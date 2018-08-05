Дочь, победившая отца: как Ле Пен возвращается в политику

Свой юбилей Марин Ле Пен встречает во Франции, где по-прежнему не утихает скандал вокруг Александра Беналлы, телохранителя президента Франции Эммануэля Макрона. Беналла поверг республику в шок, избив демонстранта.

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Оппозиционные партии и справа, и слева по полной воспользовались скандалом как поводом для критики Макрона. Депутат французского парламента Марин Ле Пен также набирает себе политические очки на промахе своего главного соперника на недавних президентских выборах во Франции, назвав его «главарем клана» и сравнив с ребенком, который дразнит тигра в зоопарке.

Жестко критикуя президента Макрона, Ле Пен мстит ему за свое поражение на президентских выборах 2017 года. Как и ее отец Жан-Мари Ле Пен, она смогла выйти во второй тур президентских выборов, но проиграла.

Но на фоне упадка Социалистической партии, а также других левых сил Ле Пен становится реальной альтернативой правящему истеблишменту. Однако большинство французов не захотело видеть ее — как раньше и ее отца — президентом страны. Этого мнения большинство французов придерживается и сейчас — согласно недавнему опросу социологической службы Kantar-Sofres-One point, 73% французов не видят Ле Пен в качестве главы государства.

Тень отца

С отцом, который недавно отпраздновал 90-летие, Марин уже мало что связывает. С экстравагантным политиком-антисемитом, основателем партии «Национальный фронт», Марин Ле Пен объединяет только фамилия.

Она исключила отца из партии, переименовала ее в «Национальное объединение» и собирается участвовать в выборах в Европейский парламент.

Марин — одна из трех дочерей французского политика Жан-Мари Ле Пена. Отношения отца и дочери были сложными, однако Марин жила на его вилле даже во взрослом возрасте. Правда, в 2015 году Марин уехала после того, как собаки отца загрызли ее любимого кота.

Фоторепортаж: Марин Ле Пен -- 50 __is_photorep_included11884003: 1

Сам Ле Пен отзывался об этом случае с явным пренебрежением, говоря, что кошка уже была старой и «полумертвой». Возможно, Марин Ле Пен вспомнила о любимом домашнем питомце вместе с другими детскими обидами, когда исключила отца из партии.

Победа над отцом, который неоднократно шокировал французскую публику своими высказываниями, помогла Марин привлечь в партию более молодых людей, для многих из которых харизматичная Марин стала примером женщины, добившейся успеха в политике.

Как отмечал американский журнал The Atlantic, Марин пыталась использовать «свой пол, чтобы избавиться от токсичного прошлого».

Отчасти ей это удалось. С одной стороны, отмечает обозреватель телеканала Al Jazeera Агне Пурье,

в ней есть все, что понятно избирателям-женщинам — она два раза разведена и воспитывает одна трех дочерей. «Она не отпугивает женщин-избирателей так, как ее отец», — отмечает автор.

Однако Пурье видит в феминизме Ле Пен немало фальши, вспоминая ее предвыборные плакаты, где ее изображение соседствовало с надписью «Выбери Францию». Как отмечает обозреватель, таким образом Марин Ле Пен «пыталась представить себя в роли Матери Нации».

Критики отмечают, что, говоря о правах женщин во Франции, Марин Ле Пен использует их для атаки на своих противников. «Я защищаю права женщин против исламского фундаментализма. Я единственный кандидат, который готов говорить об этих проблемах», — утверждала она.

Утром деньги, вечером ЕС

Возглавив партию в 2011 году, харизматичная и обаятельная Ле Пен отказалась от наиболее одиозных ультраправых лозунгов, но идеи французского национализма по-прежнему близки ей. Ключевым пунктом программы Ле Пен остается борьба с «засильем мигрантов и исламизацией Франции».

При этом по иронии судьбы в молодости, когда она занималась адвокатской практикой у приятеля своего отца, Марин часто защищала нелегальных эмигрантов, которых правительство выгоняло из домов.

Кроме того, она поддерживает идею выхода Франции из Евросоюза, а также призывает отказаться от единой европейской валюты. Наибольшие споры вызывает стремление Ле Пен пересмотреть стандарты и курс внешней политики страны. Она неоднократно выступала против зависимости в этом вопросе от США, а также постоянно напоминает о необходимости нормализовать отношения с Россией.

Именно эти заявления помогли ей занять второе место на выборах во Франции. За годы в политике она добилась многого. С ее отцом встречались маргинальные европейские националисты и глава ЛДПР Владимир Жириновский, ее принимает российский президент Владимир Путин, о ней с уважением говорил будущий президент США Дональд Трамп.

Правда, сама Ле Пен сталкивается со все большими проблемами. Власти заблокировали партийные счета на период расследования, которое должно определить, использовались ли эти средства на оплату ее помощников как депутата Европарламента. Париж считает, что деньги, которые должны были тратиться в Брюсселе, направлялись во Францию, где выплачивались сотрудникам партийного аппарата.

В этой же связи власти приостановили выплату партии 2 млн евро, которые она получает от государства в качестве субсидии. Ле Пен назвала этот шаг «смертным приговором».

Политику не так просто получить деньги во Франции: из-за ее противоречивой репутации банки оказывают в кредитах, и в 2014 году она была вынуждена обратиться в один из российских банков. В июне 2018 года европейский суд постановил, что Ле Пен должна выплатить 300 тыс. евро, которые, согласно постановлению суда, она истратила незаконно.

В этом году Марин Ле Пен особенно нужны средства, так как она снова собирается участвовать в выборах в Европарламент, чтобы победить «тиранию в Брюсселе» и «европейскую олигархию, которая забаррикадировалась в Брюсселе».

Она уже была депутатом парламента ЕС с 2009 по 2017 год, правда, не пользовалась большой симпатией. «Только не говорите мне о ней!» — восклицала сотрудница аппарата европейского парламента, когда корреспондент «Газеты.Ru» попробовал поговорить с ней о Ле Пен.

Правда, знающий Ле Пен депутат Европарламента от Компартии Чехии и Моравии Йиржи Машталка, несмотря на критическое отношение к националистам, отмечает, что Ле Пен изменилась в лучшую сторону.

«Когда я наблюдаю за Марин Ле Пен, я вижу, что она изменила свою риторику, сделав ее более реалистичной. Я не в числе ее поклонников, но она очень неглупый политик», — рассказывал евродепутат «Газете.Ru».

Ле Пен, несмотря на дурную славу в Брюсселе, намерена вернуться в этот город триумфатором, победив на выборах в мае 2019 года в составе коалиции, в которую войдут партии правых националистов из Дании и Австрии. На недавней встрече с представителями правонационалистических партий Европы Ле Пен высказала мысль, что ЕС должна заменить «Европа европейских наций»: «Европа — это хорошая идея, но Европейский союз убивает ее».