Москва ответила Госдепу на санкции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу 10 августа в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Майком Помпео выразил негативное отношение Москвы к введенным Вашингтоном антироссийским санкциям.

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«С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому «делу Скрипалей», — говорится в сообщении МИД России.

Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление утверждений Запада о причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Днем ранее Госдеп сообщил, что новые антироссийские санкции по «делу Скрипалей» вступят в силу 22 августа — спустя 15 дней после уведомления конгресса.

Ожидается, что ограничительные меры будут заключаться, в частности, в запрете на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров двойного назначения, представляющих большое значение для национальной безопасности.

Запрет распространится на поставки в Россию ряда электронных устройств и их частей. Также ограничительные меры коснутся испытательного и калибровочного оборудования — и в целом компонентов систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники.

Еще чуть ранее сообщалось о подготовке пакета новых санкций, подготовленных республиканцем Линдси Грэмом и его тремя коллегами. В нем речь идет о возможном замораживании средств семи российских банковских структур, а также запрет на ведение ими операций в США, передает ФАН.

Речь идет о Сбербанке, ВТБ, ВЭБе, Газпромбанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке, Банке Москвы.

В этой связи председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что введение американцами новых жестких санкций против России будет означать объявление экономической войны.

«Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — заявил глава правительства на встрече с сотрудниками Кроноцкого заповедника.

Он напомнил, что Россия в последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления, которое является элементом недобросовестной конкурентной борьбы.

На новостях о новых потенциальных санкциях курс доллара на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 10 августа, вырос на 44 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг 67,09 рубля за единицу американской валюты. В последний раз курс доллара находился выше отметки в 67 рублей 3 августа 2016 года.

Традиционно поддерживающая российскую национальную валюту нефть тоже ушла вниз. Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне упала утром на 0,74% — до 71,54 доллара. К 10:20 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,91%, РТС — на 2,01%.

Впрочем, первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что текущая волатильность на российском финансовом рынке может быть связана как с новостями о новых санкциях против России, так и с ситуацией на развивающихся рынках.

Также глава ведомства подчеркнул, что правительство России и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации на рынках и обладают всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт объявила, что при помощи санкций Вашингтон пытается «улучшить поведение» России. По словам дипломата, президент США Дональд Трамп обсуждал с Майком Помпео отношения с российским правительством и говорил, что хотел бы улучшить их. При этом Россия и США — «большие страны», и у Москвы и Вашингтона есть много вопросов, вызывающих взаимное беспокойство.

«Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции — это тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство [России] к лучшему поведению», — подчеркнула представитель американского внешнеполитического ведомства.

Высокопоставленный представитель Госдепа США заявил, что второй пакет антироссийских санкций может включать понижение уровня дипотношений между странами или их приостановку. Дипломат рассказал, что новые ограничения могут вводить запрет на банковские займы из всех американских банков или установить дополнительные ограничения на импорт и экспорт товаров.

Утром в пятницу 10 августа президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ возможные новые ограничительные меры со стороны Вашингтона. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, участники совещания сошлись во мнении, что анонсированные санкции абсолютно нелегитимы с точки зрения международного права, передает НСН.