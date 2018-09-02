Маккейн отправил последнее послание

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн оставил послание американскому и российскому президентам в церемонии собственных похорон, написала в своем твиттере бывшая постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.

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По ее словам, Маккейн лично тщательно спланировал каждую деталь собственных похорон, и неслучайно пригласил на траурную церемонию президента Украины Петра Порошенко. Столь же неслучайно и то, что Порошенко оказался рядом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, добавила Пауэр.

По ее мнению, Маккейн хотел сказать президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину, что Америка «остается рядом со своими друзьями и союзниками».

Сам же Порошенко на похоронах сенатора от Аризоны заявил, что Маккейн — герой Украины, потому что был с украинцами в критические исторические моменты. Порошенко также вспомнил, как американский сенатор выступил с обращением к украинцам во время майдана. «Вы — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам», — заключил Порошенко.

Кроме Петра Порошенко, на похоронах Джона Маккейна присутствовал и мэр Киева Виталий Кличко. Он заметил, что Украина потеряла большого друга, который верил в нее и помогал, добавив, что память о Маккейне навсегда останется в украинских сердцах.

«После моей спортивной карьеры он поддерживал меня также как политика, давал советы. Я очень благодарен за это. Ведь мнение, подсказки такого опытного, влиятельного политика — всегда ценные»,

— отметил Кличко.

Знаменитый сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался от неизлечимой формы рака мозга 25 августа. 1 сентября в вашингтонском Национальном соборе простились с политиком, известным своей жесткой и непримиримой позицией по отношению к России. До этого аналогичные церемонии прошли в сенате и его родном штате Аризона.

Американское издание Politico также ранее предположило, что церемония похорон и выбор людей, несущих гроб, представляет собой «последнее послание Маккейна двум его главным недругам — Владимиру Путину и Дональду Трампу». Гроб с телом Маккейна, накрытый американским звездно-полосатым флагом, несли шесть человек. В их числе — друг сенатора, актер Уоррен Битти, известный своими леволиберальными взглядами, экс-министр обороны США при Клинтоне Уильям Коэн, бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, экс-вице-президент США Джо Байден и российский оппозиционер и публицист Владимир Кара-Мурза-младший.

Байден, выступая перед катафалком, скорбно заявил, вспоминая друга Маккейна, что они оба грустили, глядя на ухудшение политического климата в сенате США. «Мы оба любили сенат, с ним связаны самые лучшие годы моей жизни», — сказал он.

Американского лидера сенатор-ветеран критиковал за слишком мягкую позицию по отношению к российскому президенту на фоне расследования о якобы вмешательстве Москвы в выборы главы американской нации в 2016 году. По отношению к президенту РФ Маккейн испытывал неприязнь из-за карьеры Путина в органах госбезопасности — сначала КГБ, а потом и ФСБ. Кроме того, американский сенатор обвинял российского лидера в нарушении норм демократии и права.

В 2003 году он заявил, что «американская внешняя политика должна отражать отрезвляющий вывод о том, что российское правительство, которое не разделяет наши самые базовые ценности, не может быть другом или партнером и рискует своим собственным поведением поставить себя в разряд врагов». После встречи с российским главой в Словении в начале нулевых годов Маккейн заявил: «Когда я заглянул в глаза Путину, то увидел три буквы: КГБ».

Одной из причин такой неприязни к СССР и Кремлю может быть то, что Маккейн воевал во Вьетнаме в 1960-х годах, был сбит советской ракетой и попал в плен. Его самолет упал в озеро неподалеку от Ханоя. Маккейна-пилота ранили штыком и сломали плечо прикладом, после чего он попал в лагерь для военнопленных, который американцы прозвали «Ханойским Хилтоном». В лагере в тяжелейших условиях летчик провел пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения, подведшего черту под Вьетнамской войной.

С другой стороны, Маккейн был убежденным консерватором, сторонником правового государства и защитником американских национальных интересов, и антикоммунизм мог быть лишь дополнением к его взглядам.