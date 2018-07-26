Новые переговоры: когда встретятся Трамп и Путин

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что следующая встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пройдет после завершения расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года, которое проводит команда специального прокурора Роберта Мюллера.

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Болтон отметил, что

встреча президентов РФ и США должна состояться не раньше 1 января 2019 года. Трамп, по словам советника по нацбезопасности, ждет окончания «охоты на ведьм» — американский лидер неоднократно называл так расследование Мюллера.

Во вторник, 24 июля, помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что подготовительные работы для нового саммита Путина и Трампа пока не начинались. Он отметил, что американская администрация предлагала провести следующую встречу в Вашингтоне в конце 2018 года — это предложение также было озвучено Джоном Болтоном.

Ушаков добавил, что очередная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти на полях саммита G20 в Аргентине или же на иных международных форумах, где будут присутствовать российский и американский лидеры.

Однопартийцы Трампа к встрече президента США с российским лидером относятся скептически. Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконел заявил, что визит президента России Владимира Путина в Капитолий «не приветствуется» и предупредил Москву избегать попыток «вмешательства в будущие выборы» в США.

Более того, cпикер Палаты представителей США республиканец Пол Райан заявил, что если Путин примет приглашение Трампа о визите в Вашингтон, то российскому президенту не предложат выступить на совместном заседании Конгресса. Райан добавил, что такая честь оказывается только союзникам американской нации.

Между тем более половины американцев убеждены, что необходимо провести новую встречу между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает социологическая компания HarrisX.

По данным соцопроса, 54% респондентов одобряют предложение американского лидера о проведении еще одной встречи с Путиным в Вашингтоне. Негативно эту инициативу оценили 46% опрошенных. Кроме того, большинство американцев (61%) полагают, что улучшение отношений с Россией пойдет на пользу Соединенным Штатам.

Первая двусторонняя встреча президентов РФ и США состоялась 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Переговоры длились более двух часов. Хотя тон встречи Путина и Трампа был доверительным, оба лидера признали, что сейчас российско-американские отношения находятся в наихудшем положении с момента их установления в 1809 году.

По словам Дональда Трампа, к такой ситуации привели серьезные и глупые ошибки, допущенные как Вашингтоном, так и Москвой. При этом президенты отметили важность восстановления позитивных и прогрессивных отношений на основе ответственности и стратегической дальновидности.

Через два дня после саммита Трамп в своем твиттере написал, что он «с нетерпением» ждет новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер оценил встречу с российским президентом как «успешную».

«Саммит с Россией был большим успехом, за исключением реальных врагов общества — фейковых СМИ. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы реализовать новые темы переговоров», — заявил Дональд Трамп. Вскоре стало известно, что он пригласил Путина приехать осенью 2018 года в Вашингтон, но эта информация не была подтверждена российской стороной.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Дональд Трамп умеет слушать и воспринимать аргументы. Он также добавил, что находит президента США интересным собеседником. «Я могу вам сказать, что все считают его исключительно бизнесменом, я думаю, что это не так. Потому что все-таки он уже, конечно, политик и, прежде всего, потому что он умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель, население, у него это получается», — добавил Путин.

Стоит отметить, что изначально сам Владимир Путин не возлагал больших надежд на встречу в Хельсинки и был уверен, что она должна носить характер разминки перед основным «спаррингом».

«Должен сказать, что у меня особых ожиданий не было. Поскольку это первая такая содержательная встреча, и она, на мой взгляд, первоначально должна была носить такой разминочный характер для того, чтобы потом, дальше, в ходе будущих наших контактов говорить более предметно. Но это произошло по-другому, разговор был действительно очень содержательным», — подчеркнул российский лидер.