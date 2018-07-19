Будет по-плохому: как США раскалывают НАТО

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании послов, подчеркнул, что все проекты со странами ЕС — такие, как строительство газопровода «Северный поток — 2», — носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер. «В них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна», — подчеркнул президент.

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Между тем, в США считают иначе. В среду, 19 июля, в американский конгресс был внесен законопроект, предлагающий ввести санкции в отношении компаний, которые поставляют трубы или оборудование для российских энергетических компаний.

В законопроекте также говорится о необходимости давления на страны НАТО, через территорию которых пройдет газопровод «Северный поток — 2».

Цель законопроекта, внесенного в конгресс сенатором-республиканцем Джоном Баррассо, — «уменьшить зависимость» союзников США по НАТО от поставок газа из России, которая, по его мнению, использует газ как «геополитическое оружие» для влияния в других странах.

Согласно законопроекту, действовать следует через представителя США в Североатлантическом альянсе, который должен использовать «аргументы влияния» для убеждения стран-членов НАТО подумать о своей энергетической безопасности.

Чтобы поддержать союзников, законопроект рекомендует увеличить поставки американского сжиженного газа в эти страны.

Действовать в этом отношении необходимо быстро — в течение 180 дней законопроект предлагает создать «трансатлантическую стратегию безопасности». При этом отмечается, что она должна распространяться не только на страны НАТО, но и на государства, где экспорт газа «будет продвигать интересы национальной безопасности США».

В законопроекте также говорится о необходимости ввести санкции против компаний, которые помогают строительству трубопроводов внутри России, предоставляя им товары, технологии или оказывая услуги.

Что хирург прописал

Автор законопроекта — сенатор от штата Вайоминг, республиканец Джон Баррассо. По иронии судьбы именно в этом штате в 1989 году произошла знаковая встреча главы МИД СССР Эдуарда Шеварднадзе и госсекретаря США Джеймса Бейкера, которые говорили об улучшении отношений между двумя странами.

Стоит отметить, что автор законопроекта Барассо по образованию врач-хирург, является одним из видных противников президента Трампа в Республиканской партии. Сам он в интервью The Washington Post в 2016 году признавался, что ему не нравятся многие вещи, которые высказывал Трамп во время предвыборной кампании. Интерес к энергетической тематике у политика не случаен — он входит в комитет по энергетике сената США, а также является лоббистом компаний этого сектора экономики.

По данным американского портала Open Secrets, который отслеживает происхождение денежных средств в американской политике, нефтегазовые компании — первые в списке тех, кто жертвовал деньги Барассо. По информации ресурса, с 2013 по 2018 годы они пожертвовали сенатору в общей сложности почти $500 тыс.

Несмотря на оппозицию Барассо Трампу, сам законопроект лежит в русле идей президента США ограничить влияние российской энергетики на союзников по НАТО. На недавнем саммите альянса в Брюсселе он обрушился с резкой критикой на канцлера Германии Ангелу Меркель. Американский президент заявил, что США не горят желанием защищать Германию от России, пока Берлин зависит от российского газа.

Правда, несколько дней спустя на пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп смягчил свой тон, сказав, что выступает за честную «конкуренцию» в этой области.

Американское издание The Hill называет законопроект «церемониальным», давая понять, что у него мало шансов быть принятым. Как показывает практика, большинство подобных законодательных предложений — попытка привлечь внимание собственных избирателей в период промежуточных выборов.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» американский юрист, специалист в области финансового сектора Владимир Березанский,

законопроект является попыткой распространить американские законы на Европу. «Здесь, как говорится, «размер имеет значение», — говорит эксперт, отмечая, что подобные законопроекты появляются тогда, когда «Америка заряжена антироссийскими эмоциями».

Березанский полагает, что европейские страны, а главным образом Германия, будут сопротивляется подобным действиям, а в случае если в Вашингтоне примут этот закон, Европа будет действовать через Всемирную торговую организацию.

В свою очередь, руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов отмечает, что американские меры создают «дополнительные риски для европейских партнеров «Газпрома» по «Северному потоку — 2».

Однако возможности для маневра у европейцев есть — они не являются акционерами «Северного потока» и предоставляют долговое финансирование, напоминает «Газете.Ru» эксперт.

Даже если европейцы из-за различных рисков не будут давать деньги, «Газпром» вполне может профинансировать проект сам, хотя это будет дороже.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода объемом 55 млрд кубов в год. Разрешение на его прокладку уже дали Германия, Финляндия, Швеция, очередь за Данией, однако и без нее уже охвачено почти 90% маршрута.

Совсем отказываться от «Северного потока — 2» под давлением США «будет неразумно» со стороны европейцев, говорит Марсель Салихов из Института энергетики и финансов:

«Надо понимать, что американский СПГ пока никак не может конкурировать с российским даже по объемам».

Он отмечает, что в 2017 году фактические поставки американского сжиженного природного газа были чуть меньше 2 млрд куб. м. «Даже со всеми планами по строительству новых заводов в США, на Европу просто никак не хватает, чтобы заместить даже 10% российского импорта», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Примеры, когда США пытались жестко давить на своих союзников по НАТО, главным образом — на Германию, в газовых сделках с СССР, в истории уже есть. В 1982 году США пытались препятствовать поставкам европейского оборудования для газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», наложив санкции на их производителей, так как у многих были американские лицензии. Однако в Европейском экономическом сообществе нашли возможности для ответа, указав, что меры США нарушают американские же законы, а экономические интересы европейских предприятий стоят выше внешней политики США.

Европейцы защищаются и наступают

Законопроект сенатора Баррассо стал уже второй попыткой давления на европейских союзников в связи с неугодными США экономическими проектами. Аналогичным образом США поступают и в отношении европейских инвестиций в Иран. После выхода администрации Трампа из ядерного соглашения с Тегераном Вашингтон недвусмысленно пригрозил европейским союзникам ввести санкции против их компаний, в случае если они не покинут Иран.

Терять потенциальный рынок страны, где проживает 82 млн человек, европейцы не хотят и пытаются сопротивляться американскому давлению.

В понедельник, 16 июля, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС даст странам Европы юридическую защиту от американских мер. Речь идет о применении европейского законодательства, которое запрещает европейским компаниям следовать американским санкциям, а также не признает решения американских судов в этой сфере. Эти меры начнут действовать в начале августа одновременно с началом действий санкций США.

Однако пока неясно, смогут ли европейцы выдержать санкционное давление США, две крупные французские компании — нефтегазовая Total и автомобильная группа Peugeot-Citroen дали понять, что могут уйти из Ирана из-за действий США.

Аналогичных мер для защиты от США у НАТО нет, это военная, а не экономическая организация, и эксперты считают, что Трамп поступил неправильно, когда пытался связать воедино два разных вопроса — увеличение выплат на оборону и покупку российского газа.

Так, полагают авторы недавней статьи в немецком издании Handelsblatt, одним из которых выступил Ричард Морнингстар — в прошлом высокопоставленный сотрудник госдепа США, занимавшийся вопросами энергетики: «Связывая эти два вопроса воедино, Трамп рискует внести раскол в альянс. Такая тактика, следует заметить, приветствуется Россией, которая хочет внести раскол между европейскими государствами».