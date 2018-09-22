«Вы нам не друзья»: в МИДе уточнили отношение к белорусам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян называть белорусов братьями. Об этом дипломат заявила в эфире телеканала «Беларусь 1».

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«У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова «коллеги» или «друзья» не отражают сути вопроса», — приводит «Спутник» обращение Захаровой.

Она добавила, что тесные отношения двух государств проявляются «не только в теоретических подходах и близости в установках, а действительно реализуется на практике».

Накануне в Сочи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции и актуальные международные проблемы, передает НСН.

Ранее Лукашенко заявлял: члены Союзного государства обладают настолько крепкими связями, что они приходятся друг другу «ангелами-хранителями», передает ФАН.

«Мы выросли от одного корня, мы родные люди. Поэтому отсюда наша ангельская роль», — сказал белорусский лидер.

Также он добавил, что у Белоруссии «настолько тесные связи с Российской Федерацией», что зависимость Минска от Москвы в экономике величайшая.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия является ближайшим союзником и экономическим партнером РФ.

«Объем отношений во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются», — пояснил Песков.

В прошлом месяце Лукашенко дал расширенное интервью информационному агентству БЕЛТА, в котором высказал свою позицию относительно взаимоотношений между его народом и Россией. В частности, глава государства в своем выступлении упомянул нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбу.

«Мы знаем отношение россиян к нам — от Рамзана Кадырова до любого Петрова, Сидорова, Иванова. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные. Недавно футболист Дзюба писал, что белорусы — наши братья. Вот их — простых спортсменов и прочих — истинное отношение», — сказал белорусский лидер.

Ранее Дзюба выразил свою симпатию к гражданам Белоруссии и президенту страны после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо», в котором сине-бело-голубые одержали разгромную победу со счетом 8:1 и по сумме двух матчей (8:5) прошли в раунд плей-офф.

«Батьку мы уважаем. Он хороший. Белорусы наши братья. Почти каждому пожал руку. К ребятам претензий нет — они сражались. Были претензии немножко к болельщикам, что они там так раздухарились. Ну и фон такой был. Хорошо, что мы доказали — «Зенит» есть «Зенит», — поделился своими впечатлениями спортсмен.

Однако же за две недели до этого Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции, в очередной раз употребив крепкие выражения.

«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам», — заявил белорусский лидер во время рабочего визита на ОАО «Гомсельмаш», подчеркнув, что готов говорить об этом публично.

«От нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что в рамках ЕАЭС россияне «выполнять свои обязательства не хотят», а это создает неконкурентную ситуацию.

По его словам, Москва упрекает Вашингтон и западные страны в создании «неконкурентного преимущества», хотя при этом сама ставит Минск в такие условия.

«Мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем», — подытожил глава Белоруссии, добавив, что ситуация станет темой его разговора с президентом России Владимиром Путиным.

В разговоре с сотрудниками предприятия Лукашенко также призвал их «два-три года выдержать», так как на страну будет оказано давление со стороны конкурентов.

«Мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно», — указал белорусский лидер.

В марте прошлого года Лукашенко назвал Путина «родным братом» и заявил, что Минск и Москва в любое время могут без проблем решить любые возникшие вопросы.

Об этом белорусский лидер рассказал на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Армении, постоянным полномочным представителем при уставных и других органах СНГ Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии в Белоруссии. Тема беседы главы государства и дипломата изначально касалась посредников в отношениях между лидерами стран.

«Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко.

Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего», — заявил Лукашенко.