«Увозите родню»: в Киеве призвали украинцев бежать из России

Украинцам следует вывозить своих родственников из России, с таким предложением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Чиновник аргументирует это тем, чтобы украинские семьи не оказались разделенными в случае прекращения железнодорожного сообщения между нашими странами.

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Корме того, по мнению министра соседнего государства, «на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью», передает ФАН.

Омелян также заявил, что киевские власти будут предпринимать меры по противодействию нелегальным пассажирским перевозкам из Донецкой и Луганской областей в Россию.

Двумя неделями ранее Омелян заявил, что его ведомство разработало проект, вводящий запрет на автобусное и железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Если этот документ будет одобрен, то «в Москву будут ходить только медведи», а украинцам «нечего ездить в Россию».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вскоре после этого заявил, что «сотни тысяч и миллионы» украинских граждан ездят в Россию, поскольку там находятся их родственники или с целью заработка.

Климкин подчеркнул, что на проблему надо смотреть «не путем политических лозунгов». «Я готов обсуждать эту проблему, но она должна быть решена в контексте борьбы с Россией как агрессором, и понимая, что люди не должны страдать», — отметил глава украинского МИДа. Климкин добавил, что сдержанно относится к возможному закрытию сообщения, так как посещение родственников является «человеческим» вопросом.

Тема железнодорожного сообщения между Россией и Украиной — довольно болезненная для Киева. Часть железной дороги из центральной части России на Кавказ проходила через украинскую территорию. Участок железной дороги в обход Украины начал функционировать в полном объеме в декабре 2017 года. Решение о его строительстве приняли на фоне ухудшения отношений с Киевом в 2014 году, строительные работы выполняло российское Минобороны.

Омелян поддержал тогда решение Москвы, отметив, что российские поезда должны «ездить где угодно, кроме Украины». Сейчас между Россией и Украиной нет прямых поездов российского формирования. По территории Украины проходит всего один транзитный поезд Федеральной пассажирской компании Москва – Кишинев — Москва. Другие поезда, связывающие две страны, принадлежат «Украинским железным дорогам» и странам СНГ.

Добавим, что с октября 2015 года по инициативе украинской стороны между РФ и Украиной полностью прекратилось авиасообщение. Число пассажирских поездов с тех пор также сократилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине 2014 году.

В тот же момент украинские власти объявили, что пограничники больше не пропускают на территорию Украины россиян-мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Разрешение въезда возможно исключительно по уважительным обстоятельствам, например, если это поездка на похороны родственника, но тогда необходимо предоставить копию свидетельства о смерти. Кроме того, можно получить прямое приглашение от гражданина Украины.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству Сергей Бидонько назвал политическим заявление Омеляна, который увидел плюсы в возможном прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

Министерство транспорта России разработало и подготовило ответные меры на случай обрезания Украиной транспортных нитей, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих. При этом министр выразил сомнение, что украинская сторона решится пойти на транспортный разрыв. Дитрих подчеркнул, что этот шаг принесет только дискомфорт и неудобства — как для граждан России, так и для граждан Украины.

Экономика России же особенно не пострадает, если с Украины перестанут приходить поезда и автобусы — чего нельзя сказать о киевской казне, сообщает НСН.