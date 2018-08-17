«Вернусь домой в Украину»: Саакашвили назвал своих врагов

Михаил Саакашвили, ранее занимавший посты президента Грузии и председателя Одесской областной государственной администрации, заявил, что намерен вернуться на Украину после истечения президентского срока Петра Порошенко.

Реклама

«Как только Порошенко уйдет, я восстановлю свое гражданство», — сказал политик, добавив, что готово сделать это через суд.

Саакашвили также пообещал добиваться привлечения к ответственности людей, которые «напугали судей и свидетелей» по его делу, передает ФАН.

«Я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, отвечали в установленном законом порядке», — подчеркнул бывший грузинский лидер.

Он добавил, что его политическая партия «Движение новых сил» примет участие в парламентских выборах на Украине в 2019 году.

В этой связи бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров указал, что сейчас на Украине Саакашвили никто не ждет.

«Места в политической жизни страны для него нет. Вспомните, как все начиналось: он, будучи слишком амбициозным, объявил на всю страну, что поддерживает Порошенко. Какое-то время в период подготовки к парламентским выборам он ездил и активно агитировал за партию «Блок Петра Порошенко», — пояснил эксперт.

По его словам, ранее Саакашвили плотно сотрудничал с действующими украинскими властями.

«Однако потом у него случился личный конфликт с Порошенко. Личный — не политический. Но Саакашвили пытался все преподнести так, словно все вокруг — воры, а он святой. Он — двуличный человек. И чем закончилась его политическая карьера на Украине, все мы знаем.

Ведь Саакашвили с политической точки зрения абсолютно бесперспективен и непродуктивен. На нем печать негде ставить», — резюмировал аналитик.

За четыре дня до этого Саакашвили назвал Порошенко уголовным преступником. По его словам, в США против президента Украины возбуждено несколько уголовных дел.

«В Америке его могут посадить, как Лазаренко (экс-премьер Украины Павел Лазаренко), потому что ФБР завело на него папку дел», — сообщил Саакашвили.

При этом политик уточнил, что уголовные дела касаются офшорных счетов. Также Саакашвили сказал, что не пожал бы Порошенко руку, так как тот «должен сидеть и общаться с прокурорами и следователями».

«Он уголовный преступник, ответственный не только за смерти многих тысяч людей в «котлах», в тысячах смертей из-за бедности, в эмиграции. Но, главное, Порошенко – это убийца надежды. Он убил время, и это непростительно», — сказал бывший глава Одесской области.

В июле Саакашвили лишили гражданства Украины. В Государственной миграционной службе Украины уточнили, что политик был лишен украинского гражданства из-за ложных данных, указанных в анкете. Ранее Саакашвили отказался от грузинского гражданства, поскольку украинские законы запрещают замещать высшие государственные должности лицам с двойным гражданством.

За месяц до этого Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор против Саакашвили — политик был признан виновным в нападении на депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорен к шести годам лишения свободы.

Он также был лишен права занимать официальную должность в государственной службе и органах местного самоуправления сроком на два года и три месяца, передает НСН.

Как установил суд, Гелашвили и его соратники были избиты сотрудниками Специального оперативного департамента спецназа МВД Грузии по прямому приказу Саакашвили. Причиной явилась личная месть президента страны за статью Гелашвили в газете «Резонанс» с критикой Саакашвили.

В феврале нынешнего года Саакашвили получил в Амстердаме удостоверение личности. Об этом политик написал в своем фейсбуке.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут», — указал экс-президент Грузии.

В том же месяце руководство украинской государственной пограничной службы запретило Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Реагируя на такое решение, политик пообещал вернуться на Украину.

«Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Я лишь один из миллионов украинцев, недовольных отсутствием изменений, тотальной лживостью и вороватостью власти», — сказал деятель.