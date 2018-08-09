«Его президентство было ужасным»: наследие Леонида Кучмы

«Мы никогда не будем врагами, никогда не будем стоять по разные стороны баррикад», — эти слова о российском и украинском народах президент Леонид Кучма произнес в 1999 году, сразу после избрания на второй срок.

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Похожий на добродушного советского инженера, обаятельный, но жесткий, Кучма — один из немногих украинских политиков, которых вспоминают добрым словом как на востоке, так и на западе страны.

Его президентство пришлось на конец «лихих девяностых». Отношения с Россией у Украины были сложные, но персонально с Борисом Ельциным Кучма ладил. Торговые связи с нашей страной сохранялись на высоком уровне, а украинская промышленность продолжала развиваться.

Даже оппоненты Кучмы признают — став президентом при спаде ВВП почти в 30%, рекордной инфляции и огромных долгах, он смог благодаря грамотным реформам существенно улучшить экономическое положение страны.

Во многом ему помог опыт работы премьер-министром, а также то, что в отличие от большинства постсоветских лидеров, в прошлом бывших партийными работниками, многие годы он трудился инженером на Южмаш, одной из жемчужин космической отрасли Украины. C 1986 по 1992 год Кучма был директором предприятия.

Понимая, что управляет страной, где достаточно сильны противоречия между востоком и западом, глава государства старался проводить взвешенную политику. В 1997 году он подписал с Россией договор о дружбе и сотрудничестве, а вскоре — и договор с НАТО, провозгласив, что вступление в альянс является целью Украины. Правда, в отношениях с НАТО Кучма не стремился бежать впереди паровоза и действовал с оглядкой: «Я считаю, себя серьезным политиком и не намерен обещать то, что сегодня немыслимо», — говорил Кучма в интервью одной из литовских газет в 2001 году.

При этом именно при Кучме был создан военно-политический блог ГУАМ, в который, кроме Украины, входили Молдавия, Азербайджан и Грузия, известные своей фрондой в отношении Москвы. Но несмотря на это, украинский лидер поладил и с новым президентом России Владимиром Путиным.

Сам Путин называл Кучму своим «советчиком». «Леонид Данилович Кучма старше меня и по возрасту, у него и жизненный опыт больше, и политический», — говорил Путин.

Несмотря на отдельные проблемы, Украина и Россия в те годы действительно были дружескими друг другу странами, часто действовали вместе на международной арене и обсуждали стратегические вопросы.

Правда, позже — в 2003 году — Кучма выпустит книгу «Украина не Россия». Ее название на долгие годы станет мемом российско-украинских отношений. Саму книгу нельзя назвать антироссийской, но в ней немало жестких и даже обидных вещей.

«Русские больше живут «по понятиям», тогда как украинцы в массе своей предпочитают закон и порядок. Долгая жизнь под крышей одной империи, где русский человек жил с ощущением, что вся она — его родина, привела к печальному финалу: из всех наций бывшего СССР титульная оказалась самой «необщинной». А в конечном счете и менее оптимистичной, чем те же украинцы», — писал Кучма.

Проблемы накапливались, и первым тревожным звонком в том же 2003 году стал конфликт вокруг косы Тузла, когда Украина воспротивилась сооружению дамбы с российской стороны. Коса была рядом с одноименным островом, который находился в составе Крымской области.

Несмотря на агрессивную риторику, конфликт был урегулирован подписанием соглашения об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако эксперты считают, что тот спор стал предтечей ситуации вокруг Крыма.

Крымский вопрос в российско-украинских отношениях еще не стоял, хотя уже тогда тогдашний глава Верховного совета Крыма Леонид Грач добивался автономии от Киева. Сильный политик, он смог добиться немало преференций от Украины, однако заслужил уважение Кучмы, который даже сказал, что «хотел поставить Крым в пример всей Украине». Грач же во время визита Кучмы наградил президента званием «почетного крымчанина».

«Сын» за отца

Спокойно во времена президентства Кучмы было и на востоке Украины, стабильность и процветание индустриальной части страны достигалось благодаря хорошим отношениям президента и местных бизнесменов. Именно в те времена взошла звезда Рината Ахметова, которого в некоторых украинских СМИ даже называли «сыном» Кучмы.

Репортеры якобы увидели сходство в школьных фотографиях Кучмы и Ахметова. Такая «конспирологическая версия» действительно ходила в украинской прессе, вспоминает в беседе с «Газетой.Ru» политолог Андрей Окара и даже соглашается, что предприниматель действительно похож на бывшего президента Украины.

Независимо от родственных связей, именно Кучма «пустил к власти донецкий клан», напоминает Окара. В свою очередь, директор Фонда эффективной политики Олег Бондаренко считает, что «олигархией Украину сделал именно Кучма».

«Экономическая стратегия Кучмы имела и еще одно последствие — становление системы, которую в Украине называют «олигархической». Несколько могущественных «кланов» (группировок крупнейших бизнесменов, накопивших свой первоначальный капитал в 1990-х) фактически монополизировали украинскую экономику, политику и СМИ»,

— пишет украинское издание Etcetera в статье, посвященной Кучме.

Украина действительно была при Кучме олигархическим государством, однако, участвовавший в разработке сложнейших ракет, он умел «разруливать» ситуацию, оставаясь арбитром над схваткой кланов. Но делать это было все сложнее: второй президентский срок Кучмы запомнился большим количеством политических скандалов.

Самым громким из них стало трагическое убийство политического журналиста Георгия Гонгадзе, в котором противники Кучмы обвинили главу государства.

Впоследствии за это убийство осудили высокопоставленных руководителей украинского МВД, но семья Гонгадзе считает, что истинные виновники так и не были найдены.

История с Гонгадзе серьезно подорвала репутацию Кучмы на Западе, где ему еще совсем недавно пели дифирамбы, а известный экономист Андрей Аслунд написал книгу «Как Украина стала рыночной экономикой и демократией». Хвалебные речи сменили жесткие статьи в мировой печати — миллиардер Джордж Сорос призывал Кучму покинуть пост на время расследования, передав бразды правления премьеру Виктору Ющенко.

Недовольство и оппозиции, и западных кругов вылилось в «майдан» в декабре 2004 года — под конец правления Кучмы. Причиной стало недовольство выборами президента Украины, после того как местный ЦИК утвердил победителем выборов премьера Виктора Януковича.

Оппозиция посчитала, что результаты сфальсифицированы, и благодаря компромиссам со стороны властей был проведен второй тур выборов, на которых победил Виктор Ющенко.

Янукович был фаворитом Кучмы, хотя они были совершенно разными людьми — если последний до прихода в политику руководил стратегическим гигантом союзного значения, то пиком советской карьеры Януковича было руководство областным автотранспортным предприятием.

Президент России Владимир Путин признавался позже в одной из бесед с российскими студентами, что «Янукович был выбором самого Кучмы». «У меня возникли сомнения, окончательно ли определился Кучма», — говорил Путин, добавив, что украинский лидер заверил его, что «вопрос решен».

Как оказалось, решенным вопрос оказался для самого Кучмы. Покинув пост и потеряв фаворита, он больше не смог влиять на украинскую политику как хотел. Однако во время конфликта на Украине патриарх украинской политики вновь оказался востребованным, став представителем президента Петра Порошенко на переговорах с представителями востока страны, где к бывшему президенту, в отличие от нынешних руководителей Украины, относятся с большим уважением.

Как отмечает политолог Бондаренко, Кучма вряд ли допустил бы военный конфликт на территории Украины, но именно он несет ответственность за происходящее. «Украина была бы другой, если бы не попытка Кучмы усидеть на двух стульях.

Он мог бы вести себя как Лукашенко, жестко отстаивая свои интересы, но оставаясь при этом политическим союзником Москвы», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

В свою очередь, политолог Андрей Окара по-своему отдает должное Кучме: «Его президентство было ужасным, но на фоне остальных он выглядит ну прямо Черчиллем».