Секретные материалы: Трамп не заставил молчать экс-главу ЦРУ

«[Президент США Дональд] Трамп сильно ошибается, если считает, что, отозвав у меня допуск к секретной информации, он сможет заставить меня замолчать», — заявил экс-глава ЦРУ Джон Бреннан телеканалу MSNBC, комментируя соответствующее решение главы Белого дома.

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Кроме того, добавил Бреннан, он лишился доступа к секретной информации потому, что Трамп не приемлет критики в свой адрес, а подобный шаг он рассматривает как «месть» американского лидера.

«Я считаю, что господин Трамп пошел на это, как он сделал и с другими, чтобы подавить любую критику в его адрес или в адрес его администрации… Это его способ попытаться отомстить мне», — сказал Бреннан.

Также он назвал решение американского президента «политически мотивированным». «Эти усилия являются частью обширных намерений Трампа по пресечению свободы слова и наказанию критиков. Это должно серьезно обеспокоить всех американцев, в том числе профессионалов разведки... Мои принципы стоят гораздо больше, чем допуски. Я не смягчу свою позицию», — написал Бреннан в своем твиттере.

Однако Сара Сандерс заверила, что действия президента США не является «политическим возмездием».

В свою очередь, глава Белого дома уже выразил свою позицию в данном вопросе, объяснив свое решение обеспокоенностью в благонадежности Бреннона.

«На данный момент в моей администрации любые выгоды, которые официальные лица могут получить от консультаций с мистером Бреннаном, перевешиваются рисками, вызванными его неблагонадежными действиями и поведением», — процитировала Трампа Сандерс.

Глава государства также подчеркнул, что экс-глава ЦРУ поставил под вопрос собственную объективность и репутацию, выдвигая необоснованные обвинения. Бреннан, занимавший высокую должность при президенте Бараке Обаме, обвинил Трампа в государственной измене.

Помимо этого, по мнению лидера США, Джон Бреннан солгал относительно незаконного доступа ЦРУ к личным делам сотрудников конгресса, по словам Трампа, Бреннан лгал и о так называемом досье о связях Трампа с Россией.

«Все более неустойчивое поведение господина Бреннана и его ложь полностью несовместимы с доступом к ряду крупных секретов нашей страны», — заключил Трамп.

Обвинения в адрес Джона Бреннана выдвинули и в сенате США. Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол высказал опасения, что экс-глава ЦРУ извлекает финансовую выгоду из своего доступа к засекреченной информации. Тогда Пол заявил о намерении попросить президента США лишить бывшего директора спецслужбы допуска к секретным документам.

«Джон Бреннан монетизирует свой допуск к секретной информации? Не зарабатывает ли он миллионы долларов, разглашая секреты через средства массовой информации при своих атаках на Трампа?» — написал сенатор в твиттере.

Стоит отметить, что СМИ уже писали о намерении Трампа лишить доступа к секретам шестерых бывших чиновников, обвинявших его в связях с Россией.

Кроме Бреннана, Трамп планировал отобрать секретный доступ у бывшего директора ФБР Джеймса Коми, бывшего главы ЦРУ и АНБ Майкла Хейдена, экс-директора американской разведки Джеймса Клэппера, бывшего советника президента Барака Обамы Сьюзан Райс, а также экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейба.

Расследованием дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, а также связей Трампа с Россией занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в избирательную кампанию президента США в 2016 году. Расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера продолжается, но конкретных улик, указывающих на вину РФ, так и не было представлено.