминальную и судебную хроники», — резюмировал Саакашвили.

Чуть ранее около двух тысяч сторонники Саакашвили вышли на майдан Независимости в центре Киева с требованием отставки Порошенко.