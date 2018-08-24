Телефонный разговор: Госдеп потребовал освободить Сенцова

Незамедлительно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и «всех украинских политзаключенных» потребовал госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как сообщается на официальном сайте Госдепартамента, в США обеспокоены самочувствием продолжающего голодовку Сенцова.

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В ответ на это Лавров призвал незамедлительно прекратить преследование российских граждан Марии Бутиной, Константина Ярошенко и Виктора Бута, а также других россиян, оказавшихся в американских тюрьмах в нарушение процедур Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В сообщении о содержании переговоров Лаврова и Помпео, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится, что госсекретарю США «были даны соответствующие разъяснения» касательно дела Сенцова.

На освобождение украинского режиссера рассчитывает Госдеп США. «Мы надеемся, что российские власти освободят Сенцова, чтобы избежать трагедии, которая неизбежно приведет к призыву привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в этом», — заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт. 22 августа в Госдепартаменте напомнили, что Сенцов голодает уже 100 дней.

16 августа эксперты ООН призвали Кремль немедленно освободить украинского режиссера, который отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе России. О послании ООН сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

За день до этого

пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции заявил, что использовать формулировки в духе «отказ Кремля освободить Сенцова» некорректно.

«Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что здесь употреблять фразу «отказать в помиловании», наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании. В остальном мне добавить нечего», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее Олег Сенцов отказался просить Владимира Путина о помиловании. Украинский режиссер осужден на 20 лет по обвинению в подготовке террористического акта в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.

«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», — сообщил адвокат режиссера Дмитрий Динзе. В поддержку своего сына выступила и мать Олега Сенцова, написавшая письмо в Кремль.

В тексте она утверждает, что ее сын — мирный гражданин, увлеченный кинорежиссер-профессионал. Мать Сенцова подчеркивает, что ее сын невиновен, однако российского президента в этом убеждать не собирается. Вместо этого она «просто скажет, что Олег никого не убивал», а кроме того — уже отсидел четыре года. Она добавила, что дома Сенцова ждут дети, а его младший сын болен аутизмом; мать осужденного украинца отметила, что без отца дети никогда не будут счастливы.

Летом 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в создании на территории полуострова террористической группировки и подготовке к терактам.

Сенцов своей вины не признает, он также заявил о применявшихся к нему пытках и назвал дело «политическим и сфабрикованным». Ряд международных правозащитных и кинематографических организаций выступили в поддержку украинского режиссера.

В поддержку украинского режиссера также выступили российские режиссеры Александр Сокуров, Владимир Котт, Алексей Герман-младший, Павел Бардин, Алексей Федорченко, Аскольд Куров и Андрей Звягинцев.

14 мая Сенцов объявил голодовку, продолжающуюся уже 102 дня. Он требует «освободить всех украинских политзаключенных» в России. С 24 мая Сенцову назначена поддерживающая терапия. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, «дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья [Сенцова] не наблюдается», и «состояний, угрожающих жизни пациента», нет.

За время голодовки Олегу Сенцову оказано 202 медуслуги на сумму более 45 тыс. рублей, на лекарственное обеспечение украинского режиссера из федерального бюджета потрачено более 95 тыс. рублей.