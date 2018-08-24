«На Украине так и не сформировалась патриотическая элита»

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире местного телеканала ZIK заявил, что украинцы были образованными и культурными во времена СССР, но утратили эти качества за последние 25 лет.

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Политик посетовал на то, что жители Украины в 1991 году получили право выбирать свою судьбу, но не сумели им правильно распорядиться. По его словам, в советские годы на тысячу человек «девятьсот с хвостиком» имели среднее и высшее образование — в СССР этот показатель был даже выше европейского.

Кравчук признался, что в 90-е годы был уверен: украинцы устали от советской власти и после развала СССР смогут быть по-настоящему свободными, передает НСН.

«Но большинство из них, к сожалению, оказались рабами и холуями. Они начали исполнять заказы, служить неправдой тем, кто их нанял на эту службу. На Украине так и не сформировалась эрудированная, патриотическая элита, которая заботится о стране и ее гражданах» — цитирует бывшего главу государства ФАН.

Чуть ранее лидер украинской политической партии «Батькивщина», бывшая председатель правительства Украины Юлия Тимошенко заявила о бедственном положении жителей страны и сравнила их с рабами Древнего Египта. По ее словам, отношение нынешних властей Украины к населению является «издевательством».

«В украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки», — пояснила Тимошенко.

Она также подчеркнула роль, которую играют в экономике страны украинцы, работающие на территории Польши. Их денежные переводы позволяют существовать тем, кто остался в стране. Тимошенко заявила, что нужно создавать на Украине такие условия, чтобы гражданам не приходилось уезжать за границу.

Десять дней назад другой бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что причиной отделения Крыма от Украины, а также конфликта в Донбассе стало отсутствие сплоченности украинского народа.

Он подчеркнул, что в военных конфликтах ключевую роль играет дух народа. При этом политик указал, что быстрого пути разрешения конфликта на востоке Украины не существует.

«С войны всегда ведут два пути. Есть путь победы, а есть путь капитуляции, третьего не дано. Мир наступает и после первого пути, и после второго. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа», — сказал бывший украинский лидер.

Ющенко также посетовал на то, что у действующего украинского руководства нет четкого плана действий в нынешней кризисной ситуации, а также отсутствует правовая база, которая помогла бы «одержать победу».

Политик также обратил внимание на несоответствие заявлений Киева в отношении Москвы и реальных внешнеторговых показателей Украины, передает РИА «Новости».

«Россия в 2014 году первый торговый партнер Украины, в 2015, в 2016, в 2017. Вы уточните, вы правда воюете? Вы правда собираетесь освобождать территории? Такие действия несимметричны и неадекватны», — пояснил политик.

По его заверению, украинские власти пренебрегают дипломатическими инструментами для решения своих проблем.

«В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы», — резюмировал Ющенко.

В прошлом месяце еще один бывший президент Украины Леонид Кравчук обвинил нынешние власти страны в обмане простого народа, и сказал, что не хочет иметь ничего общего с украинским лидером Петром Порошенко.

Кравчук указал, что он и другие бывшие президенты Украины — Виктор Ющенко и Леонид Кучма – «порой, но не часто» проводят встречи с Порошенко. Но сам Кравчук не участвует в проведении государственной политики и «даже доволен» этим, поскольку «привык выполнять обещанное».

«А на сегодняшний день, к сожалению, слова и дела не совпадают. При этом обещают и обманывают откровенно и цинично. Я не хочу участвовать в формировании политики с такими обещаниями», — пояснил политик.

В мае нынешнего года Петр Порошенко заявил, что Украину ожидает европейское будущее, поэтому он подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов Содружества независимых государств.

«Нам больше нечего там делать (в СНГ — Газета.Ru), мы двигаемся дальше в Европу. Украина непременно станет членом большой европейской семьи. И украинцы, несомненно, — европейская нация, которая сделала свой цивилизационный выбор: не менее 70% наших граждан поддерживают идею вступления Украины в Европейский союз. Уверен,

Украина непременно станет членом большой европейской семьи! Празднуем День Европы вместе!» — заявил украинский лидер.

В этой связи руководитель пресс-службы исполкома СНГ Владимир Никаноров указал, что Украина не может отозвать своих представителей из руководящих органов содружества, потому что их там нет.

«Дело в том, что в аппарате исполкома СНГ сейчас нет сотрудников от Украины. Прежде, до 2014 года, в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента. Это серьезные были должности. Но в 2014 году они предыдущих отозвали, а новых не назначили», — указал дипломат.