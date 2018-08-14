«Санкции из ада»: что конгресс приготовил России

На сайте конгресса США был опубликован текст законопроекта S.3336 «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию».

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Это именно тот документ, о котором СМИ стало известно еще 8 августа. В прессе он стал известен как «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA), и это название, как альтернативное, действительно используется в тексте документа.

Автором законопроекта указан сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, который охарактеризовал свое детище как «санкции из ада».

Помогали ему в составлении документа пять сенаторов, каждый из которых известен своей непримиримой позицией по отношению к Москве: республиканцы Джон Маккейн и Кори Гарднер и демократы Джин Шахин, Бен Кардин и Роберт Менендес.

Стостраничный законопроект, который был внесен в конгресс 2 августа, состоит из семи частей. Первые две посвящены отношениям США и НАТО, а также работе Госдепартамента. Еще три сосредоточены на самых обсуждаемых в американских политических кругах проблемах — нераспространении химического оружия, международной киберпреступности и борьбе с вмешательством в выборы. Последние две части документа касаются непосредственно России и мер, которые США принимают и будут принимать против Москвы.

Все про Россию

Противодействие России — главная тема законопроекта.

Одно только название нашей страны упоминается в документе более ста раз, а одна из трех его вступительных частей посвящается позиции Вашингтона по «крымскому вопросу».

Документ, который готовят в конгрессе, предполагает целый ряд крупных экономических мер против Москвы. Речь идет о запрете на операции с новым российским госдолгом и запрете на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы). Законопроект также предусматривает запрет на инвестиции свыше $250 млн в энергетические проекты вне территории России, в которых участвуют связанные с государством российские компании. Запрещены и инвестиции в добычу нефти в России.

Что касается политических мер, законопроект обяжет президента США как минимум через полгода после вступления документа в силу ввести санкции против «политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют противозаконным и коррупционным действиям прямо или косвенно в интересах президента Российской Федерации», против членов семей таких лиц, а также против российских государственных структур, которые способствуют таким «противозаконным и коррупционным действиям».

В законопроекте также сказано о необходимости подготовки доклада о личных активах и состоянии президента России Владимира Путина и определения, является ли Россия страной-спонсором терроризма.

Помимо этого, в США собираются ограничить импорт Россией урана и ввести селекторальные санкции против лиц, замешанных в киберпреступлениях.

Досталось в законопроекте не только России, но и тем структурам, которые, по мнению авторов документа, используются Москвой. Сенаторы заявляют о злоупотреблении Россией использования механизмов Интерпола «в целях преследования и унижения политических оппонентов» и требуют от американского правительства помешать подобным действиям вплоть до лишения Москвы возможности использовать обозначенные механизмы.

Также законопроект устанавливает ответственность технологических компаний, в частности соцсетей, за то, чтобы «их платформы были свободны от дезинформации, распространяемой правительством России и других государств».

Законопроект еще не одобрен конгрессом, принять его до сентября не могут физически из-за парламентского отпуска. После того как сенат США вернется к работе, документ может претерпеть значительные изменения перед тем, как поступит на подпись к президенту.

С НАТО — дружить, Госдеп — контролировать

Часть законопроекта, посвященного отношениям НАТО и США, также разделена на две секции. Первая посвящена созданию инструментов на предотвращение выхода США из НАТО. По сути, сенат США в случае неизменности этой части документа станет гарантом членства Соединенных Штатов в военном блоке.

Вторая секция интереснее и посвящена мерам, которые США должны предпринимать для усиления альянса.

Законопроект создает возможности для передачи излишка вооружений странам НАТО, чтобы снизить их зависимость от поставок из РФ.

Здесь косвенно учтена и ситуация вокруг Турции, которая намеревается купить у России системы С-400: страны НАТО, закупающие военную технику или технологии у РФ, лишаются возможности помощи от США. С другой стороны, в случае отказа от российских поставок по решению президента в качестве поощрения расходы на транспортировку и установку вооружений США могут взять на себя.

Наконец, законопроект предполагает, что каждые 90 дней госсекретарь совместно с главой Пентагона должны будут делать перед конгрессом доклад, в котором будут подробно рассказывать об угрозах, с которыми сталкивается НАТО.

Этот пункт подводит к следующей большой части документа, посвященной Госдепартаменту США. Авторы законопроекта предлагают внешнеполитическому ведомству провести работу над публичностью и оценкой дипломатии. По сути, их предложения сводятся к тому, что Госдеп должен чаще советоваться с конгрессом, а также регулярно отчитываться перед ним за свои действия.

Выборы, хакеры и химоружие

Хотя в части, посвященной нераспространению химоружия, и оговаривается, что США обвиняют в его использовании помимо РФ также Сирию, Ирак и Северную Корею, практически вся часть законопроекта сосредоточена на обвинениях в адрес Москвы.

Авторы документа предлагают «наказывать российские власти за производство и применение химоружия», так как они «сознательно использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок» во время покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которое произошло в марте 2018 года».

Также в этой части напоминается об американском законе «О контроле над химическим и биологическим оружием» от 1991 года, который обязывает американское правительство ввести санкции против страны, применившей химоружие.

Здесь авторы документа слегка опередили события — предлагаемые ими меры были приняты Госдепом через неделю после того, как законопроект был внесен в конгресс.

В части законопроекта, посвященной киберпреступности, предлагается создание национального комплексного центра реагирования на гибридные угрозы, а также управления киберпространства и цифровой экономики при Госдепартаменте.

Как ни удивительно, но в этой части законопроекта Россия не упоминается вообще. Но что еще более удивительно — она также не упоминается и в следующей части документа, посвященной противодействию вмешательству в американские выборы. Эта часть документа является самой короткой и нацелена на внесение незначительных поправок в существующее избирательное законодательство США, а также создание юридического определения «иностранных сил, вмешивающихся в американские выборы».