Газ, война и Карабах: зачем Меркель едет на Кавказ

Грузия: в ожидании давления на Россию

23 августа Ангела Меркель посетит Грузию впервые за десять лет. До этого она была в Грузии лишь однажды — в 2008 году канцлер посетила страну после завершения российско-грузинской войны.

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В пресс-службе правительства Германии отмечают, что нынешний визит будет посвящен «двусторонним отношения и экономическим связям, а также вопросам европейской и внешней политики».

Грузинские политики не скрывают своего удовлетворения от решения Меркель посетить их страну. По словам премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе,

этот визит демонстрирует высокий уровень взаимодействия двух государств, одновременно являясь «сигналом конкретной поддержки Грузии».

«Визит должностного лица высокого ранга ведущей европейской страны еще раз подтверждает, что для Европы Грузия действительно является надежным партнером... Важно, что помимо политического, этот визит содержит и экономический компонент. Вместе с госпожой Меркель приедут представители бизнес-кругов, с которыми у нас будут встречи в формате круглого стола. В них, естественно, примут участия и грузинские компании», — заявил Бахтадзе.

В Грузии Меркель встретится не только с властями, но и с представителями оппозиции, которые непременно воспользуются этой возможностью для продвижения своей повестки. В преддверии визита Меркель оппоненты грузинских властей выразили свое недовольство тем, что на трехчасовой встрече канцлера ФРГ с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 18 августа в Германии, грузинский вопрос на был заявлен как тема для обсуждения.

«Если лидеры цивилизованного мира — в данном случае канцлер ФРГ — на встрече с главой РФ не обсудят тему Грузии, вопрос вывода российских войск с территории Грузии, также как и возвращения грузинских беженцев в свои дома в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе, в таком случае не будет продвижения по болезненным для нас вопросам», — говорится в заявлении партии «Европейская Грузия», которая представляет меньшинство в грузинском парламенте.

Власти Грузии поспешили успокоить оппозицию. Глава МИД Давид Залкалиани заявил, что факт прибытия Меркель в Грузию через несколько дней после встречи с Владимиром Путиным «дает нам основания говорить, что

Грузия всегда была и в будущем останется одним из важных направлений на повестке дня переговоров Германии и России».

Впрочем, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, близость встреч по времени — скорее случайность. «Потому что еще в Германии не начался активный политический сезон, и какое-то время на поездки и встречи у Меркель есть. А вот через месяц приехать на Южный Кавказ для Меркель было бы уже сложнее, поэтому, собственно говоря, и выбран конец августа», — отмечает эксперт.

Отношения Грузии и Германии омрачает не только нежелание Берлина давить на Москву по грузинскому вопросу, но и тема вступления Грузии в НАТО. Меркель последние десять лет является чуть ли не главным противником расширения альянса за счет Грузии при неурегулированности ее отношений с Россией и наличии территориальных проблем.

«В каком-то виде эта тема в любом случае будет подниматься на переговорах, — говорит Брутер. — Но Меркель будет призывать к сдержанности, к определенной осторожности. Следует понимать, что

Германии невыгодно вступление Грузии в НАТО. Это в значительной степени обвалит отношения Германии с Россией, чего бы Берлину, конечно, не хотелось.

Поэтому я думаю, что эта тема будет поднята, но она будет носить отлагательный характер. Германия подтвердит, что такая возможность существует в принципе. Но также подтвердит, что произойдет это не в ближайшее время».

Армения: знакомство с Пашиняном

Следующая страна, которую намерена посетить Меркель, — Армения. В Ереван германский канцлер прибудет на следующий день, 24 августа.

В программе этого визита запланированы переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, избранным парламентом после недавней «бархатной революции» в стране. Она также встретится с президентом Арменом Саркисяном и посетит Цицернакаберд, где воздаст дань памяти жертвам геноцида армян в Османской империи.

Однако каких-либо подробностей относительно предстоящих переговоров не сообщается. Вполне возможно, что это связано с тем, что договоренность о визите была достигнута с еще предыдущим главой Армении Сержом Саргсяном.

Визит Меркель становится интереснее и в свете того, что после ее предыдущей встречи с Пашиняном на саммите НАТО в июле армянский премьер выступил с жесткой критикой Евросоюза.

Тогда Пашинян пожаловался, что позиция Европы в отношении Армении не совсем понятна. Это связано с тем, что высокие заявления европейских столиц после «бархатной революции» в Армении не были подкреплены делом.

«Мы за два месяца без внешней помощи смогли искоренить коррупцию. Нам не были нужны те миллионы, которые были выделены прежним властям, чтобы бороться с коррупцией. Такой подход удивляет, — возмущался Пашинян. — Политика Евросоюза такая же, какой она была и при Саргсяне. И мы считаем, что необходимо либо снизить тон воодушевленных заявлений, либо существенно изменить политику».

В контексте этих заявлений канцлер ФРГ может хотеть встреться с главой Армении, чтобы составить о нем окончательное впечатление. «Меркель интересно посмотреть, все ли здесь так же, как было, в том, что касается армянской позиции, учитывая смену власти. Или что-то изменилось после того, как Пашинян стал премьер-министром», — говорит Брутер.

Кроме того, эксперты считают, что на переговорах, весьма вероятно, будет поднята тема карабахского конфликта.

«Армения — ближайший союзник России, и военный, и экономический. Меркель едет не только как германский политик, она едет как европейский политик, представляя интересы, в первую очередь, Брюсселя, а потом уже Германии. Ну, и, конечно же, Меркель заинтересована в том, чтобы и Евросоюз, и Германия участвовали в решении карабахского конфликта», — говорит руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

«Я думаю, что Меркель еще раз повторит общие формулы насчет карабахского урегулирования. Естественно, что эти формулы находятся сейчас, в отличие от многих других, уже вообще не известно где. И поэтому ее с уважением выслушают и повторят известные ответы», — отмечает, в свою очередь, Брутер.

Азербайджан: все про газ

Завершающим пунктом путешествия Меркель по Южному Кавказу станет Азербайджан, куда канцлер прибудет 25 августа. Однако ее визит в эту страну уже был омрачен тем, что

власти Азербайджана отказали во въезде депутату бундестага Альберту Вайлеру, который собирался сопровождать канцлера ФРГ Ангелу Меркель в ходе визита в страны Кавказа.

Альберт Вайлер является представителем Христианско-демократического союза, в частности, парламентской группы по сотрудничеству со странами Закавказья. Он входил в список членов делегации германского правительства и осуществил два визита в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику — в 2014 и 2016 годах. Именно из-за этих визитов Вайлер был внесен в «черный список» азербайджанского МИДа.

По данным немецкого издания Bild, МИД Германии на протяжении всего августа контактировал с посольством Азербайджана и пытался уладить ситуацию с визой для Вайлера, однако эти попытки не увенчались успехом. «Позиция азербайджанских властей вызывает сожаление и не способствует диалогу вокруг Нагорного Карабаха», — заявил во вторник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Тем не менее, для Меркель визит в Баку, возможно, является самой важной частью ее турне, считает Владислав Белов.

«Грузия и Армения — это одно, а Азербайджан — это другое. У Азербайджана особые отношения с Евросоюзом. [Президент страны Ильхам Гейдар оглы] Алиев на Евросоюз имеет зуб, у него свои причины. Но в отличие от Грузии и Армении, Азербайджан — это ресурсная страна», — говорит эксперт.

В мае этого года в Азербайджане был запущен Южный газовый коридор, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

«И Меркель заинтересована, чтобы, как и когда-то через «Северный поток», через эту трубу пошел таджикский и иранский газ. Поэтому приоритет этой поездки — это энергетика», — заключает эксперт.