Поражение Трампа: присяжные признали вину Манафорта

Члены жюри присяжных суда Александрии (штат Вирджинии) в ходе заседания по делу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признали его виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати.

Манафорта обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег, сговоре против США, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации и налоговых махинациях,

передает CNN.

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Также Манафорт был признан в налоговом мошенничестве по пяти эпизодам, двух случаях банковского мошенничества и одному эпизоду с непредоставлением информации о банковских счетах за рубежом.

За эти преступления он может быть осужден на десятки лет тюрьмы, так как в США наказания плюсуются.

Однако финальный приговор будет вынесен позже.

Суд над Манафортом начался 31 июля 2018 года. Первым, кто выступил в ходе заседания был спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году. Команда Мюллера обвиняла Манафорта в открытии более 30 иностранных счетов в трех государствах с целью «спрятать» деньги, полученные от Украины.

Следствие полагает, что Манафорт получал деньги от украинских политиков и бизнесменов и осуществлял в США лоббистскую деятельность от имени экс-президента Виктора Януковича.

Незадолго до начала судебного разбирательства были опубликованы документы 2013 года, в которых, в частности, указывалось, что

Манафорт якобы оказывал влияние на дебаты в конгрессе и американских СМИ в связи с тюремным заключением экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Манафорт работал руководителем группы американских политтехнологов, работавших в период президентской кампании Виктора Януковича.

Более того, следствие полагает, что в течение последних 10 лет основным источником доходов Манафорта стали поступления от политических консультаций, которые тот оказывал украинским политикам и бизнесменам.

По версии обвинения, таким образом Манафорт обогатился на $60 млн.

Среди его клиентов значатся экс-премьер Украины Сергей Тигипко, экс-глава администрации Януковича, а ныне – заместитель главы фракции «Оппозиционного блока» в Раде Сергей Левочкин, Ринат Ахметов и другие.

Бывший партнер Манафорта — Рик Гейтс, — проходящий в деле как свидетель, даже называл имя действующего главы Украины Петра Порошенко в ряду клиентов Манафорта. Правда, украинская администрация всячески отнекивается от этих обвинений.

Однако это не единственное, в чем обвиняют Манафорта — его подозревают в подделке документов для приобретения недвижимости, а также в получении крупных кредитов в обмен на обещания должности в администрации Трампа одному из руководителей кредитной организации.

Кроме того, Мюллер обвиняет Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей по своему делу, когда он находился под арестом. 4 июня был опубликован судебный отчет, согласно которому Манафорт нарушил условия освобождения из-под стражи, поскольку пытался связаться со свидетелями по своему делу. До этого — в декабре 2017 года — Манафорт был освобожден из-под стражи под залог в $10 млн.

В то же время в сентябре начнутся слушания по другому делу — о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США 2016 года, где Манафорт также проходит одним из фигурантов.

В настоящее время Манафорт — самая крупная «добыча» спецпрокурора. Кроме того, 20 августа Мюллер попросил суд арестовать еще одного фигуранта — экс-советника президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса. По его мнению, Пападопулос должен быть заключен в тюрьму на срок до шести месяцев за дачу ложных показаний.

«Это (расследование в отношении Манафорта) началось как поиск «сговора с Россией». Это абсолютно не имеет к этому никакого отношения. Это охота на ведьм и это позор», — цитирует РИА «Новости» слова президента США Дональда Трампа.

Расследования по «российскому делу» ведутся с 1 октября 2017 года, а сама комиссия спецпрокурора работает с мая прошлого года.

В докладе опубликованы данные о тратах Мюллера по 31 марта 2018 года. Согласно отчету минюста, около $2,7 млн было потрачено на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Личные траты Мюллера на расследование составили $4,5 млн.

При этом министерство юстиции США уже планирует свои траты на 2019 год — в бюджете заложена сумма в $10 млн, отмечает агентство Bloomberg.